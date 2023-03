Ekspert: – Hvordan kunne Putin være så lite lur?

Menneskrettsjurist Hanne Sophie Greve er sjokkert over Russlands president, Vladimir Putin: – Dette har Putin servert ICC på et sølvfat.

En uke har gått siden Den internasjonale straffedomstolen (ICC) utlyste en arrestordre mot den russiske presidenten, Vladimir Putin.

Flere eksperter har uttrykt at de er skeptiske til om det vil få noen konsekvenser.

Ikke Hanne Sophie Greve.

– Arrestordren varer livet ut for Vladimir Putin. Jeg er optimistisk for at det vil ende med arrest og fengselsstraff for ham.

Allerede 4. april 2022 statuerte Greve til TV 2 at hun helt bestemt trodde at de som har bidratt politisk, militært og økonomisk til krigsforbrytelser i Ukraina vil bli stilt til ansvar.

Dette gjentok hun like tydelig i mars i år, da hun sammen med TV 2 så en video hvor en ukrainsk krigsfange henrettes:

– Dette er i strid med krigens folkerett og Genèvekonvensjonene. Det er ikke lov å henrette krigsfanger. Dette er en grov krigsforbrytelse, sa Greve og mante igjen ICC til å ta grep.

BLE HENRETTET: En video som viser henrettelsen av den ukrainske soldaten og krigsfangen Oleksandr Matsijevskyj, sjokkerte en hel verden. Russiske soldater ba ham si noe fint om Russland, men soldaten parerte med "Ære til Ukraina", så ble han skutt. Foto: Skjermdump

Men at det skulle komme en reaksjon på Russlands krigsforbrytelser så raskt, hadde ikke Norges fremste menneskerettsjurist våget å drømme om:

– Arrestordren mot Putin er første steget til et krigsoppgjør. Jeg er gledelig overrasket av at det kom så fort! sier Greve til TV 2.

SJEFSANKLAGER: Britiske Karim Khan (i midten) er sjefsanklager for ICC, og holdt mandag et internasjonalt møte i London om videre etterforksning av Russlands krigsforbrytelser. VIL BIDRA: Justisminister Emilie Enger Mehl sa fredag til TV 2 at Norge er klar til å bistå ICC sin etterforskning. Blant annet med etterforskningsledere til avhør av barn.

70.000 krigsforbrytelser og ICC valgte denne: – Genialt

Nylig erklærte Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, at over 70.000 krigsforbrytelser Ukraina mener er begått av russiske styrker, er under etterforskning.

FN har i en rapport slått fast at Russland har begått flere krigsforbrytelser i Ukraina.

Blant annet tortur og voldtekt av barn, samt massakren i Butsja.

FN har i en rapport slått fast at Russland har begått flere krigsforbrytelser i Ukraina.

Blant annet tortur og voldtekt av barn, samt massakren i Butsja.

BUTSJA: En tydelig preget Volodymyr Zelenskyj besøkte massagraven i Butsja i april 2022. BUTSJA: Under den russiske okkupasjonen av Butsja ble hundrevis av sivile drept fordi de bare vågde å vise seg i gatene. De drepte ble lagt i massegraver fordi det var for farlig å gravlegge dem på annen måte. Etter frigjøren i april ble ofrene gravd opp igjen og identifisert. SORG: Mange fant sine kjære i massegravene.

Det er med andre ord nok å velge mellom av potensielle grusomme krigsforbrytelser og tiltaler, påpeker Greve som genierklærer tiltalen ICC falt ned på.

– At ICC tiltaler Vladimir Putin og Russlands barneombud, Maria Lvova-Belova, for bortføring og deportering av ukrainske barn er genialt, sier Grever og tilføyer:

– Det er en pågående krigsforbrytelse som den russiske presidenten umulig kan nekte for.

TILTALTE: Russlands president, Vladimir Putin, og Russlands barneombud, Maria Lvova-Belova. Her i ett møte i presidentboligen i Kreml, Moskva. Foto: Mikhail Klimentyev / Kremlin

Som tidligere dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg og Norges medlem i FNs internasjonale krigsforbryterkommisjon, har Hanne Sophie Greve gransket krigsforbrytelser i en årrekke og vet hvor vanskelig det kan være å sikre tilstrekkelige bevis.

