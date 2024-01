Ekspert: Kan svekke Russlands evne til å varsle ukrainske luftangrep

ØDELAGT: Det ukrainske forsvaret sa mandag at de har ødelagt et A-50 overvåkingsfly og et Il-22 kommandofly. Foto: Wikimedia Commons / X

– Dette er et merkbart tap, sier luftmaktsekspert Lars Peder Haga om de russiske flyene som Ukraina hevder å ha ødelagt.

Mandag skrev Ukrainas forsvarssjef Valerij Zaluzjnyj på meldingstjenesten Telegram at de hadde ødelagt to russiske militærfly.

Et russisk Berijev A-50 overvåkingsfly og et russisk Iljusjin Il-22M kommandofly skal ha blitt truffet over Azovhavet.



– Ukrainas luftvåpen ødela et fiendtlig A-50 overvåkingsfly med lang rekkevidde og et fiendtlig Il-22 kommandofly. Jeg er takknemlig overfor luftforsvaret for den perfekt planlagte og utførte operasjonen i Azovhavet, skrev Zaluzjnyj.



De to flyene er blant Russlands mest sjeldne og verdifulle fly, ifølge Forbes.



Før jul skjøt ukrainske styrker ned flere russiske jagerbombere av typen Su-34. Flytypen er blant Russlands mest moderne for bombing og andre angrep.



OVERVÅKER: De russiske overvåkingsflyene fyller samme rolle i de russiske styrkene som Awacs-fly gjør i Nato. Foto: AP / NTB

– En sky av splinter

Den russiske militærbloggen Fighterbomber delte et bilde på Telegram som viser den gjennomhullede halen på et Il-22M-fly på bakken. Mannskapet omtales som «virkelige helter».

Kyiv Post skrev mandag at Iljusjin-flyet nødlandet på russisk side av Azovhavet.

Bildet er også delt av det ukrainske luftforsvarets talsperson, som sier at flyet ser ut til å ha klart å lande i Anapa i Russland. Han hevdet at det ikke vil la seg reparere, ettersom det har vært brann om bord.

– Skadene på halepartiet på flyet ser ut som om de er påført av et luftvernmissil. De fungerer typisk ved at et nærhetsbrannrør setter av stridshodet nær målet og sender en sky av splinter mot det, sier Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.



SKADER: Bilder postet på sosiale medier viser omfattende splintskader i Il-22M-flyets haleparti. Foto: X

Eksperten på russisk luftmakt tror at Il-22M-flyet neppe vil være på vingene med det første.

– Flyet er nok satt ut av spill i lang tid, mange måneder ut fra skadene jeg ser, sier Haga til TV 2.



Han sier at Il-22M-flyene er flyvende kommandoplasser som russerne bruker til å koordinere og lede luftoperasjoner.

– De har de også få av, antagelig mindre enn ti. Tapet av ett slikt fly vil redusere evnen til å lede og koordinere luftoperasjoner og tvinge russerne til å prioritere hardere, sier luftmaktseksperten.

Mandag så han tre ulike mulige forklaringer på hendelsene.

– Merkbart tap

Ifølge Kyiv Post ble overvåkingsflyet skutt ned like etter avgang søndag kveld.

– Alt tyder på at opplysningene om tapet av A-50-luftovervåkingsflyet stemmer, og dette er et merkbart tap, sier Haga.

A-50-flyene fyller omtrent samme rolle i de russiske styrkene som Awacs-flyene gjør i Nato. Radaren over flykroppen brukes til å kartlegge luftrommet, og gi et oversiktsbilde av aktiviteten.

EKSPERT: Lars Peder Haga er førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. Foto: Forsvaret

– Russland har mottatt til sammen åtte moderniserte A-50U, og sannsynligvis har de ikke mer enn fem-seks av typen tilgjengelig til enhver tid, fortsetter Haga.

Han sier at A-50-flyene har gitt russerne mulighet til å oppdage ukrainske kampfly tidlig, og slik vært viktige for den overlegenheten de har hatt i luft-til-luftstriden.

Den kraftige, flybårne radaren kan oppdage mål på 200-400 kilometers avstand, sier en ukrainsk flyekspert til Politico.



Svekker russisk evne

Ifølge den sørlige militærkommandoen i Ukraina har Russland også brukt A-50-flyet til å forberede og gjennomføre angrep med langtrekkende raketter.



– Tapet av ett slikt fly og det spesialiserte og høyt utdannede personellet er merkbart, sier førsteamanuensisen ved Luftkrigsskolen.

Luftmaktseksperten tror dette vil tvinge russerne til å prioritere hardere hvilke områder de vil dekke opp med denne typen fly, og dermed skape gap i luftforsvaret som ukrainerne kan utnytte.

– Dersom angrepet får russerne til å trekke lenger tilbake fra Azovhavet vil det kunne føre til at de får svekket evnen til tidlig varsling av drone- og kryssermissilangrep på den strategiske Kertsjbroa mellom Krym og fastlandet, sier Lars Peder Haga til TV 2.