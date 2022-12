Duket for viktig oppgjør

WASHINGTON D. C., USA (TV 2): Over 800 millioner kroner er de siste ukene blitt brukt på politiske reklamer i delstaten Georgia.

Det sier noe om hvor viktig det er – både for demokratene og republikanerne å vinne dette omvalget.

Mot hverandre, for første gang i et senatsvalg, står to svarte kandidater: Pastoren Rafael Warnock mot ex-fotballstjernen Herschel Walker.

– Det kunne ikke vært et tydeligere skille mellom de to kandidatene. Som prest i Martin Luther Kings gamle kirke er Warnock et symbol på den svarte borgerrettsbevegelsen. Mens Walker på sin side representerer Trump-perioden, som en celebritet uten politisk erfaring, som lover å snu det politiske systemet på hodet, sier USA-ekspert Eirik Bergesen til TV 2.

SPENNENDE: USA-ekspert Eirik Bergesen sier det ligger an til å bli svært jevnt under omvalget i Georgia. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Spesiell regel

Det er de spesielle valglovene i Georgia som gjør at delstaten må avholde en andre valgomgang. Warnock vant første runde, men sikret seg likevel ikke 50 prosent av stemmene, noe som kreves for å utropes til vinner.

Under kongressvalget 8. november, tapte demokratene kontrollen over Representanthuset. Men i Senatet beholdt de makten så vidt, med 50 mot 49 mandater.

Selv om Walker vinner i Georgia, vil demokratene uansett kunne vinne plenumsavstemninger ved hjelp av visepresident Kamala Harris' ekstrastemme.

Likevel mener amerikanske kommentatorer at resultatet i Georgia vil være livsviktig for begge partier.

Kontroll på sentrum

USA-ekspert Bergesen mener noe av det viktigste for demokratene, er at de med seier i Georgia kan bli mindre avhengig av de sentrumsorienterte senatorene Kyrsten Sinema og Joe Manchin.

De to, som ofte har plassert seg nær republikanerne i en rekke saker, har hatt svært mye makt i Det demokratiske partiet og har dermed kunnet diktere hvordan viktige lovforslag skulle se ut.

– Dermed må de ikke overbevise disse to til å stemme demokratisk hver gang, forklarer Bergesen.

Like viktig er trolig kontrollen over komitéene. Hvis stillingen til slutt blir 50-50, vil ingen av partiene få flertall under avstemninger her.

IKKE OVER: Kampen om Kongressen fortsetter i USA, men kan bli avgjort denne uken. Foto: Øystein Bogen / TV 2.

Hvis Demokratene vinner på tirsdag, vil de derimot ha mest innflytelse i samtlige komitéer.

Spesielt er dette styrkeforholdet viktig i Senatets justiskomité, som godkjenner president Joe Bidens utnevnelser til føderale dommere, skriver avisa The Hill.

Kan bety tilbakeslag for Trump

Flere kommentatorer peker på at en seier for Warnock vil bety et nytt tilbakeslag for Donald Trump.

Sterke stemmer på høyresiden mener eks-presidenten har skylda for det dårlige valgresultatet 8. november, rett og slett fordi kandidatene han stilte seg bak var uspiselige for velgerne.

Det var Trump som håndplukket også Walker til å stille som kandidat i Georgia.

– Warnock gjør også alt han kan for å koble Walker til Trump, siden han for tiden er en stor usikkerhetsfaktor for republikanerne, sier Bergesen.

– Trump har ikke drevet aktiv valgkamp for Walker etter kongressvalget, noe som trolig skyldes at Trump selv har lansert sitt presidentkandidatur, og ikke vil starte denne med et nederlag.

Meningsmålingene viser at det er svært jevnt mellom kandidatene og Bergesen tør ikke spå om utfallet.

– Senatsvalget ligger an til å bli tett. De mange forhåndsstemmene, vil som ved valget i november helle klart i favør av Warnock, så Walkers oppgave blir å få sine velgere til å dukke opp på valgdagen