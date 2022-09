Dronningens siste reise

Dronning Elizabeth II skal bisettes i kroningskirken Westminster Abbey.

Før den tid skal dronningen, som har besøkt 117 land i sin regjeringstid, gjøre en siste reise.

Dronningens kiste skal stilles ut i Skottland og England. Slik kan undersåttene kan ta et siste farvel med sin monark gjennom 70 år.

Den skotske reisen

Reisen starter på Balmoral slott, der dronningen sovnet stille inn torsdag.

Herfra tas dronningens legeme til slottet Holyroodhouse i Ediburgh, ifølge BBC.

Slottet er den britiske monarkens offisielle residens i Skottland.

Deretter vil dronningens kisten flyttes til den berømte St. Giles-katedralen. Der skal den ligge i 24 timer slik at publikum kan komme og se kisten.

EDINBURGH: St. Giles-katedralen gjøres klar til å ta i mot dronningens kiste. Gjerder settes opp for å kunne ta i mot et stort antall besøkende, Foto: Paul Ellis / AFP.

Til London

Veien går videre til britenes hovedstad, London.

Fra Buckingham Palace føres kisten til det britiske parlamentet.

Dette foregår med alt Storbritannia har å by på av pomp og prakt.

Kisten plasseres på en kanonlavett og trekkes av hester og eskorteres av tropper fra Storbritannia og andre samveldeland.

Her iverksettes det tradisjonsrike ritualet som kalles «Lying-in-state». Dronningens kiste skal stilles ut i rommet Westminster Hall.

Der skal kisten stå i fire dager. I løpet av disse dagene kan folket gå forbi kisten for å vise sin respekt for den avdøde dronningen, 23 timer i døgnet.

På et tidspunkt vil trolig også dronning Elizabeths barn og barnebarn stå æresvakt ved kisten.

Det vil også bli holdt en seremoni med salmer og bønner.

Forrige gang en kongelig kiste ble stilt ut slik, var da dronning Elizabeths mor døde i 2002. Da besøkte mer enn 200.000 mennesker Westminster Hall.

Flere hundretusen besøkende er nå ventet for å ta et siste farvel med dronningen, ifølge The Independent.

Praktfull kiste

Dronningens kiste er ventet å svært praktfull. Den vil bli trukket i Storbritannias kongelige flagg. Flagget er delt inn i fire feltet som tilsvarer skjoldet i Storbritannias riksvåpen.

På kistelokket skal dronningens krone, septer og rikseple ligge.

I Westminster Hall voktes kisten av fire kongelige gardister.

2002: For 20 år siden ble dronning Elizabeths mor gravlagt. Nå er dronningens egen kiste som skal bli båret gjennom London. Foto: Dan Chung/Reuters

Bisettelsen

På dag elleve etter dronningens død blir hun etter planen bisatt i Westminster Abbey.

Kirken ligger på andre siden av gaten fra Westminster Hall.

Det blir første gang siden 1760 at en regjerende monark blir bisatt i denne kirken.

Etter seremonien føres dronningens kiste i en ny prosesjon mot Hyde Park Corner, nord for Buckingham Palace.

Den siste hvilen

Den siste etappen på dronningens siste reise går til Windsor-slottet. Dit blir kisten fraktet med bil.

Der kommer jordfestelsen til å finne sted. Dette er en privat seremoni og vil trolig ikke bli sendt direkte på TV.

Dronningens siste reise ender i Windsor.

Elizabeth gravlegges i King George VI Memorial Chapel. Der ligger allerede dronningens foreldrene, samt hennes søster, prinsesse Margaret.

Til kapellet føres også prins Philips kiste. Den har stått på vent i den kongelige krypten siden han døde i fjor.