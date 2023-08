Drømte om F-16 til Ukraina – døde før han fikk fly dem

Tre ukrainske jagerflypiloter omkom da to fly kolliderte i Zjytomyr fylke fredag. Piloten bare kjent under navnet «Juice» er blant de omkomne.

«Juice», som aldri viste ansiktet eller fortalte det fulle navnet sitt offentlig, har blitt intervjuet av flere internasjonale medier i løpet av krigen i Ukraina.

Blant annet av TV 2 i januar i år, da han ytret et ønske om å få moderne jagerfly til landet.

Torsdag ble det bekreftet at Norge skal donere F-16-fly til Ukraina, etter at det i forrige uke ble klart at både Danmark og Nederland skal det samme. Disse får altså «Juice» aldri fly.

– Smertefullt tap

Det ukrainske luftforsvaret bekrefter på sin offisielle Telegram-kanal at to fly av typen L-39 fredag kolliderte under et oppdrag.

– Dessverre døde alle tre pilotene. Etterforskningen pågår, skriver de.

F-16: Hvor mange av Norges gamle F-16-fly som skal sendes til Ukraina er fortsatt ukjent. Foto: Henrik Skolt / NTB

I meldingen bekrefter de også at «Juice» var blant de omkomne.

– Vi kondolerer til ofrenes familier. Dette er et smertefullt og uopprettelig tap for oss alle.

– Bodde blant skyene

Nettavisen The New Voice of Ukraine siterer et Facebook-innlegg fra Pavlo Potselujev, som ifølge avisen skal være en venn av flygeren.

– Du drømte om F-16, og ventet på nyheter om at de skulle bli overført, skriver Potselujev.

– Du elsket «fuglen» din, og bodde bokstavelig talt blant skyene. Nå skal du sikre himmelen for oss.

Avisen viser også til et innlegg fra Melania Podoljak, som skal være kjæresten til «Juice». Hun har lagt ut et bilde av navnelappen hans, med teksten «for alltid».

Ønsket moderne jagerfly

«Juice» ble intervjuet av TV 2 i januar i år. Da snakket han om at han ønsket seg vestlig utstyr til Ukraina.

– Vi trenger moderne utstyr for å kunne holde fienden unna den kritiske infrastrukturen og kraftstasjonene våre. Heller ikke atomkraftverkene vil vi kunne klare å forsvare uten, sa han til TV 2 da.

Høyest på ønskelisten var moderne jagerfly fra USA eller Europa.

– Det vil kunne være en «game changer» for oss. F-15, F-16 eller F-18. Eller JAS Gripen, for den saks skyld. Modellen er ikke det viktigste - ethvert moderne jagerfly er multifunksjonelt og bare en plattform for å levere ulike våpen mot mål, sa han.