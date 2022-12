Ekskjæreste pågrepet for 20 år gammelt drap

I julen 2002 forsvant Marua Ajouz. Hun var ute og handlet julegaver med en venn i Malmö den siste desemberdagen. I flere år fant ikke politiet spor, skriver Aftonbladet, men nå er ekskjæresten pågrepet.

Mannen ble pågrepet i sitt hjem i vest i Sverige, og ifølge Sydsvenskan dreier det seg om ekskjæresten.

Man gripen för styckmordet på tonåringen Marua Ajouz – efter tjugo år https://t.co/R77YQn3AlS pic.twitter.com/LqGkWlQ40P — Sydsvenskan (@sydsvenskan) December 6, 2022

Funnet av soppsankere

Ti måneder etter at hun forsvant gjorde personer på sopptur et grusomt funn i et skogområde i Torup. Det viste seg å være Maruas hode.

Kroppen hennes dukket ikke opp før i 2017. En gravemaskin fant restene av kroppen hennes da de gravde i forbindelse med et byggeprosjekt i Nordanå i Staffanstorp.

Nå er en mann pågrepet, og drapet kan gå mot en løsning, skriver Aftonbladet.

Mistenkt pågrepet

Akkurat hva slags beviser politiet sitter med, ville ikke påtaleansvarlig Tomas Olvmyr gå inn på når Aftonbladet spør.

– Det er muntlig bevis og andre bevis av den typen som han må få svare for. Vi skal oppta forklaring, og så skal jeg bestemme meg i løpet av arbeidsuken om han skal begjæres varetektsfengslet eller ikke.

Han bekrefter at personen som er pågrepet har vært en del av utredningen tidligere.

Pågripelsen skal være et resultat av arbeidet til en svensk «cold case»-gruppe. Karin Bogyo, som leder gruppen, sier at det har kommet nye vitneforklaringer og andre opplysninger som har fått fart i etterforskningen.

Teori om leilighet

Politiets teori er ifølge Expressen at Marua Ajouz ble drept i en mindre leilighet i Malmö, antagelig den 20. eller 21. desember 2002. I løpet av de døgnene fikk hun inn en samtale på telefon fra en gutt. Det kan ha utløst sjalusi, skriver avisa.

I leiligheten vitset også en mindre gjeng gutter og en ung mann hun har hatt et forhold til. Et fotografi fra den gangen viser tre gutter som sitter ved et bord med en McDonaldskopp, Cola og et askebeger.

Ikke mye teknisk bevis

Bogyo sier saken er bygget på indisier. Mannen har tidligere vært mistenkt, men den gangen holdt ikke bevisene til domfellelse.

Hva skal til for å løse et 20 år gammelt drap? spør Aftonbladet.

– Hvis man har en tilstrekkelig sterk indisierekke, så skulle det holde. Vi har løst en annen sak der indisier viste seg å være tilstrekkelig, og der vi ikke hadde noen tekniske beviser.

Maruas far: Kjennes roligere

Mohammad Ajouz sier til Aftonbladet at han ble lettet da han ble gjort kjent med pågripelsen. Han er takknemlig for arbeidet politiet har lagt ned.