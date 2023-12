Ekspert: – Det kan slå tilbake på republikanerne

En hard kjerne republikanere har fått gjennom et flertall for å gå inn for riksrettssak mot president Joe Biden. Dette betyr det.

Flertallet i Representantenes hus går inn for riksrettssak mot president Joe Biden. I en uvanlig direkte uttalelse kaller Biden det et «grunnløst politisk stunt».

Beslutningen som skjedde onsdag, er kontroversiell og det råder en usikkerhet om hva det egentlig betyr og hva det vil ende med.

– Å åpne en riksrettssak er en veldig alvorlig ting. Det er ikke så ofte det har skjedd i amerikansk politisk historie, sier USA-ekspert Eirik Bergesen til TV 2.

– Det er to spørsmål mange stiller seg: En ting er om det er mulig å vinne denne riksrettssaken og å få ham dømt. En annen ting er om dette er noe som faktisk går ut over rikets sikkerhet eller er av så stor og viktig nasjonal interesse at man kan bruke så mye tid og ressurser på en slik sak.

Fakta: Riksrettsaken mot Biden Det har blitt åpnet en riksrettssak mot Biden, men de har ikke stilt ham for riksrett. Det tar de stilling til først i januar.

I USA kan Representantenes hus vedta at en offentlig tjenesteperson skal stilles for riksrett. Det gjøres ved at et medlem eller en komité fremmer forslag om dette, som alle i Huset så stemmer over. Hvis en avstemning i Huset ender med flertall for riksrett, fører det automatisk til en riksrettssak. Denne holdes i Senatet og er en rettssaklignende prosess, som ender med en ny avstemning. I denne avstemningen kreves det to tredjedels flertall for fellelse. Hvis en person, for eksempel presidenten, felles i riksrett, blir vedkommende avsatt fra sin stilling.

Ingen bevis

Bakgrunnen er anklager om korrupsjon i forbindelse med sønnen Hunter Bidens forretninger i utlandet.



Til tross for gransking i over ett år har man ikke funnet noe bevis som knytter Biden senior og Biden junior når det gjelder forretninger. Men man har flere indisier som man ikke har fått fulgt opp i formelle høringer.

– En riksrettsprosess kan gi granskerne disse ressursene. Men hvis de ikke finner mer beviser enn det man har i dag, vil man ikke vinne saken, og det kan slå tilbake politisk på republikanerne, sier Bergesen.

Hunter Biden (53) har i årevis vært et politisk uromoment for pappa Joe Biden, som siden 2021 har vært president i USA.

UROMOMENT: Hunter Biden (bildet) har lenge vært et problem for sin far, Joe Biden. Foto: Jose Luis Magana

Årsaken er Hunter Bidens fortid som rusavhengig og hans kontroversielle styreverv i utenlandske selskaper.

Republikanerne anklager Hunter Biden for å ha utnyttet farens posisjon som visepresident under Barack Obama til å tilegne seg penger og posisjoner i Ukraina og Kina.

– Løgner

I en uttalelse fra Det hvite hus går Biden i sterke ordelag til angrep på republikanerne, som han mener blant annet hindrer hjelp til Ukraina og fører USA enn i en selvpåført økonomisk krisetilstand blant annet ved å hindre den offentlige finansieringen.

Avstemningen onsdag fulgte partilinjene i Representantenes hus, der republikanerne har flertall. 221 representanter stemte for, mens 212 stemte mot. Foto: ARKIV/Reuters/Evelyn Hockstein

– Det er mye arbeid som skal gjøres. Men etter å ha kastet bort ukevis på å finne en ny leder for Representantenes hus og å ha utestengt egne medlemmer, drar republikanerne i Representantenes hus vekk i én måned uten å gjøre noe med disse presserende utfordringene, sier Biden.

Biden etterlyser republikanernes vilje til å støtte ham i arbeidet for det amerikanske folk.

– Istedenfor å gjøre noe for å bidra til å gjøre amerikaneres liv bedre, er de opptatt av å angripe meg med løgner, raser presidenten.

Og tordner videre:

– Istedenfor å gjøre jobben sin med oppgavene som haster å få gjort, velger de å kaste bort tiden på dette grunnløse politiske stuntet som selv republikanerne i Kongressen innrømmer at ikke har dekning i fakta,

– Det amerikanske folket fortjener bedre, fortsetter presidenten.

– Del av republikanernes spill

Til tross for kraftuttrykkene mener ikke Bergesen at beslutningen er spesielt problematisk for Biden-administrasjonen.

– Jeg tror ikke Biden er spesielt bekymret for dette. Men han er en eldre mann og det å legge litt ekstra press på ham kan være del av republikanernes spill, sier Bergensen.

– Hvis det ender med at Biden ikke blir dømt, kan han bare vinne på det, sier han.

I ytterste konsekvens kan en slik riksrettsprosess få en president dømt for brudd på grunnloven, noe som kan gjøre at vedkommende må forlate embetet.

For at det skal skje, må vedkommende bli kjent skyldig av medlemmene av Senatet. Dette regnes som lite sannsynlig, ettersom demokratene har flertall der.

Avgjørelsen onsdag gjør at riksrettsetterforskningen varer godt inn i 2024, i en tid der Biden kjemper for gjenvalg og høyst sannsynlig blir motstander for Donald Trump ved presidentvalget.

Trump har selv overlevd to riksrettsprosesser.