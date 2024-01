Ebbe (81) drepte konen andre juledag – løslates

DREPT: Danske Mariann (80) og Ebbe Preisler (81) hadde et langt ekteskap med mye kjærlighet. Ektemannen ga henne en dødelig dose metadon natt til tredje juledag og er tiltalt for drap. Foto: Privat via TV 2 Danmark

Danske Ebbe Preisler har innrømmet at han drepte sin kone gjennom 50 år andre juledag. Meningen var at han selv skulle dø også.



Ebbe Preisler har vært varetektsfengslet siden 30. desember.

Han er siktet for drap etter å ha gitt sin kone, Marianne, en dødelig dose metadon natt til tredje juledag. Han forsøkte etterpå å ta sitt eget liv, men ble funnet bevisstløs og overlevde selvmordsforsøket.

I dag, samme dag som konen Marianne bisettes, løslates han, skriver TV 2 Danmark.

Både Mariann og Ebbe slet med alvorlig sykdom de siste årene. Ebbe tok var på sin pleietrengende kone til det siste. Foto: Privat via TV 2 Danmark

– Det er ingen grunn til å tro at han vil forhindre etterforskningen, og det er ingen grunn til å forlenge varetektsfengslingen, sier talsmann for Østre Landsret, Jacob Waage, til Ritzau.

Preisler får dermed delta i bisettelsen til sin kone gjennom 50 år.

Siktelsen opprettholdes. Dersom han blir dømt er strafferammen 12 års fengsel, med en minstetid på fem år.

– En kjærlighetserklæring

Ebbe og Mariannes to barn har respekt for farens avgjørelse. De visste at foreldrene var sterke pådrivere for å tillate aktiv dødshjelp i Danmark, og at de ønsket å dø sammen.

Derfor har det også vært viktig for dem å være åpne om det som har skjedd. De ønsker medieomtale, og krever at man skal omtale saken, med foreldrenes fulle navn.

– Uverdig

Marianne hadde parkinsons og var dement. Den siste tiden har vært svært vanskelig med mye smerter og redsel. Faren, Ebbe, passet på konen hver dag. Ebbe Preisler er selv syk med kols og kreft.

– Hun kunne ikke klø seg på nesen, hun så forferdelige syner, hun kunne ikke snakke med oss, og hun hadde smerter. Det var så uverdig.

– Det var den største kjærlighetserklæring og gave han kunne til sitt livs kjærlighet, sa datteren Louise til TV 2 Danmark i romjulen.

Nekter straffskyld

Ebbe Preisler innrømmer å ha gitt sin kone en dødelig dose metadon, men nekter straffskyld.

Saken har satt i gang en ny debatt om aktiv dødshjelp eller assistert selvmord. En debatt som dukker opp med jevne mellomrom både i Norge og Danmark.

I Europa er aktiv dødshjelp lov i Nederland, Luxembourg og Belgia, mens det i Sveits, Spania og Tyskland er lov med assistert selvmord under enkelte omstendigheter.