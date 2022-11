Eks-sjef vitnet om at Trump Organization brøt loven

Allen Weisselberg jobbet i flere tiår for Donald Trump. Nå er han påtalemyndighetenes stjernevitne i retten.

Delstaten New York ønsker å få Trump Organization dømt for bedrageri og skattesvindel.

Weisselberg fortalte blant annet at luksuriøse gaver ble brukt for å spare selskapet for skatteutgifter. Flere ansatte skal blant annet ha mottatt biler.

Flau

Han sa også at Trump selv, og familien hans, ikke ga ham tillatelse til å gjøre slike ting og hevdet en rekke ganger at han handlet på egne vegne.

Aktoratet er nødt til å overbevise juryen om at Weisselberg handlet på vegne av Trump Organization og ikke kun seg selv.

På ett tidspunkt ble han spurt av sin forsvarsadvokat Alan Futerfas hvorvidt han var flau.

– Mer enn du kan forestille deg, svarte Weisselberg ifølge New York Times.

I august erklærte han seg skyldig i 17 lovbrudd og gikk med på å vitne mot Trump Organization for å få en redusert straff selv. Hvis dommeren i den saken kommer frem til at han lyver i vitneboksen, risikerer han opptil 15 års fengsel.

Trump betalte skoleutgifter

Han er likevel fremdeles ansatt i selskapet, med en årslønn på 640.000 dollar, og nekter å vitne mot Donald Trump.

Dermed står han i skuddlinjen mellom påtalemyndighetene han har inngått en avtale med og familien han har jobbet for i nesten et halvt århundre.

Weisselberg sa imidlertid at Donald Trump personlige betalte skolekostnadene for Weisselbergs barnebarn, som beløp seg til rundt én million norske kroner basert på dagens dollarkurs.

Ifølge New York Times er dette foreløpig den tetteste koblingen mellom Trump selv og skattesvindelen.