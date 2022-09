Dronning Elizabeth II er død

1926: En prinsesse blir født

Elizabeth Alexandra Mary Windsor blir født klokken 02.40 den 21. april i Mayfair i London sentrum. Hun er det første barnet til den daværende hertugen og hertuginnen av York, som siden ble kong George VI og dronning Elizabeth, dronningmoren.



1940: Flytter til trygghet

Mens Nazi-Tyskland bomber den britiske hovedstaden, flytter prinsesse Elizabeth og hennes yngre søster, prinsesse Margaret, til Windsor-slottet vest for London. Under andre verdenskrig utdanner prinsesse Elizabeth seg til mekaniker for militærkjøretøy.

1947: Ekteskap og barn

Prinsesse Elizabeth gifter seg med prins Philip i Westminster Abbey i 1947. I 1948 blir deres første barn, prins Charles, født. Prinsesse Anne blir født i 1950, og siden følger prins Andrew i 1960 og prins Edward i 1964.

1952: Prinsessen blir dronning

Den da 25 år gamle prinsesse Elizabeth er på besøk i Kenya sammen med prins Philip da hun får beskjed om at hennes far, kong George, er død. Hun avbryter turen og skynder seg tilbake til Storbritannia.

1953: Kroningen

Dronning Elizabeth blir kronet i Westminster Abbey 2. juni 1953, foran 8.500 gjester. I tillegg blir seremonien sendt på TV over hele verden, noe som førte til en betydelig økning i salget av TV-apparater.

1977: Sølvjubileum

Etter 25 år på tronen gjentar dronningen løftet hun ga da hun var 21 om livslang tjeneste til Storbritannia og Samveldet av nasjoner.

Hun legger ut på en lang reise i Storbritannia og Samveldet, og festlige gatefester blir et lyspunkt i en tung økonomisk tid med industriell tilbakegang og streiker.

1992: «Annus horribilis»

Prins Charles skiller seg fra prinsesse Diana, og prins Andrew avslutter sitt ekteskap med sin kone Sarah Ferguson. Dronningens eneste datter, prinsesse Anne, skiller seg fra mannen sin, Mark Philips. En brann i Windsor Castle fører til omfattende ødeleggelser.

I en tale kaller dronningen disse 12 månedene for sitt «annus horribilis» – det grusomme året.

1997: Folkets prinsesse dør

Prinsesse Diana dør i en bilulykke 31. august 1997, noe som ryster kongefamilien. Dødsfallet fører også til en sjelden kritikk av dronningen, spesielt fordi hun ble værende på Balmoral-slottet i Skottland etter ulykken.

Hun vender til slutt tilbake til Buckingham Palace, hvor Union Jack-flagget senkes til halv stang. Dronningen kommer også med en offentlig TV-hyllest av Diana.

2002: Gulljubileum

Samme år som dronningens mor og søster dør, feirer hun 50 år på tronen.

Store folkemengder samlet seg i London for å se Queen-gitarist Brian May spille nasjonalsangen fra taket av Buckingham Palace før en stjernespekket popkonsert.

2011: Statsbesøk i Irland

For første gang siden Irland vant sin uavhengighet i 1922, reiser en britisk monark til landet på offisielt statsbesøk.

En tale fra dronningen på irsk og andre symbolske gester hjelper til med forsoningsprosessen og sementeringen av freden i Nord-Irland, etter årevis med konflikt rundt det britiske styret.

2012: OL og diamantjubileum

Dronningen og andre medlemmer av kongefamilien besøker alle Storbritannias fylker for å markere hennes 60 år på tronen.

Samme år blir en overraskende opptreden fra dronningen sammen med James Bond-skuespiller Daniel Craig en stor hit under åpningsseremonien til OL i London.

2021: Pandemi, prins Philip dør og helseplager

Koronaviruspandemien tvinger den aldrende dronningen til å selvisolere seg i Windsor Castle, hvorfra hun opptrer offentlig via videokonferanser.

I april dør hennes ektemann, prins Philip, 99 år gammel. Senere samme år vokser frykten for at også dronningens helse er på hell etter at hun tilbringer en natt på sykehus og trapper ned på sine offentlige opptredener.

2022: Platinajubileum

6. februar blir dronning Elizabeth den første monarken i britisk historie med en regjeringstid på 70 år. Fire dager med storstilt feiring er planlagt i begynnelsen av juni.

