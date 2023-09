Ekspert: – Forårsaket av Russland

SKYLD: Mange mener at Russland har skyld i at Polen ikke lenger vil sende våpen til Ukraina. Her er den polske statsministeren Mateusz Morawiecki, og Russlands president Vladimir Putin. Foto: John Thys / Tiziana Fabi / AFP

Kort tid etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklaget Polen for å spille på lag med Russland ved å forby ukrainsk kornimport, kom nyheten om at Polen ikke lenger vil sende moderne våpen til Ukraina.

Polens statsminister forsvarer våpenstoppen med behovet for å styrke eget forsvar.

KORN: Det har vært stadig økende problematikk rundt eksporten av ukrainsk korn. Foto: Aage Aune / TV 2

Siden den russiske invasjonen i februar 2022 har Polen vært en av Ukrainas viktigste allierte, og en av deres viktigste våpenleverandører. De har også tatt imot én million ukrainske flyktninger, som får ulike former for støtte av den polske staten.

– Mistolket



Torsdag kveld presiserte Polens president Andrzej Duda at uttalelsen til statsministeren er mistolket, og at det er snakk om stopp i leveransen av nye, moderne våpen.

– Statsministeren sa mer eller mindre at vi for tiden kjøper nye våpen og det viktigste for oss for øyeblikket er å modernisere den polske hæren og at vi ikke planlegger noen leveranser til Ukraina foreløpig, sa han til Polsat News.



Han forklarer at Polen skal fortsette å kjøpe nye våpen fra USA og Korea, og at det vil koste milliarder av dollar.

Samtidig understreker han at det mest sannsynlig ikke vil bli total stopp i leveransen av våpen til Ukraina.

– Modernisering betyr også at våpnene som våre soldater har brukt så langt vil bli fjernet fra den polske hæren, og kanskje vil vi overføre dem til Ukraina, sa han.

Men forholdet har surnet. I sentrum for konflikten er den økende striden om kornet.

– Forårsaket av Russland



Torsdag morgen sa likevel Polens statsminister Mateusz Morawiecki at de ikke prioriterer våpenforsendelsene, og sa at de hadde bestemt seg for å prioritere sitt eget forsvar.

I POLEN: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, sammen med Polens statsminister Mateusz Morawiecki, under et besøk i Warszawa i april. Foto: Kacper Pempel / Reuters

– Vi sender ikke lenger våpen til Ukraina, fordi vi nå bevæpner Polen med mer moderne våpen, sa Morawiecki til polske Polsat News tirsdag.

I intervjuet sier han også at Polen ikke kan være med på noe som destabiliserer det polske korn-markedet, og legger skylden på ukrainske oligarker.

Det mener Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, er alvorlig.

EKSPERT: Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskule. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det er alvorlig, dette har vært en splid over tid nå, sier han til TV 2.

Han er også klar på hvem som har skylden for det:

– Dette er noe som er forårsaket av Russland, for de har effektivt kunnet stoppe korneksport gjennom Svartehavet, vel vitende om at dette skaper utfordringer mellom Ukraina og Polen, poengterer han.



Han understreker likevel at det ikke er sikkert at Polens avgjørelse vil vare over tid, for neste måned skal de gjennom et valg.

– Der har det også vært krise med blant annet immigrasjon og korrupsjon, noe jeg tror gjør at regjeringen i Polen er hard på denne kornavtalen, og at de heller støtter bøndene som de har i Polen.



Røseth poengterer at Polen er avhengige av at Ukraina klarer å stå seg mot Russland, men at de samtidig ønsker å styrke sitt eget forsvar.

– Men det er et skikkelig dilemma, for de styrker jo også sitt forsvar ved å styrke Ukraina. Så at de velger å ta dette skrittet er veldig uheldig, forklarer han.

KORN-KONFLIKT: Kornbønder både i Ukraina og andre europeiske land har hatt det vanskelig etter krigen startet. Her fra Mykolaiv, Ukraina i april. Foto: Simen Askjer / TV 2

Ifølge Røseth må man vente til det polske valget i oktober for å se om ting endrer seg.

– Det kan være at de kjører en hard front foran valget, for å så slippe tøylene litt, det er ikke så uvanlig.

Har opphevet importforbud

Utspillet fra Polen kom etter at Zelenskyj tirsdag brukte taletiden sin i FNs generalforsamling til å anklage enkelte europeiske land for å la spørsmålet om korneksport komme Russland til gode.

TALTE: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kritiserte flere europeiske land under en tale til FNs generalforsamling tirsdag. Foto: Mike Segar / Reuters

Russlands invasjon av Ukraina har stengt av Svartehavskorridorene som ble brukt før krigen, noe som resulterte i at EU har blitt en viktig gjennomfartsåre og eksportdestinasjon for ukrainsk korn.

I mai ble EU enige om å begrense importen til Bulgaria, Ungarn, Polen, Romania og Slovakia, for å beskytte lokale bønder, som ga kornimporten skylden for et prisfall på lokale markeder.

Tiltakene tillot ukrainsk korn å fortsette å gå gjennom de fem landene, men stoppet det fra å selges på det lokale markedet.

ESKALERER: Striden om det ukrainske kornet eskalerer. Foto: Aage Aune / TV 2

På fredag forrige uke sa imidlertid EU-kommisjonen at de avslutter importforbudet, og hevdet at «markedsendringen i de fem medlemslandene som grenser til Ukraina er borte».

– Nå har ikke Romania og Bulgaria blitt med på den videre stansen av import av korn fra Ukraina. Men Slovakia, Polen, og Ungarn fortsetter å gjøre det, sier Røseth



Polen, Ungarn og Slovakia kunngjorde umiddelbart at de ville trosse opphevingen av forbudet.

Oppfordrer til å «legge følelsene til side»

I sin FN-tale antydet Zelenskyj at avgjørelsen deres var hyklersk og skadelig for landet hans.



FN: Volodymyr Zelenskiy i sikkerhetsrådet. Foto: MIKE SEGAR

– Det er alarmerende å se hvordan noen i Europa spiller ut solidaritet i et politisk teater. De regisserer en thriller av kornet, poengterte han, før han fortsatte:

– De kan tro at de spiller hovedrollen, men egentlig er de med på å sette scenen for en Moskva-skuespiller.

Ordene hans førte til et rasende svar fra Polen, som tilkalte den ukrainske ambassadøren, og advarte om ytterligere gjengjeldelsestrekk, ifølge Polsat News.

Kyiv reagerte med å si at de vil klage Polens kornavgjørelse til Verdens handelsorganisasjon. En representant fra organisasjonen bekrefter at de har mottatt en klage.

KLAGET: Ukraina har sendt inn en klage til Verdens handelsorganisasjon. Foto: Denis Balibouse / Reuters

Klagen ble igjen kritisert av Polens utenriksdepartement, som sa at «å legge press på Polen i multilaterale fora eller sende klager til internasjonale domstoler, ikke er passende metoder for å løse forskjeller mellom landene våre».

Etter at Polen kalte sin ambassadør på teppet, oppfordret Kyiv om at Warszawa må revurdere sin holdning til kornstriden.

– Vi oppfordrer våre polske venner til å legge følelsene til side, sa talsperson for det ukrainske utenriksdepartementet, Oleg Nikolenko.

Polens visestatsminister forsikrer om at landet ikke har byttet side i Ukraina-konflikten, men flere våpenleveranser blir det ikke med det første.