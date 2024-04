Ekspert: Hele Midtøsten risikerer å settes i brann

EKSPERT: Folkerettsekspert Cecilie Hellestveit sier at situasjonen i Midtøsten kan bli ekstremt dramatisk. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Min største bekymring er at andre aktører blander seg inn, sier Cecilie Hellestveit.

Folkerettsekspert Cecilie Hellestveit mener at Iran sender svært tydelige signaler med nattens angrep mot Israel.

– Dette er en strategisk signalering fra Iran til alle aktører i Midtøsten om at Iran bestemmer når Iran blir involvert, sier hun til TV 2.

Kraftig signal

Det kan også være et kraftig signal til Hizbollah, fortsetter hun.



– Utfordringen fremover blir hvordan Israel/Hizbollah-relasjonen til å gå videre etter dette angrepet, sier Hellestveit.

Israel angrep søndag et Hizbollah-mål øst i Libanon nær grensen til Syria, ifølge den israelske hæren og en kilde fra den Iran-støttede gruppen.



– Det som gjør dette så farlig, er at mange som kan blande seg inn, vil at dette skal eskalere. Spørsmålet er om statene er smarte og sterke nok til å holde dette i sjakk, sier eksperten.

Hizbollah sier søndag at de to ganger hadde skutt opp raketter mot de israelskokkuperte Golanhøydene, etter at de sluttet seg til det store iranske drone- og missilangrepet mot Israel natt til søndag.



– Bekymring

Hun sier at hun vil bli veldig overrasket dersom Iran og Israel eskalerer den farlige situasjonen.

– Min største bekymring er at dette skal eskalere ut av kontroll, fordi noen andre aktører blander seg inn. Jeg tror både Israel og Iran forstår veldig godt språket som handler om avskrekking. Spørsmålet blir hvilke krefter som trekker i trådene i det israelske krigskabinettet, sier Cecilie Hellestveit.

Krigskabinettet som ble opprettet i Israel etter 7. oktober-angrepet, skal søndag ettermiddag diskutere hvordan de skal svare på Irans luftangrep natt til søndag.

Frykter eskalering

Ifølge den israelske avisen Haaretz skal krigskabinettet samles klokken 15.30 israelsk tid, som tilsvarer klokken 14.30 norsk tid.

Folkerettseksperten tror ikke at Israel og Iran vil eskalere situasjonen.

– For Israel er Iran en forutsigbar aktør, sier Hellestveit og legger til at dersom de svarer militært, vet de ikke hva som ligger i fortsettelsen.

– Da vil Iran kunne benytte seg av sine stedfortredere for å beskytte iranske interesser, og da ser vi et helt annet krigsteater i Midtøsten. Da kommer hele Midtøsten til å settes i brann. Dette vet Israel veldig godt, sier Cecilie Hellestveit.

Hvis USA melder seg på sammen med Israel, kommer også amerikanske soldater i regionen til å bli mål for Iran, påpeker hun.

– De 40.000 amerikanske soldatene som befinner seg over hele Midtøsten kan bli involvert i dette. Hvis dette kommer ut av kontroll, er det en ekstremt dramatisk situasjon i Midtøsten, sier Hellestveit.

Israelske kampfly var på vingene under nattens angrep mot Israel. Foto: IDF / NTB

Ifølge ABC News skjøt amerikanske styrker ned rundt 70 iranske droner som var på vei mot Israel.

Et amerikansk krigsskip i det østlige Middelhavet skal ifølge kanalens kilder ha skutt ned ballistiske missiler.

Den iranske generalen Mohammad Bagheri har advart Israel mot å gjengjelde angrepet natt til søndag, og sendt en klar advarsel til USA.



Storbritannia deltok også i aksjonen for å stanse det iranske angrepet mot Israel natt til søndag, og skjøt ned iranske droner, sier statsminister Rishi Sunak.



Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener verdenssamfunnet må gjøre sitt ytterste for å hindre eskalering av situasjonen mellom Iran og Israel.



– Det vil være katastrofalt for alle, sier forsvarssjefen til TV 2.



– Har ikke helt kontroll

Leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Ine Eriksen Søreide (H), sier det er unikt at Iran angriper direkte fra iransk territorium.

Den tidligere utenriksministeren sier til TV 2 at hun stiller seg fullt og helt bak fordømmelsen av Irans angrep på Israel.

– Det er en betydelig eskalering i en tid hvor regionen sårt trenger deeskalering. Så er det unikt at Iran angriper direkte fra iransk territorium, sier hun.

Søreide peker på at Iran ellers har pleid å være mer indirekte gjennom å bruke iranskstøttede grupper som Hizbollah og houthiene.

– Det er jo dette som gjør det farlig nå. Det er at de ikke har helt kontroll på disse stedfortrederne. Selv om Iran ikke skulle ønske videre eskalering, så kan det jo likevel komme som følge av at disse stedfortrederne reagerer mer eller mindre på egen hånd, sier Søreide.