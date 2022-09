Dronning Elizabeth er død, dette skjer nå: – London Bridge is down

PLAN: Britiske myndigheter har i lang tid planlagt for dronning Elizabeths bortgang. Foto: Ben Stansall/Pool via AFP

En hel verden følger med etter nyheten om at dronning Elizabeth er død. Hendelsen kommer på ingen måte brått på britiske myndigheter. Dronningens bortgang og begravelse er planlagt til minste detalj.

I 2017 kunne avisen The Guardian avsløre at kongelige dødsfall får kodenavn etter ulike broer, og at Elizabeths død og begravelse har blitt forberedt under kodenavnet «Operation London Bridge».

Sist gang en britisk monark døde, i 1952, brukte myndighetene kodeordet «Hyde Park Corner» for å formidle at kong George den sjette var død, og for å forhindre at telefonoperatørene skulle få med seg de topphemmelige nyhetene.

KODEORD: Da kong George den sjette gikk bort i 1952, utløste det et kodeord. Her er kongen avbildet i 1939, med Elizabeth til venstre. Foto: AP Photo/Arkiv

70 år senere er det Dronning Elizabeth sin tur. Denne gangen har myndighetene brukt sikre telefonlinjer for å formidle dødsfallet. Også denne gangen ved hjelp av et kodeord: «London Bridge is down».

Dag 1

Nå vil det umiddelbart bli et tronskifte.

Storbritannia og de femten andre av samveldelandene som hun er statsoverhode vil ha fått en ny konge i det sekundet dronning Elizabeth går bort. Prins Charles av Wales blir konge, selv om han ikke formelt utropes til konge før i morgen. Tittelen blir trolig kong Charles den tredje.

TRONARVING: Prins Charles av Wales blir konge i en alder av 73. Hans mor ble dronning da hun var 27. Foto: Carl Court/AP Photo

Ifølge britisk lov tituleres kongens kone som dronning. Men da Charles og Camilla forlovet seg, ble det gjort kjent at hun ville avstå fra å kalle seg dronning og heller kalle seg prinsessegemal, av respekt for avdøde prinsesse Diana.

Tidligere i år ble det likevel kjent at Camilla tar dronningtittelen, etter dronning Elizabeths ønske. Den offentlige beslutningen vil bli kunngjort innen 24 timer.

Kort tid etter kunngjøringen om dronning Elizabeths død, vil statsminister holde en tale til folket.

Under dronning Elizabeth hadde britene 15 ulike statsministre, fra Winston Churchill til Liz Truss. Den ferske statsministeren står med andre ord foran en stor oppgave når hun skal overse britenes tronskifte.

FERSK: Statsminister Liz Truss har knapt rukket å flytte inn i Downing Street. Nå kan hun bli den første statsministeren på 70 år som overser et tronskifte. Foto: Jane Barlow/Pool via Reuters

Kong Charles vil ta imot statsministeren i audiens, og kort tid etter, vil kongen holde en tale til folket.

Like etter vil det bli holdt en minnegudstjeneste i St Paul’s Cathedral.

I alle nyhetsredaksjoner slås et blått lys på som signaliserer at det skal spilles sørgemusikk, at satire skal droppes, og at nyhetsopplesere skal kle seg i svart.

Briter og tilreisende må regne med en hel del avlysninger i kulturarrangementer denne dagen.

Dag 2

Prins Charles utropes til konge under et møte i Privy Council. Dette foregår i St. James’s Palace klokken 10 lokal tid, og her vil både Camilla og William også være til stede. I dette møtet vil sekretæren lese opp proklamasjonen om dronning Elizabeths død og Charles’ tronbestigelse.

Kong Charles avlegger ed om å beskytte den skotske kirke og holder en kort tale.

Det kan også være at prins Charles bytter navn, som hans to mannlige forgjengere gjorde, i stedet for å bli kong Charles III. De to andre Charles-ene forbindes med borgerkrig. Kanskje vil han heller ta morfarens navn, George, eller farens navn, Philip.

Etter møtet blir Charles proklamert for folket under en seremoni fra taket av St James’s Palace mot Friary Court.

TRADISJON: St. James' Palace er hyppig sted for kongelige seremonier. Her fra påskegudstjeneste i 2018. Foto: Eamonn McCormack

Etterpå spilles nasjonalsangen. Da vil teksten ha blitt endret fra «God save the Queen» til «God save the King».

Hosebåndsordenens herold og seks andre herolder drar så ut med hest og vogn for å utrope den nye kongen på ulike steder i London – første stopp er Trafalgar Square. Kongen utropes også utenfor rådhusene i byer rundt om i landet.

Samtidig vil en hestetropp galoppere inn i Hyde Park med kanoner og avfyre en salutt på 41 skudd. Det skytes også sørgesalutt fra Tower of London og andre steder i Storbritannia og Samveldet.

Parlamentet møtes for å vedta en formell kondolanse til kong Charles. Det vil også holdes minnetaler i parlamentet av statsministeren og andre politikere. Om talerlista er lang, fortsetter minnetalene dagen etter.

PARLAMENTET: Prins William, prins Charles og hertuginne Camilla gjestet alle parlamentet og House of Lords etter dronningens tale i 2021. Foto: Arthur Edwards/Pool via Reuters

Klokken 15.30 tar kong Charles imot regjeringen i audiens.

