Dronning Camilla hyller dronning Elizabeth

I et intervju med BBC som skal sendes søndag, sier Camilla at det må ha vært «så vanskelig» for dronningen da hun ble kronet i 1952, kun 25 år gammel.

– Hun har vært en del av livene våre for alltid. Jeg er 75, og jeg kan ikke huske at noen andre enn dronningen har vært der, sier Camilla.

– Det må ha vært så vanskelig for henne som en ensom kvinne. Det var ingen kvinnelige statsministere eller presidenter. Hun var den eneste, så jeg tror rett og slett hun skapte sin egen rolle, legger hun til.

Videre minnes Camilla, som ble dronning når ektemannen Charles ble konge, dronning Elizabeths smil og blå øyne.

– Hun har de vidunderlige, blå øynene, som lyser opp hele ansiktet når hun smiler. Jeg vil alltid huske smilet hennes. Det smilet er uforglemmelig, sier dronningen.