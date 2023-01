Ekspert:– Lider store tap for å ta kontroll over ruiner

Den siste tiden har byen Soledar blitt en av Ukrainas største slagmarker.

Russiske styrker skal ha tatt kontroll over store deler av det praktisk talt utslettede samfunnet i den østlige Donbas-regionen, men det har kostet dem mye.

I AKSJON: Ukrainske styrker avfyrer en bombekaster mot russiske styrker på frontlinjen i Soledar. Foto: Serhii Nuzhnenko\Radio Free Europe via Scanpix

– En videre offensiv kan svekkes

Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), Ole Martin Stormoen, sier til TV 2 at russiske styrker etter all sannsynlighet har lidd store tap i byen.

EKSPERT: Ole Martin Stormoen er forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Foto: TV 2

– Fra et strategisk perspektiv er det vanskelig å se at Soledar er av en slik betydning at disse tapene gir mening. Kostnaden ved å ta byen kan bety at en eventuell videre offensiv blir svekket, sier han.

Videre mener han at kampene har vært kostbare for begge parter.

– De siste rapportene tyder på at de ukrainske styrkene har trukket seg ut, slik at fronten nå er vest for byen. Det har vært svært harde og kostbare kamper med tung artilleribeskytning fra begge parter, noe som har lagt stort sett hele byen i ruiner, sier Stormoen.

– Tråkker på likene til sine egne

Uverifiserbare estimater fra ukrainsk side anslår at russiske tap de siste ukene er på titusenvis av sårede og drepte – dermed har følgene av å okkupere Soledar vært katastrofale for Russland.

UTSTYR: Ukrainske soldater benytter infanteri-stridsvognene BMP-2 nær frontlinjen. Foto: Serhii Nuzhnenko\Radio Free Europe via Scanpix

Begge sider har fremsatt hyppige påstander om å påføre den andre store skader, men Ukrainas viseforsvarsminister beskriver situasjonen som svært ødeleggende for russerne.

– Fienden tråkker bokstavelig talt på likene til sine egne soldater, bruker massivt artilleri, og peprer til og med i hjel sine egne soldater med ild, skriver hun på Telegram 9. januar.

Wagner-gruppen

Russlands hovedmål siden sommeren har vært byen Bakhmut, omtrent ti kilometer unna Soledar.

Her besøker TV 2s team krigsherjede Bakhmut

Der raser fortsatt krigen.

Men i slutten av desember vendte russiske leiesoldatstyrker fra Wagner-gruppen fokuset mot nord, og angrep Soledar.

Stormoen ved Nupi utdyper overfor TV 2 at kontroll over Soledar ikke ser ut til å være av kritisk betydning for forsyningslinjene til de ukrainske styrkene som holder stand i Bakhmut, som har mye større militær betydning for begge parter.

OVERSIKT: Satellittbilder fra Maxar viser Soledar med fem måneders mellomrom. Bildet til høyre er tatt 10. januar. Foto: Maxar Technologies

Wagner-styrkene, som kontrolleres og betales av den russiske forretningsmannen Jevgenij Prigozjin, har vært fast bestemt på å gi president Vladimir Putin en seier uansett hva det koster.

Det har også vært et mål for Prigozjin å styrke sin innflytelse i Kreml, og å ydmyke rivaliserende befal i Russlands forsvarsdepartement.

BEGRAVELSE: Sjef over Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, deltar i begravelsen til en russisk Wagner-soldat. Foto: AP / NTB

Etter at Russland hevdet å ha erobret Soledar, brøt det ut en krangel mellom forsvarsdepartementet og Wagner-gruppen om hvem som skulle få æren.

Først nevnte ikke forsvarsdepartementet at Wagner-gruppen var involvert i kampene.

De har i etterkant sagt at leiesoldatene har spilt en «modig og uselvisk» rolle.

Forberedt på stor offensiv

Analytikere ved Institute for the Study of War (ISW) tror at russiske tropper snart vil sette i gang en storstilt offensiv operasjon i østlige Ukraina.

De er også bekymret for at Belarus vil bli med i krigen.

PRESIDENT: Belarus sin president, Aleksandr Lukasjenko, under en felles militærøvelse med Russland i fjor. Foto: Alexander Zemlianichenko Jr/AP Photos

– Russland har styrket sin kampflygruppe i Belarus, under dekke av at de har fellesøvelser. Trusselen om russiske missilangrep og luftangrep fra hviterussisk luftrom øker, skriver de i en rapport som ble publisert mandag.

Men i samme rapport understreker de at det ikke er meldt om observasjoner av russiske soldater nær den ukrainske grensen i Belarus.