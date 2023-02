– Du kan ikke endre kultur og land på én presidentperiode

Søndag kom nyheten om at den ukrainske forsvarsministeren Oleksij Reznikov erstattes.

Det ukrainske nyhetsbyrået Ukrinform melder at Reznikov nå settes til rollen som minister for strategiske industrier. En markant degradering, mener ekspert Tom Røseth.

– Det er klart det er spesielt i en pågående krig. Reznikov skal fortsatt ha en funksjon i administrasjonen, men som forsvarsminister har han vært blant de viktigste fjesene i Ukrainas regjering og er gjerne den mest kjente internasjonalt utenom Zelenskyj selv.

TETT PÅ: Som forsvarsminister har Oleksij Reznikov vært side ved side med president Volodymyr Zelenskyj i internasjonale møter, som her med Polens forsvarsminister i juli 2022. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Zelenskyjs parti forklarer utskiftningen med at tid og omstendigheter krever styrking og omgruppering. Men som hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, er Tom Røseth mer skeptisk.

– Når det kommer slike forklaringer, er det ofte noe bak. Det virker sannsynlig for meg at utskiftningen er i sammenheng med korrupsjonsskandalene.

Mistenkelig potetkjøp

Tom Røseth viser til ukrainske mediers avsløring i januar, om at Forsvarsdepartementet skal ha jukset med prisene på innkjøp av mat til soldater. Poteter og egg skal ha blitt priset til nærmere tre ganger markedspris.

I den forbindelse gikk viseforsvarsminister Viacheslav Shapovalov umiddelbart av, da anklager om å ha stjålet penger fra matbudsjettet til ukrainske soldater ble rettet direkte mot ham.

PÅ FRONTEN: Forsvarsdepartementet er ansvarlig for innkjøp av provianter til de ukrainske styrkene. Bildet viser en ukrainsk soldat ved fronten i Bakhmut, med en kopp te. Foto: MARKO DJURICA

– Jeg vet ingenting om hvilken rolle den nå avgåtte Reznikov har hatt i dette, men det er han som må stå ansvarlig for det som skjer i hans departement, sier Røseth og legger til:

– Det er tydelig at Zelenskyj er på ryddeoppdrag, og vil vise Vesten at han tar korrupsjon på alvor. Han vet også at Russland vil bruke avsløringene om korrupsjon som enda et ledd i sin propaganda for krigen.

I BAKHMUT: I desember besøkte Zelenskyj selv soldatene ved fronten i Bakhmut. Foto: STRINGER

Avsløring om dyre biler og ferier

Forsvarsministeren er langt fra den eneste Zelenskyj har byttet ut den siste tiden som følge av anklager om bestikkelser og underslag. Ministre, guvernører og nære medarbeidere har enten blitt avskjediget eller gått av.

SA OPP: Tymoshenko publiserte dette bildet av sin oppsigelse. Foto: Privat

Nestsjef på presidentens kontor, Kyrylo Tymoshenko, leverte sin oppsigelse etter massiv kritikk for å ha levd et liv i luksus, og skal ha kjørt rundt i en eksklusiv bil av typen Chevrolet Tahoe SUV.

En bil som skal ha vært donert for å bistå evakuering av sivile.

Zelenskyj har under krigen gitt forbud for embets- og tenestemenn om å forlate landet, med unntak av autoriserte oppdrag.

Likevel skal nestleder for påtalemyndigheten, Oleksij Symonenko, ha lånt en oligark sin Mercedes og kjørt på juleferie til Spania. Han er nå erstattet.

– Er det trygt å gi bistand?

Tross de nylige avsløringene om korrupsjon, tror Røseth at det er mindre korrupsjon i Ukraina nå enn før Russlands invasjon.

– Jeg tror krigen skjerper korrupsjon fordi det nå er fokus på at krigen er så viktig at det å ta midler til personlig vinning, vil være svært ødeleggende for lederskapet i Ukraina og internasjonal støtte.

VIKTIG: Røseth peker på at krigen og den helt essensielle internasjonale støtten, har gitt ny motivasjon mot å takle korrupsjon for Ukraina. Zelenskyj og Biden i USA i desember 2022. Foto: Patrick Semansky

– Men korrupsjon er ikke borte. Det er et kulturelt, systematisert problem i Ukraina og alle tidligere Sovjetland, konstaterer Røseth.

Han henviser til indeksen til organisasjonen Transparency International, som overvåker korrupsjon i 180 av verdens land.

Mens Danmark tronet øverst på listen i 2022 som det minst korrupte landet, ble Ukraina rangert som nummer 116 av 180. Bak land som Etiopia, Kazakhstan og Tyrkia.

– Det er viktig å understreke at selv om vi ikke skal være naive, er det det ingen indikasjoner på at Vestlige lands bistand har blitt offer for korrupsjon, poengterer Røseth, som kjenner Forsvaret fra flere roller, før han legger til:

– Min erfaring med våre samarbeidspartnere, er at det er bedre nå enn det var for ti år siden. Jeg er ikke bekymret for om pengene fra Vestlige land blir anvendt på riktig måte i Ukraina.

EKSPERT: Tom Røseth har Russland, Kina og Ukraina som spesialfelt. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Svekker skandalen Zelenskyj?

Volodymyr Zelenskyj gikk til valg i 2019 på at han var i stand til å bekjempe korrupsjon. I sin seierstale kritiserte han sine forgjengere, og sa at ukrainske politikere «hadde skapt et land av muligheter; Muligheter for å bestikke, stjele og plyndre ressurser».

– Hva betyr så avsløringene om korrupsjon i Zelenskyjs innerste krets, og vil det svekke ham?

– Zelenskyj klarer seg bra. Han fikk presidentskapet fordi han som skuespiller i en serie om bekjempelse av korrupsjon, var et friskt pust. Men du kan ikke endre et land som har en systematisert kultur for korrupsjon på én presidentperiode, svarer Røseth.

2019: Volodymyr Zelenskyj med sin kone, Olena, under valgkampen i 2019. Foto: GENYA SAVILOV

Han viser til at det har vært avsløringer om korrupsjon blant Ukrainas seks tidligere presidenter siden landet fikk sin uavhengighet i 1991, men at dette ikke er et tilfelle av at en blir del av problemet ved å bli del av systemet.

– Det er ingen mistanker mot Zelenskyj. Han har fortsatt stor troverdighet. Krig gjør det vanskelig å drive ordinær politikk, men som president fortsetter han likevel å ta grep mot korrupsjon, konstaterer Tom Røseth.