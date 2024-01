Ekspert: Dette definerer et folkemord

FOLKEMORD: I realiteten er det glidende overganger mellom krigsforbrytelser, etnisk rensing, tvungen fordrivelse og det aller mest alvorlige - folkemord, altså drap på mennesker fordi de tilhører en spesiell gruppe. Her fra et museum for ofrene for folkemordet på tutsiene i Rwanda. Foto: BAZ RATNER/Reuters

Folkemord regnes for å være den verste form for forbrytelse som kan begås mot menneskeheten. Men hva må bevises for at noe skal defineres som et folkemord?

Sør-Afrika anklager Israels krigføring i Gaza for å være folkemord i henhold til FNs folkemordkonvensjon fra 1948.

Sør-Afrika er en av de største kritikerne av Israel. Landet sammenlikner Israels behandling av palestinere med apartheid-tiden i hjemlandet.

I sitt åpningsinnlegg i Den internasjonale domstolen i Haag i januar, hevdet Sør-Afrikas justisminister, Ronald Lamola, at Israel med vitende og vilje har skapt ulevelige forhold på Gazastripen.

– Gaza har blitt gjort om til en konsentrasjonsleir, sa Lamola.

HARDE ANKLAGER: Sør-Afrikas justisminister Ronald Lamola møter pressen utenfor Den internasjonale domstolen i Haag 12. januar. Foto: REMKO DE WAAL/ANP/AFP

Staten Israel har også møtt i retten for å slå ned på det de kaller absurde ærekrenkelser. De påberoper seg selvforsvar etter terrorangrepet 7. oktober, som kostet over 1200 mennesker livet.



Men hva må bevises for at noe skal defineres som et folkemord? Vi har spurt jurist og samfunnsviter med doktorgrad i krigens folkerett, Cecilie Hellestveit.

Men først litt om bakgrunnen for folkemordkonvensjonen.

Holocaust



Det var andre verdenskrig og folkemordet på jødene som var bakgrunnen for opprettelsen av folkemordkonvensjonen.

Minst seks millioner jøder døde under Nazi-Tysklands regime. Mange døde av sult, men de fleste ble systematisk drept i konsentrasjonsleirer. En stor del av disse ble gasset i hjel.

FOLKEMORD: Seks millioner jøder ble drept av nazistene under andre verdenskrig, mange av dem her i konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau i Polen. Foto: Stanislaw Mucha/AP

Romfolk, homofile, politiske fanger og funksjonshemmede ble også henrettet på denne måten.



Ifølge folkemordkonvensjonen er folkemord utryddelse av mennesker fordi de tilhører en bestemt gruppe.

I konvensjonen defineres folkemord som en hvilken som helst av følgende handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe:

Å drepe medlemmer av gruppen

Å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på medlemmer av gruppen

Å bevisst la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis

Å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen

Med makt å overføre barn fra gruppen til en annen gruppe

Må bevise intensjon

– Det springende punkt er intensjonen om at disse handlingene er begått av den israelske staten i den hensikt å ødelegge befolkningen på Gaza, helt eller delvis, sier ekspert på krigens folkerett, Cecilie Hellestveit.

– Så det at det gjøres med hensikt er det viktige spørsmålet i folkemordkonvensjonen?

– Ja, formålet avgjør om det er folkemord. Vilkåret er at politikken går ut på å ødelegge et folk helt eller delvis, sier Hellestveit og utdyper:

– Folkemord skiller seg fra alle andre internasjonale forbrytelser på det punktet. De andre forbrytelsene handler om hva stater faktisk gjør, mens folkemord handler om hva stater har som målsetning å gjøre, altså er det en begrensning på hvilken politikk som er lovlig.

EKSPERT: Cecilie Hellestveit er jurist og samfunnsviter med doktorgrad i krigens folkerett og er forsker ved Folkerettsinstituttet Foto: Erlend A. Sørbø / TV 2

Hun peker på at det er akkurat dette som gjør det så vanskelig å definere hvorvidt noe er folkemord eller ikke.

– Det er veldig vanskelig å bevise at et land eller en organisasjon har til hensikt å utrydde en befolkning helt eller delvis. De fleste folkemord skjer i tilknytning til kriger, og da er det ofte slik at det finnes militære begrunnelser for en handling, sier Hellestveit.

– Dette er også grunnen til at alle stater i verden har en interesse av dette, fordi folkemord er en begrensning på hva slags politikk stater har lov til å føre.

PÅ PLASS: Demonstranter utenfor Den internasjonale domstolen i Haag fredag. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW/Reuters

Men folkemordkonvensjonen forbyr ikke bare folkemord og at stater ikke medvirker til folkemord. Den krever også at medlemsstatene iverksetter tiltak for å forhindre folkemord, og at de straffeforfølger personer som oppfordrer til folkemord.

Dette gjelder enten det er maktpersoner i myndighetene, offentlige tjenestepersonell eller private individer.



– Denne politikk-dimensjonen er også grunnen til at det er ulovlig å oppfordre til folkemord, typisk fra politikerhold, sier Hellestveit.

– En del av saken for domstolen handler om det enkelte ytterliggående israelske ministre har uttalt.

IS mot jesidiene

Hellestveit nevner ett eksempel på et juridisk folkemord fra nyere tid, der man forholdsvis enkelt kunne fastslå at et folkemord fant sted, nemlig terrorgruppen IS sin behandling av jesidiene i 2014.

Flere tusen jesidiske menn ble massakrert da IS inntok Sinjar-fjellet mellom Mosul i Irak og den syriske grensen i 2014.

Tusenvis av kvinner og jenter tilhørende minoriteten ble bortført og tvunget til å være sexslaver.



MASSAKRE: Jesidiene er et folkeslag med sitt eget språk og religion som ble brutalt slaktet ned av terrorgruppen IS. Foto: ZAID AL-OBEIDI/AFP

– Grunnen til at det var enkelt å fastslå var at IS selv hadde både en religiøs begrunnelse, en ideologisk erklært målsetting og faktisk utførte handlinger som hadde til hensikt å utrydde jesidiene, sier Hellestveit.

– Det var den erklærte målsettingen til IS, og det har sammenheng også med religiøse skrifter som IS benyttet seg av, og det gjorde også at folkemord-dimensjonen der var klar, ideologisk, politisk og i handling.



Kritikere av folkemordkonvensjonen mener konvensjonens definisjonen på folkemord er for smal.

– I mange væpnede konflikter med massive lidelser for sivilbefolkningen, snakker man om folkemord, uten at det nødvendigvis er folkemord i juridisk forstand, sier Hellestveit.



– De som er utsatt for massive overgrep vil gjerne kalle noe for et folkemord, fordi det bringer lidelsene opp i den øverste alvorlighetskategorien. Men det betyr ikke nødvendigvis at det er det i juridisk forstand.