Ekspert: Dette er israelernes største frykt

Åpne konfliktlinjer, uavklart spenning, og et varslet angrep på Iran i emning, gjør det svært vanskelig å analysere hva man kan forvente i Midtøsten i tiden framover.

– Vi vet ikke hvordan kortene som er i spill i denne regionen nå, vil legges ut på nytt, sier Jon Hanssen-Bauer til TV 2.

Han er en av Norges fremste Midtøsten-eksperter. Som spesialrepresentant for Midtøsten og tidligere ambassadør for Norge i Tel Aviv, har han mange forbindelser i regionen.

NØD: FN slo i forrige måned fast at drøyt 1,1 millioner mennesker står på randen av hungersnød i Gaza, og at ytterligere 850.000 sulter. Flere titalls barn er alt døde av sult. Foto: Reuters/Ibraheem Mustafa

– Det er stor lidelse på Gaza etter seks måneders krig mellom Israel og Hamas. Det er også stor uro og frykt i Israel som påvirker hvordan situasjonen utvikler seg, sier Hanssen-Bauer.

Frykter holocaust i Midtøsten

Det kommer stadig nye angrep fra Iran-støttede Hizbollah i nord, og natt til søndag kom det første direkte militærangrepet fra Iran på 33 år.

– Det traumet israelerne fikk under Hamas-angrepet 7. oktober styrer veldig mye av utviklingen av hva Israel gjør nå. Israelere jeg kjenner sier at de opplever en eksistensiell risiko. At de fører en krig for sin overlevelse i regionen, og det er kraftige saker, sier den tidligere ambassadøren.

– De har fått en stor frykt for at noen vil ta dem og utrydde dem, slik at det blir et nytt holocaust i Midtøsten. Det at regjeringen og hæren ikke klarte å beskytte dem 7. oktober har slått kraftig inn i befolkningen og svekket statsminister Benjamin Netanyahu betraktelig.

ANGREP: Til sammen ble det skutt mer enn 300 raketter og droner, flesteparten sendt fra Iran, mot Israel sist helg. De aller fleste ble skutt ned av det israelske luftvernsystemet Iron Dome, og med bistand fra USA, Storbritannia, Frankrike og Jordan. Foto: REUTERS/Ronen Zvulun

Den tidligere ambassadøren er tydelig på at lite tyder på at noen av landene ønsker en storkrig. Men han ser faren for at ting kan eskalere ut av kontroll.

Tror på avmålt respons

Han tror Israel kommer til å svare på angrepet fra Iran, men han tolker det som et positivt signal at reaksjonen ikke kom umiddelbart.

– Jeg hører fra kilder at Netanyahu holder igjen fordi han ikke vil gjøre noe som bremser amerikanernes og europeernes forsøk på å bygge opp en front mot Iran.

– Derfor tror jeg svaret vil bli mye mer avmålt enn det vi kunne risikert hvis responsen hadde kommet med en gang, sier Hanssen-Bauer.

KRIGSKABINETT: Benjamin Netanyahu samlet krigskabinettet i Tel Aviv da det iranske angrepet var et faktum. Foto: sraeli Prime Minister Office / AFP

Hanssen-Bauer har i tillegg til å ha vært diplomat og spesialrådgiver, vært forsker og forskningsleder hos Fafo med Oslo-prosessen og Midtøsten som viktigste arbeidsområde.

Til tross for at Sikkerhetsrådet skal stemme over om man skal anerkjenne staten Palestina fredag, mener Hanssen-Bauer at man fremdeles er langt fra en tostatsløsning.

Stabiliseringsplan

– USA jobber aktivt for å hindre at det kommer opp til avstemning, men det er mange diplomatiske initiativer som prøver å roe situasjonen på den militære fronten ned.

– Er det noen muligheter for fred i denne regionen?

– Fred er et stort ord i denne sammenhengen, men en stabilisering må vi håpe at det er mulig å få til om en stund.

Første skritt er å forhindre en storkrig. Eskalerer det, blir hele situasjonen ny og uforutsigbar.

Men klarer man å unngå storkrig, er situasjonen fremdeles uløst mellom Israel og Hamas. Befolkningen på Gaza lider, og det vil ikke bli rolig før man er i gang med en gjenoppbygging og nok humanitær hjelp når de sivile.

SULTNE: Palestinske barn venter på servering av mat i Rafah. Foto: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

– Det vi må håpe på er at en amerikansk plan sammen med Saudi-Arabia og gulflandene om å normalisere og få til en stabilisering i regionen, vil fungere. Men det begynner å bli dårlig med tid.

– En slik plan vil forutsette at det tas betydelige skritt mot en tostatsløsning, slik at det gir palestinerne et politisk håp om fred, samtidig som at den israelske befolkningen kan få sikkerhet.