Kisten med den døde dronningen føres til Buckingham Palace, hvor den plasseres i tronsalen.

Dag 3

To dager etter dødsfallet møter kong Charles medlemmene av Underhuset og Overhuset i Westminster Hall. Her tar kongen personlig imot Parlamentets kondolanser.

Deretter legger kong Charles ut på en reise. Dette er første gang en slik reise gjennomføres. Hensikten er å vise at man sørger sammen med folket.

Første stopp er Edinburgh, hvor kongen besøker det skotske parlamentet og er til stede på en gudstjeneste i St Giles’ Cathedral.

SKOTTLAND: Prins Charles ankommer St Giles' Cathedral i juni i år. Neste besøk vil ha et helt annet formål. Foto: Jane Barlow

Dag 4

Reisen fortsetter til Nord-Irland. Kong Charles besøker den nordirske nasjonalforsamlingen på Hillsborough Castle og deltar på en gudstjeneste i St Anne’s Cathedral i Belfast.

I London gjennomføres det denne dagen generalprøve på prosesjonen fra Buckingham Palace til Westminster Hall.

Dag 5 – Prosesjonen

På den femte dagen føres kisten til Westminster Hall. Dette foregår med alt Storbritannia har å by på av pomp og prakt.

Kisten plasseres på en kanonlavett og trekkes av hester og eskorteres av tropper fra Storbritannia og andre samveldeland.

Mannlige familiemedlemmer og prinsesse Anne går til fots bak kisten.

BEGRAVELSE: Dronning Elizabeth var en av få gjester i ektemannen prins Phillips begravelse i 2021. Foto: Johnathan Brady/Pool

I Westminster Hall blir det holdt en seremoni med salmer og bønner.

Kisten er lukket og kronregaliene ligger på toppen. Her skal kisten stå i fire dager. I løpet av disse dagene kan folket gå forbi kisten for å vise sin respekt for den avdøde dronningen.

Etter planen vil det være mulig 23 timer i døgnet. Det vil trolig bli lange køer av sørgende mennesker utenfor.

På et tidspunkt vil også dronning Elizabeths barn og barnebarn stå æresvakt ved hennes kiste.

Dag 6

Kisten står i Westminster Hall.

Denne dagen gjennomføres det generalprøve på prosesjonen fra Westminster Hall til Westminster Abbey som skal foregå på begravelsesdagen.

Dag 7

Kisten står i Westminster Hall.

Kong Charles reiser til Wales, hvor han besøker den walisiske nasjonalforsamlingen og er til stede på en gudstjeneste i Liandaff Cathedral i Cardiff.

Dag 8

Kisten står i Westminster Hall.

Dag 9

Kisten står i Wesminster Hall.

På kvelden holdes det minnegudstjenester over hele Storbritannia. De fleste vil bli holdt i kirker, men det kan eventuelt også tas i bruk større arenaer for å få plass til alle som ønsker å delta.

Dag 10 eller 11: Begravelsen

Når dronningen begraves avhenger av hvor hun døde. Hvis hun skal fraktes til London fra Skottland, er begravelsen planlagt til dag 11.

Storbritannia står stille når selve begravelsen holdes. De fleste butikker stenges, og børsen blir stengt. Det er nasjonal sørgedag, men ikke offentlig fridag.

Begravelsen skal holdes i Westminster Abbey. Dette er nytt, og det blir første gang siden 1760 at en regjerende monark blir begravet fra Westminster Abbey.

HISTORISK: Soldater bærer Dronningmorens kiste ut fra Westminister Hall i retning Westminister Abbey for hennes begreavelse i 2002. Hvis dronning Elizabeth dør, vil det være første gang en regjerende monark begraves her. Foto: Andrew Parsons/Pool/AP Photo

Det er plass til rundt 2000 gjester under begravelsen og gjestelisten kommer til å være full av kongelige fra hele verden. I tillegg kommer politikere og statsledere fra hele verden, kanskje også den amerikanske presidenten.

Kisten føres fra Westminster Hall til Westminster Abbey på en kanonlavett trukket av hester og ankommer nøyaktig 11.00. Da holdes det et minutt stillhet over hele Storbritannia.

Kisten, som veier cirka 250 kilo, bæres inn i Westminster Abbey av åtte gardister.

Begravelsen varer i rundt en times tid. Erkebiskopen av Canterbury holder trolig den eneste minnetalen.

Etter begravelsen vil kisten bæres ut av kirken. Nå skal kanonlavetten med kisten trekkes 138 matroser.

Mens kisten er på vei mot Buckingham Palace vil det være fly som flyr i formasjon.

Prosesjonen ender ved Hyde Park Corner og kisten fraktes videre til Windsor Castle med bil.

Når kisten ankommer Windsor Castle, blir den båret inn til St. George's Chapel. Der kommer jordfestelsen til å finne sted. Dette er en privat seremoni og vil trolig ikke bli sendt direkte.

Dronning Elizabeth gravlegges i King George VI Memorial Chapel,hvor foreldrene hennes og prinsesse Margaret ligger.

I påvente av dronning Elizabeths død står prins Philips kiste i den kongelige krypten, men når dronning Elizabeth dør, flyttes kisten hans til King George VI Memorial Chapel.

Når alt dette er over begynner forberedelsene til kong Charles’ kroning. Dette skjer i Westminster Abbey rundt ett år etter Elizabeths dødsfall og blir også en enorm seremoni.