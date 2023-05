Eks-ansatt hos TikToks eier hevder at Kina får tilgang til alle data via bakdør

En tidligere ansatt saksøker TikToks eierselskap ByteDance for ulovlig oppsigelse i USA, skriver CNN og New York Times.



Yintao «Roger» Yu leverte søksmålet i San Francisco tidligere i mai. Han sier at han jobbet i ByteDance fra august 2017 til november 2018, som ingeniørleder i USA.

Skal ha eget kontor

I søksmålet hevder han at det kinesiske kommunistpartiet har «suveren tilgang» til alle data hos ByteDance.

Han påstår at kommunistpartiet har et eget kontor hos selskapet. Dette kontoret bruker «komiteen», som partiet kalles, til å overvåke ByteDance og sørge for at selskapet fremmer kommunistpartiets verdier.

Ifølge Yu får kommunistpartiet tilgang til alle dataene via en bakdør, uansett om dataene er lagret i USA eller andre steder.

Han beskriver ByteDance som et nyttig propaganda-verktøy for Beijing.

– Vi kommer til å gå hardt imot det vi mener er grunnløse påstander i dette søksmålet, sier en talsperson for ByteDance til CNN.

Talspersonen hevder at Yu jobbet med en app som kalles Flipagram, som ble lagt ned.

Påstand om tyveri

Yu hevder at han fikk sparken etter at han tok opp bekymringer for det han mener var ulovlig forretningspraksis, som å stjele innhold fra konkurrentene Snapchat og Instagram.

Dette er ikke første gang det fremmes påstander om at Kinas ledere får tilgang til alle data.

– Alt blir sett i Kina, sier en ansatt i TikTok i et lydopptak som er blitt lekket til Buzzfeed.

Norske myndigheter besluttet tidligere i år å forby bruk av TikTok og Telegram på tjenestetelefonene til offentlig ansatte.

Sikkerhetsrisiko

Årsaken er at TikTok anses som en sikkerhetsrisiko. Det er nesten ikke grenser for hva TikTok potensielt kan få ut av telefonen din:

Appen kan lytte til deg og omgivelsene dine

Se søke- og nettleserhistorikken din

Hente bilde av ansiktet ditt

Hente stemmen din

Hente tastetrykk-mønsteret ditt

Hente utklippstavlen din og det du skriver i notatblokka

Se hvor du beveger deg og hvem som er i nærheten

Kina bedriver allerede en omfattende overvåkning av sine egne innbyggere, med kameraer og sporing av smarttelefoner som sentrale elementer.

TikTok gjør det – i teorien – mulig for Kina å samle inn enorme datamengder om mennesker også i resten av verden.

Enormt populær

Samtidig er TikTok er en sensasjon blant sosiale medier, med en vekst og popularitet som konkurrentene ikke klarer å matche. Hver måned har appen mer enn én milliard aktive brukere.

Over 1,26 millioner nordmenn over 18 år har opprettet en profil der.

Gøyale videoer, nye trender og smarte algoritmer bidrar til suksessen.

– Det er en tredje verdenskrig som pågår. Det er bare at den pågår på en helt annen måte enn den klassiske krigføringen vi har sett på land, i havet eller i luften. Det er en digital krig, uttalte kommunikasjonsekspert Hans-Petter Nygård-Hansen til TV 2 i mars.