EMD: Hanne Sohie Greve (i midten) var dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fra 1998 til 2004 Foto: Foto: Tor Richardsen / NTB

Greve forklarer genierklæringen med at bevissikring nå nesten blir lekende lett for ICC:

– Putin har selv sikret domstolen håndfaste bevis. Han har promotert denne krigsforbrytelsen og brukt den i sin propaganda. Blant annet gjennom TV-opptredener og taler.

Menneskerettsjuristen mener dette strider mot hennes oppfatning av den russiske presidentens ellers mer kalkulerende og rasjonelle opptreden:

– Jeg kan ikke tro at Putin har vært så lite lur. Jeg forstår ikke hvordan han har tenkt.

PÅ TV: Vladimir Putin har gjort en rekke TV-opptredener gjennom krigen, og har med det selv gitt ICC flere gode bevis, mener Hanne Sophie Greve. Foto: Alexey Nikolsky / Sputnik

Barn ble kidnappet og gitt militærtrening

Den internasjonale straffedomstolen stadfester at tiltalen dreier seg om bortføring og deportering av minst 6000 barn.

Ukrainske myndigheter mener derimot å ha dokumentert og redegjort for over 16.000 bortførte barn. Kun rundt 300 av dem har, etter iherdig arbeid, blitt returnert.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC): Ble etablert i 2002 og har sete i Haag i Nederland.

Er verdens første permanente internasjonale domstol for krigsforbrytelser, forbryteser mot menneskeheten og folkemord.

Har myndighet til å straffeforfølge enkeltindivider for internasjonale forbrytelser der nasjonale rettssystmer ikke er villige eller i stand til selv å gjøre det.

Har 18 dommere. Sjefsanklager er britiske Karim Ahmad Khan.

Anerkjennes av 123 land, som har utleveringsavtale med domstolen. Blant annet Norge, men ikke land som Kina, Russland og USA.

Har totalt utstedt 38 arrestordrer: 21 er pågrepet og stilt for retten, 14 er fremdeles på frifot. Saker mot fem av dem er henlagt, ettersom de etterlyste døde.

Av de 14 som er er stilt for retten, har ti personer blitt funnet skyldig og fire er frifunnet.

Kilder: Store norske leksikon og ICC

En nylig rapport fra Yale University beskriver hvordan flere tusen ukrainske barn har blitt tatt fra foreldre og fra fosterhjem, enten med makt, trusler eller manipulasjon.

GRENSEOVERGANG: Ifølge rapporten fra Yale, skal flere barn ha blitt bortført av russiske soldater ved grensekontroller, når familier har vært på vei ut fra russisk-okkuperte områder. Her ankommer flyktninger fra Mariupol til et mottak for flyktninger. Foto: Leo Correa

Barna ble sendt til sommerleirer i Russland og russisk-okkuperte områder som Krim, hvor mange aldri fikk vende hjem.

Leirenes mål var regelrett hjernevasking og assimilering, ifølge rapporten og ukrainske myndigheter.

Rapporten beskriver hvordan barna ble utsatt for russisk propaganda og desinformasjon, i et forsøkt på å vende dem mot sitt hjemland.

Flere ble også gitt militærtrening, noe Civil Liberties rapporterer om.

Organisasjonen etterforsker krigsforbrytelser og ble tildelt Nobels Fredspris 2022. Deres leder, Oleksandra Matvijtsjuk, tvitrer:

Russia educates Ukrainian children in occupied Crimea to kill Ukrainians. https://t.co/YL6Zf1aKy8 — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) March 15, 2023

Hanne Sophie Greve reagerer sterkt på brutaliteten ved å bruke barn som våpen i krigføring:

– Det er barbarisk å kidnappe barn for så å vende dem mot sitt eget land, sin egen familie. Jeg frykter at flere av dem vil bli rekruttert til det russiske militæret.

PÅ LEIR: Ukrainske barn, Olesya Lyadchenko og Yaroslava Rogachyova, på en leir i Zolotaya Kosa, sørvest i Russland i juli 2022. AP rapporterte om hvordan barna ble adoptert bort til russiske fosterforeldre, hvor de skulle bringes opp som russiske. Foto: AP / NTB

Adoptert bort og fortalt: – Ukraina er ikke et land

Fra leirene ble en rekke ukrainske barn tvangs-adoptert til russiske fosterforeldre, og gitt russiske pass.

Dette skjedde med den ukrainske tenåringen, Anja.

Til New York Times forteller hun hvordan barnevernsinstitusjonen hun bodde på i Mariupol ble bombet.

