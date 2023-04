E-sigaretter populært blant barn – britene setter ned foten

SIGGEBOOM: Den elektriske sigaretten er populær blant briter under 18 år. Nå strammer regjeringen inn. Foto: Tony Dejak / AP

Én av ti ungdomsskoleelever i Storbritannia bruker e-sigaretter daglig, ifølge tall som mediehuset Sky News har hentet inn.

Det er alvorlig, og ikke minst rart, mener en mor som mediehuset har snakket med.

– Jeg blir skremt og lei meg, sier Maria om hvordan det er å se sin 13 år gamle sønn la seg friste av e-sigaretten.

Merkelig tendens

Ifølge tall fra SSB, er tobakken på vei av moten i Norge.

I stedet tiltrekkes flere mot produkter med mindre eller ingen tobakk, som snus eller elektriske sigaretter.

E-sigaretten selges i Norge, og kalles også for «vape». Produktet er uten nikotin og tobakk, ifølge Helse Norge.

E-sigaretten er i grunn tiltenkt for å hjelpe voksne med å slutte å røyke vanlige sigaretter. Det er ikke lov til å selge e-sigaretter til barn under 18 år.

UNGE FRISTES: Barn røyker elektriske sigaretter. Det kan få flere konsekvenser. Foto: Valery Hache / AFP

Til tross for dette, ser det ut til at produktet tiltrekker seg ungdommen - og spesielt blant de yngre britene.

Det er forsket lite på de langvarige konsekvensene av bruken av produktet. Samtidig fryktes det at e-sigarettene kan føre til at flere unge fristes til å røyke tradisjonelle sigaretter.

Nå går regjeringen til verks for å løse opp i problemet.

Setter ned foten

Regjeringen i Storbritannia skal nå innføre en egen gruppe som skal slå ned på tendensen blant de yngste. Det er dog ikke barna som skal straffes.

I stedet skal troppen, som er ledet av Trading Standards, slå ned på butikker og private aktører som selger produktet til unge forbrukere, opplyser assisterende helseminister Neil O`Brien til Sky News.

Trading Standards er en offentlig tjeneste som skal sørge for at forbrukere i Storbritannia beskyttes mot urettferdig eller ulovlig handel.

Appellerer til barn

– De siste årene har vi sett en spredning av nye enheter på det ulovlige markedet. De fleste av disse samsvarer ikke med britiske standarder, sier David Lawson, som jobber med å teste ut e-sigaretter for Inter Scientific.

STØRRE. Det er de større og mer fargerike e-sigarettene som de yngre vil ha tak i. Foto: Nick Ansell / PA Wire

Ifølge Lawson, er det de ulovlige sigarettene som appellerer mest til barn.

– De er for store i størrelsen, de har sterke farger og de har smaker som er mer passende for barn enn for voksne.