Droner skal ha truffet bygninger i Moskva

Droner har truffet flere bygninger i Moskva natt til søndag, i det som ifølge Russland er et ukrainsk angrep.

Mens angrepene pågikk, ble luftrommet over den russiske hovedstaden stengt, ifølge nyhetsbyrået Tass.



– Å være i Moskvas luftområde er midlertidig forbudt, opplyser kilden.

Vnukovo-flyplassen ble stengt, og flygninger ble omdirigert til andre flyplasser, men ved 5.30-tiden meldte Tass at flytrafikken var i gang igjen.



Samme nyhetsbyrå melder at to droner som var en del av et angrep mot Moskva, er skutt ned vest i regionen.



Departementet: Tre droner

Ifølge nyhetsbyrået AFP opplyser det russiske forsvarsdepartementet at det ble skutt tre ukrainske droner mot byen natt til søndag.

Moskva-ordfører Sergej Sobjanin opplyser at to bygninger er rammet.

– Fasaden på to kontorbygg i byen har fått små skader. Det er ingen ofre eller sårede, skriver han på meldingstjenesten Telegram.

Forsvarsdepartementet kaller ifølge AFP hendelsen som «et forsøk på terrorangrep fra regimet i Kyiv».

En drone skal ha blitt skutt ned av luftvernsystemer utenfor byen, mens de to andre skal ha blitt utsatt for støysending – kjent som «jamming» – og traff hovedstadens forretningsområde.

Høyblokker truffet

Ifølge Tass ble en sikkerhetsvakt skadd i bygningen Oko-2, vest i Moskva.

Glassfasaden fra første til fjerde etasje skal være ødelagt, ifølge nyhetsbyråets kilde.

En drone skal også ha rammet et 50-etasjer høyt bygg i IQ-kvartalet, som ligger i det samme området. Resten av bygningen meldes å være evakuert, i tillegg til flere andre bygninger i nærheten.

Dette er tredje natt denne uka at den russiske hovedstaden angripes med droner.

Natt til fredag opplyste de russiske forsvarsdepartementet at en ukrainsk drone ble skutt ned før den nådde målet sitt nær Moskva.

Natt til mandag fikk flere bygninger skader da to ukrainske droner ble stanset over Moskva, ifølge russiske myndigheter.

– Sivil drept nordøst i Ukraina

Samme natt ble 16 ukrainske droner skutt ned av luftvern på Krim, samt at åtte droner ble jammet, opplyser forsvarsdepartementet ifølge nyhetsbyrået Ria Novosti.

Lørdag kveld ble minst en sivil person drept i et russisk rakettangrep mot byen Sumy, nordøst i Ukraina, ifølge nasjonalt politi. Fem personer er meldt skadd i angrepet, som skal ha rammet en utdanningsinstitusjon.

Bygningen ble ødelagt i en eksplosjon rundt klokka åtte på kvelden, melder kringkasteren Suspilne.