Ekspert frykter satellitt-kaos

Ifølge kilder, utvikler Russland et rombasert atomvåpen som kan slå ut satellitter. Hvis det stemmer, frykter ekspert for flere ting.

Onsdag meldte amerikanske medier at Russland vurderer å utplassere atomvåpen i verdensrommet.



Ifølge kilder som avisen The New York Times har vært i kontakt med, skal dette dreie seg om et rombasert atomvåpen som kan slå ut satellitter.

Våpenet skal ennå ikke være utplassert.

Spår kaos i rommet

Til tross for at Russland ennå ikke har bekreftet at de faktisk jobber med et rombasert atomvåpen, hva ville skjedd hvis det ble lansert, og enda viktigere, brukt det?

– Blir den brukt i verdensrommet, vil det utslette alle andre satellitter innenfor rekkevidde, sier Heather Williams, direktør ved Senter for strategiske og internasjonale studier, overfor mediehuset Sky News.

Hun peker både på satellitter som innehar informasjon og de som bidrar til kommunikasjon. Forsvinner de, kan det få store konsekvenser.

HJELPER OSS: Satellitter i verdensrommet kan hjelpe oss på jorden til så mangt. Denne satellitten, som her blir vist med et illustrasjonsbilde, skal brukes til å spore metanutslipp i verdensrommet. Foto: MethaneSAT via Reuters / NTB

– Vi har blitt så avhengige av disse for alt vi gjør her i livet, så det ville virkelig vært forstyrrende, sier direktøren videre.

Bryter romavtale

Dersom Russland faktisk sender opp en atomsatellitt i verdensrommet, bryter de med den ytre romavtalen som ble inngått i 1967.

Avtalen sier blant annet at det er forbudt å plassere masseødeleggelsesvåpen i bane rundt jorden, på månen eller på andre himmellegemer, ifølge SNL.

INGEN EIER: Romavtalen slår fast at det ikke er lov å kreve eiendomsrett på Månen. Foto: Richard A. Brooks / AP / NTB

I avtalen står det også at det er forbudt å kreve eiendomsrett til Månen eller andre himmellegemer. Avtalen nevner derimot ikke noe om utplasseringen av konvensjonelle våpen i rommet.

Setter man for eksempel fra seg et flagg på Månen, betyr ikke det at man har noe som helst eierskap til den.

Romavtalen er en av få atomavtaler Russland fremdeles har med USA, påpeker Williams.

Bekrefter trussel torsdag

Torsdag bekrefter sikkerhetspolitisk talsperson John Kirby i Det hvite hus at trusselen mot nasjonal sikkerhet som ble kjent onsdag, handler om Russlands anti-satellitt-kapasitet.

Republikaneren Mike Turner, som leder etterretningskomiteen i Representantenes hus, advarte om trusselen onsdag.

ADVARER: Mike Turner, en republikaner fra Ohio som leder etterretningskomiteen i Representantenes hus, sier i en pressemelding onsdag at han har informert Kongressen om en alvorlig trussel mot USAs sikkerhet. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

Samtidig oppfordret han president Joe Biden til å dele informasjon om trusselen med offentligheten. Informasjonen er ennå hemmeligstemplet.

John Kirby sier at Biden har innledet et direkte diplomatisk engasjement med Russland i forbindelse med denne saken. USA har ifølge Kirby kjent til denne russiske satsingen i lang tid.