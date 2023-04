Ekspert: – Det er rikelig med angst i Moskva nå

Statlige russiske medier hevder at Putin har besøkt Kherson. En karakterbrist for presidenten dersom besøket har skjedd, mener ekspert.

BESØK: Kreml hevder at Putin har besøkt Kherson i Ukraina. Foto: Kremlin.ru/Handout via Reuters

President Vladimir Putin har angivelig besøkt det russiske militærets hovedkvarter i de østlige delene av Ukraina.

Ifølge Kreml­ skal han blant annet ha diskutert krigen med en general som har ansvar for luftbårne tropper.

GENERAL: Putin har angivelig møtt flere generaler og offiserer i Kherson. Foto: Kremlin.ru/Handout via Reuters

Denne generalen har angivelig fått en ny, mektig rolle i krigen.

Putin deltok på et hærkommandomøte i den sørlige Kherson-regionen og hørte rapporter om situasjonen der, sier Kreml tirsdag.

Han skal også ha besøkt hovedkvarteret i Ukrainas østlige Luhansk-region.

Kreml la ut en video av besøket, som viser Putin – kledd i en tung blå jakke – ta et helikopter til Luhansk.

PÅ VEI: Putin tok angivelig et helikopter til Luhansk. Foto: Kremlin.ru/Handout via Reuters

De sa ikke når noen av møtene fant sted.

– Viktig for meg å høre deres mening

Russlands leder hørte rapporter fra sjefer for de luftbårne styrkene, og «Dnepr»-bataljonen.

SJEF: Putin skal ha møtt flere toppsjefer for ulike styrker. Foto: Kremlin.ru/Handout via Reuters

Han skal også ha snakket med andre høytstående offiserer om situasjonen i Kherson- og Zaporizjzja-regionene – som begge er steder Moskva har sagt at nå er en del av Russland.

– Det er viktig for meg å høre deres mening om hvordan situasjonen utvikler seg, å lytte til dere, å utveksle informasjon, sa Putin til offiserene, ifølge Kreml.

Generaloberst Mikhail Teplinsky, sjef for Russlands luftbårne tropper, satt til høyre for Putin, mens generaloberst Oleg Makarevich satt til venstre for ham, ifølge Kreml sin video.

VIKTIG: Putin sitter her med Mikhail Teplinsky (t.v.), og Oleg Makarevich (t.h.) Foto: Kremlin.ru/Handout via Reuters

Britisk militær etterretning sa søndag at Teplinsky hadde fått en stor rolle i krigen.

Karakterbrist for Putin

MAKTEDEMONSTRASJON: Pavel Baev mener besøket er viktig for Putin. Foto: Julie Lunde Lillesæter

Samtidig er besøket en viktig maktdemonstrasjon for Putin, slik at han kan understreke sin rolle som øverstkommanderende.

Det sier Pavel Baev, som er forskningsprofessor ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

– Tidspunktet for besøket er heller ikke tilfeldig, for det skjer i pausen til kampoperasjonene, sier han til TV 2.

– Det er rikelig med angst i Moskva for den truende ukrainske offensiven, så Putin forsøker trolig å gi oppmuntring til de nervøse troppene, poengterer Baev.

PRIO-professoren mener at besøket ikke vil ha noe betydelig effekt på krigen, men om noe vil det ha tilbakeslående effekt mot Russland.

– Den ukrainske kommandoen har nå en god mulighet til å fange initiativet, og levere en rekke effektive angrep i de kommende ukene.

KARAKTERBRIST: Baev mener besøket er en karakterbrist for Putin. Foto: Kremlin.ru/Handout via Reuters

Han mener også at besøket er en form for karakterbrist for den russiske presidenten.

– Han tar sin egen sikkerhet ekstremt alvorlig, understreker han.

Det er kanskje også grunnen til at bilder fra turen trolig er offentliggjort i etterkant av den, når Putin er trygt tilbake i Moskva.

TV 2 i Kherson

Kherson er en av fire ukrainske regioner Russland annekterte i september i fjor.



I november trakk det russiske militæret seg tilbake fra byen Kherson, den største byen de har erobret siden invasjonen i februar 2022.

– De russiske styrkene måtte trekke seg over Dnipro-elven. Der er de i påvente av en ukrainsk motoffensiv, som er ventet å komme når som helst, sier TV 2s reporter i Ukraina, Sonja Skeistrand Sunde.

PÅ BAKKEN: TV 2s team i Ukraina er fotograf Simen Askjer og reporter Sonja Skeistrand Sunde. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

TV 2s team var mandag i Kherson by. Samme dag som Kreml hevder at Putin var på besøk i de okkuperte delene av fylket.

VAR HAN DER? Ingen uavhengige kilder kan bekrefte at Putin besøkte Kherson. Foto: Kremlin.ru/Handout via Reuters

Men Skeistrand Sunde understreker at man må ta opplysningene fra Kreml med en god kype salt.

– Dette besøket er kun rapportert av Russland, og ingen uavhengige journalister får rapportere noe som helst av hva russerne egentlig driver med, poengterer hun.

Men de russiske statlige mediene har publisert flere videoer og bilder fra det angivelige besøket, der han angivelig går rundt og hilser på soldater som er i de annekterte områdene.

MØTER SOLDATER: Putin møtte flere soldater under det angivelige besøket. Foto: Kremlin.ru/Handout via Reuters

– Det er nok for å styrke moralen deres i påvente av motoffensiven, for russerne er ikke akkurat kjent for å ha en veldig høy kampmoral, sier Skeistrand Sunde.

Putin besøkte styrkene som angriper Kherson by nærmest daglig.

BOMBARDERT: En innbygger løper vekk fra et hus som er truffet av russisk artilleri i Kherson, tidligere i år. Foto: LIBKOS / AP

– Denne byen hadde 300.000 innbyggere før krigen startet, og nå er det 50.000 igjen, som til daglig blir terrorisert.

Da TV 2s team besøkte Kherson by mandag, fikk de se konsekvensene av krigens herjinger i byen.

– Vi besøkte sykehus som var bombet, det er barnehjem som er bombet, og ikke minst hjem etter hjem etter hjem, som er lagt i grus av bombardementet, avslutter hun.

Se hele reportasjen til TV 2s reporter her: