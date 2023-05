Dyrket mat til fattige – vandaler ødela alt

Den tårevåte videoen til Carly Burd gikk viralt og ble startskuddet for en fenomenalt inspirerende historie.

Storbritannias innbyggere er midt i en levekostnadskrise, som blant annet har ført til at flere lærere må ty til «matbanker» eller ta en jobb nummer to for å overleve.

I Harlow i Essex ville Carly Burd (43) bidra, så hun startet i september et prosjekt hvor hun dyrket frem mat med hjelp av vanskeligstilte barn i området. I tillegg opprettet hun en GoFundMe-side, slik at folk som vil kunne bidra med penger.

BBC skriver at trebarnsmoren har hjulpet mer enn 1600 personer, gjennom mat eller direkte donasjoner, takket være at det hadde kommet inn rundt fire tusen pund.

– Jeg kan ikke sitte stille og se på at folk sliter, at de ikke klarer å mate barna sine eller må gå uten mat for å kunne ha på varme, forklarer hun.

Nylig våknet hun til at vandaler hadde strødd fem kilo salt over jorda.

– Det betyr at alt jeg har plantet, ikke er i stand til å vokse og jeg får ikke dyrket mer her, sa hun i video hun postet på TikTok-video, hvor man ser tårene renne av fortvilelse.

TikTok-videoen gikk viralt. Den har i skrivende stund 4,8 millioner avspillinger og over 31.000 kommentarer. En tweet fra Oli Dugmore har 34 millioner visninger.

Britiske medier kastet seg over saken. Både BBC og Sky News skrev om Carly Burd.

– Jeg har aldri blitt så lei meg som da dette skjedde. Det var hjerteskjærende. Jeg kan ikke begripe at noen kan være så slemme, sier Burd.

Politiet sier at saken vil bli undersøkt.

I mellomtiden har pengene strømmet inn til GoFundMe-siden. Mens den hadde fått inn fire tusen pund i starten av forrige uke, er det nå samlet inn nesten 250.000 pund. Det tilsvarer nærmere 3,2 millioner norske kroner.

BBC-profilen og fotballstjernen Gary Lineker har blant annet donert 500 pund. Han postet om saken på Twitter, noe som bare har bidratt til enda større oppmerksomhet.

Nå har hun så mye penger til disposisjon at hun ikke vet hva hun skal gjøre.

– Jeg er overveldet. Jeg er bare en mor med tre barn. Jeg bruker ikke internett. Jeg ser ikke på TV. Jeg elsker å være utendørs, sier Burd i en video postet på Instagram.

–Jeg startet dette på egenhånd og er så utrolig takknemlig for all hjelp og støtte! Jeg trenger litt tid på å finne ut av dette. Jeg må snakke med folk om hva jeg skal gjøre, sier hun.