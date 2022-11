Ekspert: – Fullstendig krise for Trump

Den røde bølgen skylte ikke over USA som ventet. Donald Trump står i veien for republikanerne og dermed seg selv, mener USA-ekspert.

NY PERIODE? Mye tyder på at Donald Trump i meste uke kunngjør at han skal stille som presidentkandidat i 2024. Men han fikk ikke springbrettet han kanskje håpet på. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

Til tross for skyhøy inflasjon og lav oppslutning om president Joe Biden, skylte det ikke en republikanske bølge over USA som partiet hadde håpet under mellomvalget tirsdag.

I stedet er det fortsatt svært jevnt om hvilket parti som får flertall i Kongressens to kamre: Senatet og Representantenes hus.

Det ligger an til at Republikanerne får flertall i Huset, men det telles fortsatt.

I Senatet er det fortsatt jevnt, og det kan bli i delstaten Georgia at slaget kommer til å stå. Der må velgerne trolig gå til urnene på nytt for å stemme tirsdag 6. desember.

Trumps «store kunngjøring»

Tidligere president Donald Trump varslet at han skal komme med en «stor kunngjøring» tirsdag neste uke, 15. november. Ifølge amerikanske medier kommer han etter all sannsynlighet til å varsle at han stiller som presidentkandidat igjen.

I forkant av mellomvalget spekulerte ekspertene rundt at dersom republikanerne både vant Huset og Senatet, kom Trump til å bruke det for det det er verdt i en eventuell presidentvalgkamp.

Men så lett har det ikke vært for republikanerne. Dessuten har mange av kandidatene som Trump støttet, tapt i mellomvalget.

– Det fullstendig krise for Donald Trump nå. Han hadde planlagt å ta æren for det som så ut til å være massiv republikansk valgseier, men slik ble det ikke, sier USA-ekspert Eirik Bergesen.

Han viser til uttalelsen fra Trump valgnatta, der han sa at dersom Republikanerne vinner, så kommer han til å ta æren for det. Og dersom de taper, er det ikke hans feil.

– Han ønsket å stjele all ære, men i realiteten er det motsatt. For tredje gang står han i veien i et republikansk valg, både i mellomvalget i 2018, presidentvalget i 2020 og nå, sier han.

Dermed står Trump også i veien for seg selv, mener Bergesen.

– Den store saken for republikanerne er økonomi. Men Trump gjør det enkelt for demokratene å få det til å handle om ham, sier USA-eksperten.

Ikke bare økonomi

Høy inflasjon og vanskelige økonomiske tider for amerikanere har vært det største tema i valgkampen, men også andre tema har vært i fokus. Og nettopp det kan være grunnen til at det ikke ble noen rød bølge i USA, skriver BBC.

Under valgkampen har Demokratene hatt fokus på abort og konsekvensen av at Trump-kandidater, hvor mange er valgfornektere, kan få makt i USA. Biden har blant annet uttalt at demokratiet i landet er i fare.

Foreløpige tall viser at antallet personer som stemte er historisk høyt til mellomvalg å være i mange deler av landet.

Ifølge professor i statsvitenskap Jon Taylor ved Universitetet i Texas kan abortsaken, der mange delstater har gjort det ulovlig, være årsaken til høy valgdeltakelse. Det sier han i intervju med BBC.

TAPTE: TV-lege Mehmet Oz tapte mot John Fetterman i senatsvalget i Pennsylvania. Han fikk støtte fra Trump og har fått kritikk for at han flyttet til delstaten bare for å stille til valg. Foto: HANNAH BEIER / Reuters / NTB

«Folkeavstemning om Trump»

Årets mellomvalg ses også på som en lakmustest om Donald Trumps arv og om han fortsatt har innflytelse over det republikanske partiet.

Bergesen er klar på hva han mener:

– Trump-magien er borte. Det var en gang en Midas-hånd av gull. Det som er igjen er oransje brunkrem, sier Bergesen.

Kong Midas var en myteomspunnet konge som ønsket at alt han rørte på skulle bli til gull.

Professor Taylor tror at mange velgere som har sittet på gjerdet, stemte demokratisk i et forsøk på undergrave Trumps innflytelse.

Han mener man kan argumentere for at mellomvalget var en slags «folkeavstemning om Donald Trump».

– Mange av kandidatene han støttet, der mange er valgfornektere, tapte i mellomvalget. Selv om han fikk et par seire, er det ikke slik at han har utvidet sin republikanske base, sier Taylor.

PRESIDENTKANDIDAT? 44 år gamle Ron DeSantis er gjenvalgt som guvernør i Florida, og han er het kandidat til å stille mot Trump for republikanerne. Foto: Rebecca Blackwell / AP / NTB

Erkerivalen

Mens Trump hadde håpet å bruke et godt republikansk valg som springbrett, noe det ikke ble, kan det springbrettet i stedet brukes av Florida-guvernør Ron DeSantis til å lansere sitt motkandidatur, mener USA-ekspert Bergesen.

Republikaneren, som fikk 60 prosent av stemmene i guvernør-valget, er aktuell som presidentkandidat og hintet om det valgnatta da han sa at han har større oppgaver foran seg.

– Bak kulissene var nok Donald Trump rasende. Valgdagen sa Donald Trump at han har dritt mot DeSantis, og Florida-guvernøren er nok ikke redd for å ta i bruk sterke virkemidler han heller, sier Bergensen.

Det kan dermed bli ganske stygg tone mellom dem om de skal konkurrere om vinne Republikanernes kandidatur, sier USA-eksperten.

Presidentvalget i USA er om to år. Bookmakernes favoritt til å vinne valget i 2024 har lenge vært Trump, men nå er det i stedet DeSantis som troner listen - før han har kunngjort sitt kandidatur.

Nå eller aldri?

Bergesen tror at en av årsakene til at DeSantis kan være i tvil om han skal stille, er at han trolig ikke kommer til å få alle Trump-velgerne til å stemme på ham.

Trump fikk mange velgere som tidligere ikke har stemt - og også demokrater - til å stemme på seg.

– Men hvis DeSantis venter, kan det komme nye stjerneskudd, både fra republikansk og demokratisk side. Om Demokratene klarer å hoste opp en ny Obama eller Clinton, kan han eller hun bli vanskeligere å slå enn Joe Biden, som ikke er veldig populær, sier Bergersen.

Snart 80 år gamle Biden sier at ha muligens vil stille til gjenvalg i 2024, men sier han vil ta en endelig beslutning i starten av neste år.

Fire år yngre Trump kommer trolig med sin beslutning tirsdag neste uke.