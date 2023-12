Danmarks dronning annonserer i sin nyttårstale at hun trekker seg som regent. Kronprins Frederik blir konge fra 14. januar.

Saken oppdateres.

– Jeg har besluttet at dette er det rette tidspunktet, sier dronningen i nyttårstalen.

– Jeg overlater tronen til min sønn kronprins Frederik. I kveld vil jeg først og fremst si takk. En takk for den overveldende varmen og støtten jeg har fått gjennom alle år.

Dronning Margrethe har sittet på tronen i Danmark i 52 år.

– Den støtte og bistand som jeg har mottatt gjennom årene, har vært avgjørende for at jeg har kunnet løse mine oppgaver. Det er mitt håp at det nye kongeparet vil bli møtt med den samme tillit og hengivenhet, sier dronningen videre i talen.

– Uten sammenligning

TV 2s kongehusekspert Ole Jørgen Schulsrud-Hansen kaller nyheten om at Danmarks dronning Margrethe abdiserer historisk.

– Dette er uten sammenligning. Det har aldri skjedd i moderne dansk tid. Det er 50 år siden vi har hatt en konge i Danmark.

Kronprins Fredrik tar over som konge av Danmark 14. januar.

– Dronning Margrethe blir historisk på veldig mange måter. Første arveprinsesse og nå går hun av som dronning. Jeg har ikke fått noen indikasjoner på dette, sier Schulsrud-Hansen.



TV 2 har vært i kontakt med Det norske kongehuset søndag kveld.

– Vi har ingen kommentar til det, sier pressekontakt Guri Varpe.

NY KONGE: Kronprins Frederik tar over som monark om to uker. Foto: Lise Åserud / NTB

Danmarks statsminister Mette Fredriksen takker dronningen i en uttalelse nyttårsaften.

– Jeg vil gjerne på hele befolkningens vegne rette en dypfølt takk til Hennes Majestet Dronningen for hennes livslange dedikasjon og utrettelige innsats, sier hun ifølge danske TV 2.

– Plagene blir flere

I talen forteller dronningen at helsen er grunnen til at hun nå har valgt å abdisere.

– Om 14 dager har jeg vært dronning i 52 år. Så lang tid går ikke sporløst over noe menneske – heller ikke meg! Tiden sliter og plagene blir flere. Man kommer ikke lenger over det samme som man tidligere kunne, sier dronningen i talen.

Hun forteller i talen om ryggoperasjonen hun gjennomgikk i februar i år, og at den takket være helsevesenet forløp seg godt.

– Operasjonen ga naturligvis også anledning til å gjøre seg tanker om fremtiden, og om ikke tiden var inne for å overlate ansvaret til neste generasjon, fortsetter hun.



Dronning siden 1972

Dronningen har utdannelse i blant annet arkeologi og statsvitenskap fra Danmark, Storbritannia og Frankrike, og snakker fransk, svensk, engelsk og tysk i tillegg til dansk.

Hun tok valgspråket «Guds hjelp, Folkets kjærlighet, Danmarks styrke» da hun ble dronning av Danmark 14. januar 1972.

10. juni 1967 giftet hun seg med Henri Marie Jean André, greve de Laborde de Monpezat, som ved bryllupet ble prins Henrik av Danmark. Han døde 13. februar 2018.

Siden 1970 har dronningen vært aktiv kunstner, med maleri, kirketekstiler, akvareller, grafikk, bokillustrasjoner, scenografi og broderi. Hun har stilt ut både i Danmark og utlandet.