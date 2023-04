UIDENTIFISERT FLYVENDE OBJEKT: Denne orb-en ble filmet av en amerikansk drone et sted i Midtøsten i 2022. Foto: Department of Defence

Talsmann for Pentagons enhet for uforklarte fenomener, AARO, Sean M. Kirkpatrick, uttalte under en høring i Washington onsdag at de oftere får meldinger om observasjoner av uidentifiserte flyvende objekter (UFO).

Per nå etterforsker de 650 ulike hendelser som fremdeles ikke har blitt forklart vitenskapelig. Det er 350 flere enn de som var nevnt i en UFO-rapport som ble publisert tidligere i år, skriver CNN,



Flyvende kule

Pentagon har de siste årene offentliggjort flere UFO-klipp filmet fra militærfly eller droner. Onsdag offentliggjorde de klipp av ett nytt fenomen som de ikke har lykkes å forklare.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Objektet i dette tilfellet ble filmet av en amerikansk drone i et sted i Midtøsten i 2022, og viser en kuleformet gjenstand, eller orb, som flyr over terrenget.

Verken dato eller nøyaktig sted er offentliggjort.



– Ikke bevis for utenomjordisk liv

AARO bruker begrepet «uidentifisert anomali fenomen» (UAP), for å skille det fra UFO-begrepet som i stor grad knyttes til science fiction og myteomspunnede historier.

– Det finnes ikke noe bevis for at noen av hendelsene er knyttet til utenomjordisk liv eller objekter som trosser fysikkens kjente lover, sier Kirkpatrick, ifølge CNN.

Nyopprettet organ

AARO ble opprettet i 2022 etter stadig voksende press fra den amerikanske kongressen for å finne forklaringer på piloters vitnemål om merkelige observasjoner.



Kirkpatrick forklarte også at enheten hans bistår etterretningsorganene med å identifisere fremmed teknologi. Blant annet var de involvert i granskingen av de kinesiske overvåkingsballongene som fløy inn over USA i februar.



Han presenterte også klipp de fremdeles har til vurdering, men hvor analysen tyder på at det er snakk om vanlige fly filmet under spesielle forhold som kan forårsake uvanlige lyseffekter.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Klippet over er fra Sør-Asia og viser et objekt som passerer en MQ-9 drone i motsatt retning. AARO har ikke konkludert, men ting tyder på at objektet er et fly.

Et annet klipp fra Sør-Asia viser et objekt som beveger seg sidelengs.

Kirkpatrick sier han til å begynne med mente klippet viste et virkelig uforklarlig fenomen. Men nærmere analyse viser at dette også trolig er varmestrømmen fra flymotorer filmet med infrarødt kamera.

AARO har imidlertid heller ikke konkludert i denne saken:

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Alle klipp er fra Department of Defence



Den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa jobber også med å kartlegge uidentifiserte flygende objekter.

NASA-samarbeid

Prosjektet startet høstet tidlig i høst og forskerne skal identifisere tilgjengelige data for å prøve å øke den vitenskapelige forståelsen av fenomener som ikke lar seg forklare militært.

– I løpet av tiårene har Nasa svart på utfordringen om å se på noen av de merkeligste mysteriene vi vet om, og dette er ikke noe annerledes, uttalte Daniel Evans, som er ansvarlig for å koordinere arbeidet, i høst.

Med sin tilgang til et bredt spekter av vitenskapelige verktøy er Nasa godt utstyrt til ikke bare for å avmystifisere og utdype forståelsen av UFO-er.