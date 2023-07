Ekspert: – Et signal fra Moskva

NÆRE ALLIERTE: Russlands persident Vladimir Putin og Belarus' president Alexandr Lukasjenko under et møte i Sochi i Russland 9. juni i år. Lukasjenko hevdet under en pressekonferanse mandag at det var han som forhindret Putin i å beordre å drepe Progozjin under opprøret. Foto: Gavriil Grigorov, Sputnik, via AP

Wagner-gruppen skal bruke Belarus som utgangspunkt for sine operasjoner. – Det er et signal fra Moskva, mener ekspert.

Det er en drøy uke siden leiesoldatene fra Wagner, med Jevgenij Prigozjin i spissen, vendte seg mot Moskva i et illsint, og for mange svært overraskende, opprør.

Ubetydeliggjøres

I uken som har gått har president Putin og propaganda-apparatet gjort alt i sin makt for å vise at alt er tilbake til normalen, og bagatellisere opprøret.

FJERNER LOGO: Logen til leiesoldatgruppen fjernes fra vinduene på hovedkontoret til PMC Wagner Centre i St. Petersburg lørdag. Foto: EUTERS/Anton Vaganov

– Det virker som om Wagner-gruppen, i russisk presse, fraskrives betydningen de har hatt for krigføringen i Ukraina, sier hovedlærer i etterretning ved Stabsskolen, Tom Røseth, til TV 2.

Om gruppen i det hele tatt har en fortsatt tiltenkt rolle i Ukraina, er tvilsomt, men at de fortsatt kommer til å være en maktfaktor som er et nyttig verktøy for Moskva, er sannsynlig.

– Hvilket signal sender det at de er i Belarus nå?

– Det sender et signal om at de fortsatt har Moskvas tillit til å fortsette, sier Røseth.

Satellittbilder tyder på at en militærleir er under oppbygning i Belarus. Trolig for å ta imot Wagner-soldatene. Satellittbildene over er fra 15. og 30. juni.

Wagner-sjefen stansen marsjen mot Moskva da gruppen var cirka 200 kilometer fra den russiske hovedstaden. Det var under mekling i regi av Belarus' president Aleksandr Lukasjenko at Prigozjin skal ha avsluttet opprøret i bytte mot amnesti for seg og sine soldater.

Viktig for Putin

Wagner-gruppen har lenge vært viktig for president Vladimir Putin. Det er fordi gruppen fremmer Russlands utenlandske interesser til en lav kostnad.



– Det er Putin som har skapt dette alternative voldsmonopolet som plutselig snudde seg selv mot Kreml, sier Røseth.

Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved forsvarets høgskole. Foto: Martin Berg Isaksen/TV2

Denne snuoperasjonen mener mange kan være et problem for Wagner-gruppens operasjoner i Afrika og Midtøsten.

– I Afrika tilbyr Wagner-gruppens leiesoldater opplæring og livvakttjenester, i tillegg til aktiv deltakelse i kamp mot opprørere. Wagner-gruppen søker å utnytte sin tilstedeværelse til å skaffe seg tilgang og kontroll over mineraler som gull og diamanter, som de selv utvinner og eksporterer, sier han til Panorama nyheter.

Søkkrike på gull og diamanter

Leiesoldat-gruppen har utplassert tusenvis av styrker til Afrika og Midtøsten. Både Putin og Prigozjin har en interesse av å opprettholde leiesoldatvirksomheten i Afrika, fordi det genererer enorme inntekter fra blant annet gull og diamanter.



Russland har tjent på de sterke båndene med flere afrikanske regjeringer det siste tiåret, og Kreml står fast ved at Wagner-gruppen fortsetter arbeidet sitt i Afrika og Midtøsten.



POPULÆR: Wagner-gruppen med Progozjin i spissen er populære blant mange russere. Foto: AP / NTB

Eksperter tror imidlertid at gruppens posisjon er svekket etter at de vendte seg mot Moskva.

– Afrikanske ledere kan være mindre villige fremover til å benytte seg av den russiske Wagner-gruppen etter å ha sett gruppens sjef Jevgenij Prigozjin vende ryggen mot sine egne, sier en amerikansk tjenesteperson til nyhetsbyrået AP.

Russland har gitt Wagner-soldatene som ikke deltok i marsjen mot Moskva tre valg: Reise hjem, bli del av de ordinære russiske styrkene, eller reise til Belarus for å fortsette som leiesoldat i Wagner-gruppen.

Valg nummer to kan bli problematisk for Wagners operasjoner i Afrika og Midtøsten.

– Ustabile og truende

– Mange av landene i Afrika og Midtøsten ba ikke om det russiske militærets tilstedeværelse da de hyret inn Wagner, sier tjenestepersonen, som ønsker å være anonym.

Michael Mulroy, en tidligere høytstående embetsmann i det amerikanske forsvarsdepartementet, tror også at opprøret forrige helg vil skade Wagner-gruppens arbeid i Afrika.

MALI: Militærjunaen i Mali har inngått avtale med leiesoldater fra Wagner for å slå ned et islamistisk opprør i landet. FN-styrkene blir sendt ut. Foto: Moulaye Sayah

– De vil bli sett på som for ustabile og potensielt en trussel til lederne i de afrikanske landene, mener Mulroy.

– De var i ferd med å gjennomføre et kupp i eget land, understreker han.

– Fryktløs og grisk

Ifølge organisasjonen The Sentry har verken Russland eller lederne i afrikanske land interesse av at Wagner-gruppen trekker seg ut. Spørsmålet er heller hvorvidt det vil være russiske hærledere som fremover leder disse operasjonene.

– Situasjonen er ekstremt uforutsigbar. Men det vi har lært etter å ha analysert Wagner i Afrika i fem år nå er at gruppen er svært motstandsdyktig, kreativ, fryktløs og grisk, sier Nathalia Dukhan, som er senioretterforsker i The Sentry i Den sentralafrikanske republikk.

– Derfor er det lite sannsynlig at Wagner-imperiet vil kollapse med det første, mener hun.



Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov, har også hevdet at Wagner-gruppens arbeid i Den sentralafrikanske republikk fortsetter, og at alt er ved det normale.

– Vi har ikke sett noen tendenser til panikk eller endringer i de afrikanske landene, sa han til en statlig russisk TV-kanal tidligere i uken.