Ekspert: – Det vil åpne et vepsebol

ORKNØYENE: Det bor flere sauer enn mennesker på øygruppen som ligger nord for Skottland. Foto: Adrian Dennis / AFP

Tirsdag 4. juli møtes rådet på Orknøyene for å stemme over et vedtak britiske myndigheter allerede har gått sterkt imot.

Rådsleder James Stockan har tatt initiativ til at øygruppen med sine 22.000 innbyggere skal løsrive seg fra Storbritannia og bli del av Norge.

– Vi vurderer nå vår fremtid etter i årevis å ha blitt økonomisk neglisjert både av skotske og britiske regjeringer, sier Stockan til Reuters og viser til at Orknøyene var del av Norge fram til år 1472.



25 PROSENT NORSK: Ifølge britiske og australske forskere kommer 25 prosent av DNA-et til orknøyingene fra Norge. Harald Hårfagre erklærte Orknøyene norsk i år 875. Foto: Nigel Roddis / NTB

– Skulle ha tilhørt Norge

Storbritannia-ekspert Øivind Bratberg forteller at han ble rørt av det politiske forslaget.

– Det er ikke mye motvind om man sier at Orknøyene egentlig hører hjemme hos oss. Det jubler man for som nordmann.

Statsviteren viser til at det var langt fra alle som støttet avgjørelsen om å gi fra seg øygruppen i 1472, da kong Christian av Danmark-Norge pantsatte Orknøyene.

NÆRE BÅND: Kronprinsparet besøkte Krikwall på Orknøyene i 2016. Foto: Lise Åserud / NTB

– Forslaget er typisk for Europa og særlig for Skottland de siste årene. Man har sett at den kulturelle og historiske egenidentiteten stadig har betydd mer, og det har vokst fram en rekke separatistgrupper.

Bratberg viser til at dette har kommet til uttrykk blant annet i øyrikets flagg, som er slående likt det norske og ble vedtatt først i 2007.

Saken går nå verden rundt, og i sosiale medier påpeker flere likheten mellom de to flaggene.

Tror forslaget er en bløff

– Hva er sannsynligheten for at det norske flagget blir heist på Orknøyene?

– Det hadde jo vært som i et eventyr, men det er konstitusjonelt utfordrende. På et tidspunkt tror jeg at landegrensene fryste fast, sier Bratberg og stiller spørsmål ved motivet bak forslaget.

– Jeg tror Orknøyene har et genuint ønske om tettere kulturelle bånd med Norge, men nå tror jeg de bruker oss mer som en bløff for å forhandle bedre betingelser for sitt politiske styre.

BLIR IKKE NORSK: Statsviter Øivind Bratberg tror ikke at Orknøyene blir norsk, men tror øygruppen vil få mer selvstyre. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

– Et vepsebol

TV 2 har forsøkt å få kontakt med utenriksminister Anniken Huitfeldt, men fikk beskjed om at UD ikke ønsker å kommentere.

Det forstår professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, Knut Einar Skodvin.

– Det vil være et komplisert samspill mellom utenriksdepartementene. Dersom Storbritannia sier ja, vil det åpne et vepsebol da det er flere røster for løsrivelse i det britiske samveldet.

Skodvin slukker alle håp for en gjenforening.

– Det er veldig lite sannsynlig at Storbritannia vil si ja til en slik løsrivelse.