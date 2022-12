Ekspert: – Kan skli ut bakveien med æren i behold

Elon Musk la søndag ut med en meningsmåling der han spurte om han skulle gå av som leder for Twitter.

Alle med en brukerkonto på plattformen kunne stemme frem til tidlig mandag ettermiddag.

Da avstemningen ble stengt, hadde over 17,5 millioner sagt sin mening. 57,5 prosent stemte for at han burde gå av.

– Jeg ble litt overrasket av at han la ut avstemningen. Samtidig er Musk en uforutsigbar mann, og dette kan nok være ganske beleilig for han også, sier Ståle Lindblad, som er ekspert på sosiale medier.

– Slipper å tape ansikt

Å la brukere bestemme egen fremtid i selskapet, er typisk Musk, ifølge Lindblad.

TWITTER-POSTEN: Elon Musk la søndag ut denne meningsmåling der han spurte om han skulle gå av som leder for Twitter. Foto: Chris Delmas / AFP

– Han har tidligere beklaget at han har tatt Twitter-avgjørelser uten å spørre brukerne. Han mener nok at det er en demokratisk og riktig måte å styre selskapet på, sier eksperten.

Da Musk la ut avstemningen, lovet han å gå av som sjef dersom det ble flertall for det. Lindblad tror Musk vil holde ord.

– På den måten kan han trekke seg uten at det blir et nederlag. «Jeg har bare spurt brukerne og gjort som de har sagt». Han kan skli ut bakveien med æren i behold og trekke seg uten å tape ansikt, sier Lindblad.

Og ifølge eksperten har nok Musk lett etter en unnskyldning for å gjøre nettopp det.

Turbulent tid

Det har stormet rundt både Twitter og Musk siden han kjøpte det sosiale mediet for 44 milliarder dollar.

En rekke ansatte har blitt sagt opp. Musk selv har til dels detaljstyrt virksomheten, og nylig ble flere journalister stengt ute.

Mange har også truet med å forlate Twitter etter at Musk tok over, og flere har gjort alvor av truslene.

Da det søndag også ble forbudt å lenke til flere andre sosiale medier – særlig til konkurrerende tjenester – var det dråpen som fikk begeret til å renne over for mange.

KAOS: Musks periode som Twitters eier har vært preget av raske endringer og kaos. Foto: Andrew Kelly / Reuters

– Jeg beklager, det skal ikke skje igjen, tweetet Musk før han lanserte avstemningen om sin egen fremtid som leder for plattformen.

Twitter befinner seg i en kvikksand-situasjon, vurderer Dan Ives, som er senior aksjeanalytiker i Wedbush Securities.

– Det har blitt verre siden Musk tok over. Det har vært et sirkusshow, sier han til BBC.

Ives tror at Musk vil annonsere en ny midlertidig daglig leder innen 24 timer etter avstemningen.

Hovedpersonen selv har imidlertid vært helt stille siden avstemningen ble avsluttet.

No one wants the job who can actually keep Twitter alive. There is no successor. — Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2022

Har gått på store tap

Alle kontroversene rundt Musk har fått store konsekvenser for hans andre selskaper.

Tesla-aksjen har rast med 55 prosent i år, og Musk har i flere omganger måttet selge aksjer for å finansiere oppkjøpet av Twitter.

EKSPERT: Ståle Lindblad er daglig leder i Areca og sosiale medier-ekspert. Foto: Susanne Lindblad

– At han gjør så mye rart har gått hardt utover Tesla. Ved å overlate Twitter til en annen sjef, kan han redde litt av verdien til selskapet, og stoppe lekkasjen i Tesla-verdiene, sier Lindblad.

Tesla-investorene virket også fornøyde med at avstemningen ville ha det til at Musk må trekke seg som sjef. Mandag morgen hadde aksjene steget med fire prosent, ifølge The Guardian.

– Har bare gjort skade

Lindblad er klar på at Musk ikke har vært en suksess for Twitter.

– Musk har bare gjort skade. At han trekker seg tilbake, vil være en veldig fordel for Twitter. Han bør ta seg en god pause fra å være daglig leder, og la noen andre lede selskapet på en god måte. Det er den eneste redningen for plattformen, sier Lindblad.

I internasjonale medier er stort sett konklusjonen til ekspertene den samme.

– Dersom han trekker seg, representerer det et sjeldent øyeblikk av innsikt i hans 50 dager som Twitter-sjef: Erkjennelsen av at den eneste årsaken til Musks problemer på sosiale medier, er Musk selv, skriver journalist Alex Hern i The Guardian.