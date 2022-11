Eiendelene er tause vitner om Halloween-tragedien

Her skulle det vært en kort videosnutt, men det ser ikke ut til at nettleseren din støtter innholdet. Prøv gjerne igjen i en annen nettleser for å se innholdet. Alle slags gjenstander ble mistet under kaoset 29. oktober. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

En Minni Mus-hårbøyle. En hvit maske. Flere tiltalls briller, airpods, sko og jakker. Alt ligger pent dandert og har fått påklistret en nummerlapp inne i en gymsal i den sørkoreanske hovedstaden.

Det er gjenstandene folk mistet i kaoset og panikken som oppstod under Halloween-tragedien i det populære utelivsdistriktet Itaewon lørdag kveld.

En Minni Mus-hårbøyle er blant de mistede gjenstandene. Foto: Tom Rune Orset / TV 2 Les mer Airpods, briller og et amerikansk pass kan finnes på det provisoriske hittegodskontoret. Foto: Tom Rune Orset / TV 2 Les mer

Det er helt stille inne i gymsalen. Noen få personer går mellom radene av ting og leter etter eiendelene sine.

Men ikke alle tingene vil bli gjenforent med sine eiere. 156 personer er hittil bekreftet omkommet etter tragedien.

ORDEN: En vakt passer på hittegodset og holder orden. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Føltes farlig

En av dem som har kommet hit, er 21 år gamle Evrim fra Berlin. Hun mistet vesken sin i kaoset, og har akkurat funnet den igjen.

Hun viser TV 2 en blekrosa veske. Den er skitten og full av skomerker.

FANT VESKEN: Evrim (21) fra Berlin har vært og hentet vesken hun mistet i kaoset som oppstod under Halloween-feiringen lørdag kveld. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det var så trangt og så mange mennesker at jeg mistet vesken. Jeg forsøkte ikke engang se etter den på bakken, for jeg visste det var for farlig å bøye seg ned, sier Evrim til TV 2.

– Jeg stod allerede på tærne, og prøvde å ikke falle.

Hun er fortsatt sterkt preget.

– Jeg gikk gjennom den smale sidegaten bare 10 minutter før kaoset brøt ut. Det føltes farlig å være der, forteller 21-åringen.

TRAGEDIE: I denne smale sidegaten brøt panikken ut lørdag kveld. Foto: ANTHONY WALLACE

21-åringen har fått et nytt syn på livet etter det hun har vært gjennom.

– Det har gått opp for meg at man kan dø når som helst, uten at du aner at du er i fare. Jeg tror mange av dem som var der ikke så hvor farlig situasjonen faktisk var.

Tar selvkritikk

Politiet i Seoul tar selvkritikk etter tragedien. De forteller at de fikk flere henvendelser om farlige situasjoner tidligere på kvelden lørdag, men at de ikke håndterte disse meldingene godt nok.

Det første anropet til politiet skal allerede ha kommet klokken 18.34 lokal tid, flere timer før det dødelige kaoset brøt ut.

KAOS: Det er anslått at over 100.000 mennesker var ute i de smale bargatene i Itaewon-distriktet lørdag kveld. Foto: YONHAP

De påfølgende tre timene fikk politiet ytterligere 10 oppringninger.

Til tross for at det var ventet svært mange mennesker til området for den første Halloween-feiringen uten koronarestriksjoner, var det bare utplassert 137 politibetjenter i området. Politiet har vedgått at disse primært var der for å sørge for avverge narkotika-bruk og betjene trafikken, ikke håndtere folkemengden.

Landesorg

Sør-Koreas regjering har lovet en grundig etterforskning av tragedien og støtte til de etterlatte familiene.

Landets innenriksminister, Lee Sang-min, beklager at ulykken skjedde.

– Som ministeren med ansvar for folkets sikkerhet, vil jeg benytte muligheten til å uttrykke min oppriktige beklagelse til befolkningen for at denne ulykken skjedde, sier Lee.

LANDESORG: Sørgende mennesker ved en av flere minnesteder i Seoul. Det er erklært en ukes landesorg i Sør-Korea etter tragedien i Itaewon-distriktet. Foto: JUNG YEON-JE

President Yoon Suk-yeol har erklært landesorg. Han har også erkjent at landet har mangelfull kunnskap når det gjelder håndtering av folkemasser.

Flere nordmenn var i området da tragedien inntraff. 20 år gamle Stine Roalkvam Evensen fra Sandnes var blant dem som mistet livet.

Ifølge det koreanske nyhetsbyrået Yonhap er om lag 150 personer skadet, og for 29 av dem er tilstanden kritisk.