Duket for valgthriller i Sverige – se TV 2s ferske prognose

Socialdemokraternas Magdalena Andersson ligger et hestehode foran i statsministerduellen, men fremdeles kan mye endre seg.

TV 2s tallknuser, Terje Sørensen, har laget en prognose basert på opptalte stemmer. Like før klokken 22 er det 49,8 % til rød side og 48,7 % til blå side.

– Det er fortsatt jevnt og det er åpent. De større stedene er foreløpig ikke med, så dette kan endre seg, sier Sørensen.

Slår denne prognosen til, betyr det at Magdalena Andersson og de rødgrønne fortsetter i regjering. Sverigedemokratarna (SD) lengst til høyre, bykser imidlertid fram tre prosent sammenlignet med forrige valg.

Dødt mellom blokkene

Tallene på SVTs valgdagsmåling viser at det ligger an dødt løp mellom blokkene. Ifølge kanalen skiller det bare 40.000 stemmer mellom blokkene.

Der får de fire partiene på rødgrønn side i svensk politikk 176 mandater mot de borgerliges 173. Det innebærer praktisk talt et dødt løp.

JUBEL: Valgdagsmålingene førte til jubel på Socialdemokraternas valvake i Stockholm. Foto: Claudio Bresciani/TT

TV 4 sin måling viser et knapt flertall for de rødgrønne (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet og Miljöpartiet). Alle disse fire partiene ønsker Magdalena Andersson som statsminister.

Nest størst

Sverigedemokratarne (SD) ligger an til å bli nest største parti med over 20 prosent på begge valgdagsmålingene, noe som utløste jubel på valgvaken.

– Det er fantastiske tall. Jeg er vant til ikke å ta noe på forskudd, men trenden er kjempepositiv og kjempespennende, sier partitoppen Mattias Karlsson til Expressen.

NEST STØRST: Sverigedemokraterna ser ut til å bli Sveriges nest største parti. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Samtidig får de fire partiene på venstresiden flertall på TV 4s måling, og det vil i så fall videreføre en rødgrønn regjering med Magdalena Andersson som statsminister.

– Det er veldig blandede følelser om dette viser seg å være det reelle valgresultatet. Vi har investert veldig mye i et maktskifte. Men det er urovekkende at vi kanskje tvinges til å leve med rødgrønn regjering i fire år til, sier Karlsson.

Partileder Jimmi Åkesson har som mål å få partiet inn i regjering.

– Imponerende av S

Målingen til TV 4 viser 50.6 for rød side og 48,0 for blå side, og jubelen sto i taket på valgvaken til Socialdemokratnerna (S) da målingen var klar.

En av partiets topper ber om «is i magen».

– Akkurat nå finnes det ikke mer å si enn at vi avventer, sier klima- og miljøminister Annika Strandhäll til SVT.

Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, er på besøk på Socialdemokratarnas valgvake. Hun trekker fram lederskapet til Magdalena Andersson som noe av grunnen til et tilsynelatende godt valg.

– At Socialdemokraterna nå går fram 1,5% etter åtte år i regjering er veldig imponerende, sier Stenseng til TV 2. Hun presiserer at det gjenstår mye telling før vi har et endelig valgresultat.

– Kan trekke seg

Moderaterna (M) ligger an til å miste velgere, skal man tro TV 4s måling. Det kan tyde på at de har lekket stemmer til SD som ligger an til å gjøre et veldig godt valg.

Det ble stille på valgvaken da TV 4s valgdagsmåling ble offentliggjort.

– Hvis det fortsetter som dette tror jeg lederen for Moderatarna, Ulf Kristersson, kommer til å gå av, sier Venstres Sveinung Rotevatn, til TV 2.

Kristersson benektet imidlertid at han ville trekke seg i et intervju tidligere i dag, og det ble pustet litt ut da SVTs måling viste et noe bedre resultat.

AVVENTENDE: Det var laber stemning på Moderaternas valvake etter valgdagsmålingene. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Valget vil avgjøre om sosialdemokraten Magdalena Andersson får fortsette som statsminister, eller om de borgerlige partiene, med Ulf Kristersson i spissen, overtar regjeringsmakten.

Valget er det første som holdes i Sverige etter at innvandringskritiske Sverigedemokraterna (SD) delvis ble tatt inn i varmen av de andre partiene på høyresiden.

Partiet vunnet fram med argumenter om streng innvandring- og kriminalpolitikk.

LETTELSE: Stemningen var god på Miljöpartiets valvake etter valgdagsmålingene Foto: Henrik Montgomery/TT

Det er fremdeles splittelse i Sverige om hvor riktig det er å samarbeide med dette høyrepopulistiske partiet.

Sentrale saker

Gjengkriminalitet, strømkrise, økonomi og klima har vært blant de viktigste temaene i valgkampen.

Det store Nato-spørsmålet er flertallet av svenskene enige om, så det har ikke vært sentralt i valgkampen.

DEBATT: Centerpartiets leder Annie Lööf, Moderaternas leder Ulf Kristersson og Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson under partilederdebatten på SVT fredag. Foto: Christine Olsson/TT

Svensk politikk kan i svært forenklet form deles inn i to blokker:

De fire partiene Socialdemokraterna (S), V, C og Miljöpartiet (MP) klassifiseres vanligvis som rødgrønne, mens M, SD, KD og L regnes som borgerlige.

Motstridende interesser

Mellom disse blokkene ligger det an til å bli svært jevnt – det kan fort skille bare et par mandater den ene eller den andre veien.

Innenfor disse blokkene er det svært motstridende krav og ønsker om hvem som skal samarbeide, og det kan bli utfordrende å komme til enighet etter valget:

* C og V nekter å sitte i regjering med hverandre og vil heller ikke ha budsjettsamarbeid med hverandre.

* M og KD vil ikke slippe SD inn i regjeringen. KD vil heller ikke ha med L.

* L og SD er ikke interessert i å samarbeide med hverandre.