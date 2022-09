Ekspert: – Fikk meg til å føle på en uro

Buckingham Palace er bekymret for dronning Elizabeths (96) helse. Kongehusekspert Caroline Vagle synes meldingen fremstår alvorlig.

BEKYMRET: Legene er bekymret for dronning Elizabeths (96) helse. Foto: Joe Giddens/ Pool / Reuters

– Dronningens leger er bekymret for Hennes Majestets helse, og har anbefalt at hun holdes under medisinsk tilsyn, skriver Buckingham Palace i en pressemelding torsdag.

Kongehusekspert Caroline Vagle understreker at det er vanlig at offentligheten blir oppdatert når monarker er syke.

– Senest i august, da vår egen konge var syk, ble det sendt ut en pressemelding. Det må ikke være alvorlig, selv om de uttrykker en bekymring, sier hun.

Ble urolig

Det var imidlertid flere detaljer torsdag som fikk kongehuseksperten til å tenke at det faktisk kunne dreie seg om mer alvorlig sykdom denne gangen.

Kronprins Charles, hans kone Camilla og pris William har reist til Balmoral for å være til stede med dronningen.

– Når familien er på vei til henne, synes jeg vitner om at det er mer alvorlig enn en melding om vanlig sykdom. Statsministeren har også uttalt seg. Det var noe som fikk meg til å kjenne på en uro, sier Vagle.

Samtidig understreker hun at dronningen er 96 år gammel.

– Hun har avlyst mye, vært fraværende og ikke like mobil over lengre tid. Det er ikke uvanlig at helsen svikter når hun er så gammel som hun er, sier Vagle.

– Har jernhelse

Onsdag skulle dronning Elizabeth ha deltatt på et møte med Privy Council-rådgivere i forbindelse med den nye regjeringen, men dronningen utsatte møtet etter anbefaling fra lege.

Dagen i forveien deltok hun på innsettelsen av Liz Truss som Storbritannias nye statsminister.

– Da hun møtte statsministeren, så hun ganske kvikk ut. Dette er jo en kvinne som jeg tenker har jernhelse. Etter ektemannens død har hun imidlertid avlyst mer og mer. Hun hadde også korona, som satte henne ut av spill, sier Vagle.

Kongehuseksperten ser for seg at britisk presse vil følge saken tett fremover.

– Hvis tilstanden hennes holder seg stabil, er det ikke sikkert vi får en oppdatering med det første. Blir det utvikling, vil vi høre noe, sier Vagle.

– Bestemor for hele det britiske folk

Dronning Elizabeth har vært regjerende dronning siden 1952.

– Hun har vært dronning så lenge at de flest ikke kan huske noe annet. Hun er en person som betyr veldig mye for mange, og britene elsker henne høyere enn høyest, sier Vagle.

Det er ikke nødvendigvis monarkiet som står så sterkt, mener Vagle, det er dronningen.

– Hun er en bestemor for hele det britisk folk siden hun har vært der så lenge, og hun er en viktig figur for hele verden. Den dagen hun blir borte er man spent på hva som skjer, sier hun.

Dersom tilstanden til dronningen viser seg å være alvorlig, vil det berøre mange, mener Vagle.

– Det vil være veldig rystende, og vi kommer til å se en stor sorg blant britene. Men la oss ikke foregripe noe.