Da de forsøkte å flykte, ble de pågrepet av russiske soldater og sendt til Russland.

– På leiren fortalte læreren meg at Ukraina er forferdelig og ikke noe ekte land. Jeg vil alltid mene at Ukraina er ett godt land, forteller Anja til NYT.

I MARIUPOL: 19. mars besøkte Vladimir Putin selv den russisk-okkuperte byen, Mariupol. En rekke barn fra byen, som Anja, ble herfra tatt av russiske styrker. Foto: KREMLIN.RU

Derfor involverte Putin seg offentlig

Etter hvert dukket flere av barna opp i reklamer på russisk statlig TV, hvor de ble fremstilt som å ha blitt reddet av Russland.

Ekspert Hanne Sophie Greve mener dette er selve kjernen til hvorfor Russlands president har spilt en offentlig rolle i bortføringen av de ukrainske barna.

TETT SAMARBEID: Vladimir Putin har invitert Maria Lvova-Belova til sin presidentbolig en rekke ganger, og har selv vært opptatt av at russisk presse har dokumentert det. Foto: Sputnik

Samt hvorfor Vladirmir Putin i taler og på TV har skrytt av operasjonen og dets leder, hans medtiltalte Maria Lvova-Belova.

– Vladimir Putin har brukt barna for å danne støtte om krigen i egen befolkning, og for å gi krigen et angivelig humanitært ansikt og motiv. Det har definitivt slått tilbake på ham nå, sier Greve.

LEIR: Barn fra et barnehjem i Donetsk, i Ukraina, er her bragt til en leir sørvest i Russland, Zolotaya Kosa. Russiske myndigheter og medier har åpent dokumentert om slike leirer og fremsatt uriktige påstander om at de reddet barna som ifølge dem historisk sett tilhørte Russland. Foto: AP / NTB

Ukraina: – Ett folkemord

På russisk TV omtales de ukrainske bortførte barna som «våre små russere».

I en propagandavideo som New York Times rapporterer om, vises ukrainske, bortført barn videoer av bombeangrep mot hjembyene sine.

Det utløser så redsel og traumatiske minner.

– Nå er dere trygge, dere er i Russland, blir barna forsikret av voksne som ikke nevner hvem som har påført barnas hjemland de brutale angrepene.

Ukrainske myndigheter beskriver selv dette som bortføring, deportering, manipulering, hjernevasking og assimilering, og kaller dette et folkemord.

FOLKEMORD: I en nylig tale til FN, kalte Ukrainas utenriksminister, Dmytro Kuleba, Russlands deportering av ukrainske barn for et folkemord. Foto: Mike Segar / Reuters

ICC sin siktelse gjelder per nå krigsforbrytelse, men Hanne Sophie Greve tror siktelsen kan bli utvidet:

– Denne siktelsen er kun starten. Jeg er sikker på at den vil bli utvidet til å gjelde både flere personer og krigsforbrytelser.

USAs visepresident, Kamala Harris, har allerede brukt sterkere termer om den russiske presidentens krigføring, og erklært at Russland har begått forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina.

BARE STARTEN: Hanne Sophie Greve mener man kan vente seg flere arrestordrer fra ICC fremover. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Det spiller ingen rolle

– Men hva med at Russland selv ikke anerkjenner Den internasjonale domstolen?

– Det spiller ingen rolle, responderer menneskrettsjuristen Greve umiddelbart og redegjør:

– Russland har vært helt avvisende til ICC sin eksistens, men Ukraina har gitt ICC jurisdiksjon og det er alt domstolen trenger. I tillegg anerkjennes ICC av hele 123 land, som nå plikter å arrestere og utlevere Vladimir Putin. Det gjør det vanskelig for ham, sier Hanne Sophie Greve og fastslår:

– Men først og fremst går mine tanker til de bortførte barna og de voksne som har mistet dem. Jeg håper arrestordren nå kan bidra til å gjøre det lettere å få disse barna hjem - og det raskt.

Greve sier hun uroer seg for hva de ukrainske barna utsettes for, og hvilke traumer de påføres.

22. mars ble rundt tolv barn returnert til Ukrainas hovedstad, fra russiske leirer og fosterhjem. Til AP fortalte en mor om hvordan gutten hennes hadde sett alvorlig på henne og sagt:

– Mamma, jeg vil ikke fortelle deg om hvordan det var. Da vil ikke du få sove om natten.