Dronepilot sjanseløs mot kunstig intelligens

ILLUSTRASJON: Kinesiske jagerfly under en demonstrasjon. Jagerfly kan bli styrt av kunstig intelligens i framtiden. Det antyder både kinesisk og amerikansk forskning. Foto: China Stringer Network.

90 sekunder.

Så kort tid tok det for kunstig intelligens (KI) å overmanne et menneske i en eksperimentell luftkamp.

Kinesiske militærforskere har nemlig testet hvor godt KI ville gjort det bak spakene på en kampdrone, skriver South China Morning Post.

– Luftens konge

To fly ble sendt opp i luften i en såkalt «dogfight». Det ene ble styrt av en dronepilot på bakken, og det andre av et KI-program.

Avisen beskriver hvordan den menneskelige piloten gjorde gjentatte forsøk på å overmanne sin kunstige motstander.

Piloten prøvde å få kjapt overtaket. KI-en manøvrerte unna og la seg på halen hans.

Piloten stupte flyet sitt mot bakken i håp om at KI-en ville følge etter og krasje. KI-en beholdt i stedet høyden og ventet på at piloten skulle snu.

Etter halvannet minutt stoppet forskerne eksperimentet. Det var virkelig ingen mulighet for piloten å utmanøvrere KI-en.

– KI vil snart bli luftens konge, sier forskerne fra det militære forskningsinstituttet CARDC ifølge avisen.

De mener KI-programmet viste en overlegen innsats i nærkamp som gjorde den menneskelige motstanderen til en konstant underdog.

Finansavisen har også omtalt saken.

– Ikke overraskende

Morten Goodwin, professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder (UiA), forteller at verdens forsvarsmakter har utviklet KI og autonome våpen lenge.

Han er derfor ikke overrasket over bragden.

– Dette er ikke overraskende i det hele tatt. Og det er ikke overraskende at det kommer fra Kina heller. De satser veldig mye på KI, sier Goodwin.

EKSPERT: Morten Goodwin er bekymret for hvordan verdens militærmakter utvikler kunstig intelligens. Foto: NCE Media.

Goodwin mener denne typen teknologi ikke eksklusivt for Kina.

– Det er ikke vanskelig for noen med litt KI-kompetanse og gjøre det samme med en liten drone, og drive med terrorisme for eksempel.

Aksel Eide, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), jobber også mye med KI.

Han syns det kinesiske eksperimentet er så imponerende at han faktisk blir litt skeptisk.

– Resultatet de påstår å ha fått er litt over det jeg tror er mulig, sier han.

FORSKER: Aksel Eide mener mer må til før KI er klar til strid. Foto: FFI.

Han forklarer at forskere ofte bevisst gjør eksperimenter som dette så enkle som mulig. De styrer og tilpasser forholdene mest mulig, for å finne ut om noe fungerer eller ikke.

– De har helt sikkert gode resultater i spesifikke, begrensede testsettinger. Om det betyr at de er kampklare og kan kjøre autonome kamppiloter i morgen, tviler jeg litt på, sier forskeren.

USA også på ballen

Nyheten kommer kort tid etter det ble kjent at USA også tester kunstig intelligens i sine kampfly.

I et eksperiment signert det amerikanske forsvarsdepartementet klarte KI å styre et F16-jagerfly på egenhånd.

KI-en klatre ikke bare å styre, men også utføre avanserte kamp-manøvrer i høy fart, ifølge amerikanerne.

AUTOPILOT: Kunstig intelligens klarte nylig for første gang å styre et spesialbygd jagerfly av typen F-16. Foto: U.S. Air Force/Christian Turner.

I Kina gir militærforskerne mer innsikt i hvordan KI kan forme framtidens luftkrig.

– Fartøyer som tar egne beslutninger kan utkonkurrere mennesker helt når det gjelder reaksjonstid, sier forskerne, ifølge South China Morning Post.

KI trenger heller ikke ta høyde for hvordan supersonisk flyvning påvirker en pilot av kjøtt og blod.

Mens en pilot kan risikere blodtap i hjernen eller andre skader i cockpiten, har KI lite å bekymre seg for, påstår de kinesiske forskerne.

DRONE: En amerikansk kampdrone fjernstyrt av en dronepilot flyr over ørkenen i Nevada. I framtiden kan disse fly på egenhånd i mye større grad. Foto: Handout/Reuters.

– Uetisk

Goodwin ved UiA tror vi kommer til å se mye mer av dette framover.

– Våpenindustrien har masse nytte av autonome beslutninger. Både fordi de ofte er bedre, og fordi det er en svakhet å vente på et menneske, sier han.

Han er likevel svært skeptisk til utviklingen.

– Det er veldig uetisk at et ikke-menneske skal ta en drapsavgjørelse. Jeg er helt sikker på at dette på lang sikt vil føre til mer ødeleggelser, sier Goodwin.

South China Morning Post skriver riktignok at forskerne ikke skal ha fått signaler om at Kina faktisk vil ta i bruk forskningen deres.

FLYVERE: Piloter fra den kinesiske hæren under et flyshow i byen Zhuhai i september 2021. Foto: ALY SONG

Forskerne understreker at å mestre kunstig intelligens i luften ikke er noen enkel oppgave.

Dette støtter Eide i FFI.

Han forklarer at forsøket til de kinesiske forskerne ikke forteller hele sannheten om hvordan KI kunne styrt et fly i en ekte kampsituasjon.

Å komme helt dit krever mer forskning og prøving. Og den siste etappen i utviklingen av autonome kjøretøy er den vanskeligste, mener Eide.

– Steget fra noe som er på kanten til å fungere, til noe som fungerer såpass godt at man tør å bruke det, er ofte lang, sier han.

De kinesiske militærforskerne påstår at teknologien de har utviklet likevel skal kunne klare å styre nesten alle jagerfly i den kinesiske hæren.