Ekspert: Derfor kom rakettangrepet nå

Russland gjennomførte natt til fredag et massivt angrep mot Ukrainas energiforsyning.

Ifølge landets president Volodymyr Zelenskyj ble 88 raketter og 63 droner brukt i angrepet.

Ukrainas statlige energiselskap beskriver angrepet det største mot landets energiforsyning så langt i krigen.

Totalt skal minst to personer være drept og 14 skadet.

I tillegg innrømmer Russland for første gang at landet er i krig onsdag formiddag.



TRUFFET: Dette bildet skal vise flammene og røyken etter at DniproHEs-demningen fredag morgen ble truffet i russiske angrep. Foto: Live: Ukraine / Telegram

Professor i militær strategi og operasjoner Tormod Heier ved Stabsskolen følger krigen tett. Han hevder angrepet er en gjengjeldelse mot samfunnskritisk infrastruktur.

– Dette kan sees på som en russisk gjengjeldelse fordi ukrainerne har dreid mer og mer fokus mot angrep på russisk infrastruktur.

Han viser til at Ukraina særlig har angrepet raffineri, ammunisjonsfabrikker og transportknutepunkter i Russland den siste tiden.

Vil ramme forsvarsviljen

Det omfattende angrepet har blant annet rammet strømforsyningen i Kharkiv og truffet Ukrainas største demning, i Zaporizjzja-regionen.

FØLGER KRIGEN: Professor Tormod Heier ved Stabsskolen sier Russland tar i bruk andre virkemidler enn offensive bakkestyrker for å finne frem. Foto: Mathias Moen / TV 2

Heier tror angrepet ikke bare handler om at Russland svarer på ukrainske angrep på russisk territorium.

– Det er også et uttrykk for at verken Russland eller Ukraina har igjen flere offensive bakkestyrker, og da får de ikke noen avgjørelse på bakken langs frontlinjen.

Dermed blir russerne nødt til å ta i bruk andre virkemidler for å prøve å vinne frem, sier professoren. Det gjør de ved å angripe strømforsyningen.

TAR TIL TÅRENE: Innbyggere holder rundt hverandre etter et russisk rakettangrep i Zaporizjzja. Foto: Andriy Andriyenko

– Da ønsker man mer å ramme forsvarsviljen og motivasjonen på ukrainsk side, og å berøre befolkningen så mye som mulig, fordi man ikke vinner frem så mye på bakken mot de ukrainske soldatene.

Tyder på russisk mangel

I fjor vinter ble Ukrainas infrastruktur hardt rammet av systematiske rakettangrep fra Russland.

Det gjorde at flere ukrainere jevnlig manglet lys og varme gjennom noen av de kaldeste vintermånedene.

ANGREPET: Ukrainske hjelpearbeidere ved åstedet for et russisk angrep i Zaporizjzja-regionen. Foto: Andriy Andriyenko / AP / NTB

I år har ikke angrepene vært like omfattende. Heier mener nattens angrep forklarer hvorfor.

– At angrepene først kommer nå i slutten av mars tyder også på at Russland har et veldig lite lager igjen med missiler.

– Effekten av dette angrepet ville vært mye større dersom det hadde kommet i januar, da det var kaldere og mer belastende for den ukrainske befolkningen.