Prins Harry lente seg inn for et kyss, men hertuginne Meghan var ikke med på notene.

FANGET AV KAMERA: Prins Harry og hertuginne Meghan storkoste seg på basketballkamp, men reagerte ulikt da de plutselig var å se på storskjem. Foto: AP Photo/Jae C. Hong

Prins Harry (38) og hertuginne Meghan (41) brøt ut i latter da de ble fanget av kamera på en fullsatt basketballkamp i Los Angeles mandag kveld.

Dette er første gang paret har vist seg offentlig på over en måned.

Mens Meghan ikke har vist seg offentlig siden det ble kjent at hun ikke kommer til å delta når hennes svigerfar skal krones til konge lørdag 6. mai.

KAMPDATE: Det var åpenbart at Meghan og Harry koste seg da de så kampen i NBA-sluttspillet. Foto: AP Photo/Jae C. Hong

Under basketballkampen mandag, der 20.000 tilskuere så Los Angeles Lakers møte Memphis Grizzlies, dukket plutselig hertugparet opp på storskjermen – da det såkalte «kissing cam» fanget dem inn.

Fanget på storskjerm

Harry og Meghan smilte og lo da de så seg selv på den digre skjermen.

Men deretter reagerte paret ulikt.

Mange jublet og klappet for å få paret til å kysse, ifølge The Daily Telegraph.

Videoen, som NBA har lagt ut, viser parets søte reaksjon mens publikum jublet.

Harry var med på leken og ikke vond å be. Han lente seg inn mot hertuginnen og så henne dypt inn i øynene.

Men det var åpenbart at hertuginnen ikke hadde like lyst til å dele et kyss offentlig på storskjerm, framfor 20.000 personer.

Hun smilte og lo tilbake til Harry, før hun snudde seg bort og tok rundt overarmen hans.

Harry svarte på avvisningen med en komisk grimase tilbake til kamera.



Om han fikk kysset han ønsket etterpå, vites ikke.

Skuffet

Det er nå mindre enn to uker til den storstilte kroningen av kong Charles III (74) og dronning Camilla (75) i Westminster Abbey.

Mange ble skuffet da det ble kjent at de ikke kommer til å få se hertuginne Meghan ankomme arm i arm med ektemannen i den staselige kroningskirken.

BLIR IKKE MED: Prins Harry kommer til å delta i sin fars kroningsseremoni alene, da hertuginne Meghan har bestemt seg for å bli hjemme i California. Foto: Peter Dejong/ AP Photo

41-åringen har bestemt seg for å bli hjemme i California med barna Archie (3) og Lilibet (1), da kroningen har falt på samme dag som Archies bursdag.



Ifølge den britiske kongehuseksperten Ingrid Seward (75) er også kong Charles blant de som er skuffet over svigerdatterens valg.

– Sønnens bursdag er en unnskyldning. Hun har skuffet seg selv, ektemannen og hun har skuffet sin svigerfar stort, har Seward uttalt til GB News.