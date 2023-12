Drømte om å bli seriemorder

DELTE DYSTER DAGBOK: På en kanal på Telegram delte massedrapsmann David Kózak mørke fantasier om å skade så mange som mulig. Her er han avbildet både på taket torsdag, og i et portrett frigitt av politiet. Foto: Skjermbilde via X, tsjekkisk politi

Folkemengden løp for livet over Karlsbroen i Praha da 24 år gamle David Kozák torsdag åpnet ild inne på kunstfakultetet ved universitetet, hvor han var historiestudent.

På utsiden av universitetsbygget gjemte mange studenter seg fra drapsmannen ved å klamre seg til en smal kant på byggets fasade.

Inne i universitetsgangene og på byggets tak gikk deres medstudenten med et automatvåpen. Han drepte 13 personer og skadet 25 andre – ti av dem er fredag fortsatt alvorlig skadet.

LIVREDDE: Flere studenter klamrer seg fast på utsiden av universitetsbygningens fasade. Foto: Ivo Havranek/LOCALNEWSX/TMX / MEGA,

– Jeg har alltid hatt lyst til å drepe. Jeg tenkte jeg skulle bli en galning i fremtiden, skrev han angivelig i meldinger på Telegram, som allerede er gjengitt bredt i tsjekkiske medier.

Kontoen bærer hans navn og knyttes til Kozák. Tsjekkisk politi sier de er kjent med kontoen og undersøker den, men kan enn så lenge ikke bekrefte at den tilhører ham.

I forkant av skytingen skal han ha lagret våpen og ammunisjon på ulike steder på universitetet, skriver tsjekkiske Lidové noviny.

Kozák ble funnet død etter skuddveksling med politiet. Politiet mener han hadde skutt seg selv, og at han tidligere samme dag skal ha skutt og drept sin egen far.

Beundret massemordere

I meldingene på Telegram-konoten erkjente Kozák at han skulle gjennomføre en skoleskyting, og potensielt begå selvmord. Han skrev også at han lenge hadde hatt lyst til å bli serie- eller massemorder.

Telegram-kanalen hvor Kozák skal ha delt disse meldingene forble lukket frem til like før skytingen. Han skriver at dette var instruksjoner han hadde lest et sted, og omtaler kanalen som «en dagbok om livet før skytingen».



I «dagboken» uttrykkes beundring for andre masseskytere, den tidligste fra mai 2021. En av dem er en 14 år gammel russisk jente, som 7. desember i år skjøt seks medelever før hun tok sitt eget liv i Brjansk vest i Russland.

– Det var som om hun hadde kommet meg til unnsetning fra himmelen, akkurat i tide, skrev han.

KRITISK HJELP: En ambulanse i full utrykning til Karlsuniversitetet torsdag. Foto: AP Photo / Petr David Josek

Mistenkt for drap på far og barn

Massakren på kunstfakultetet var ifølge tsjekkisk politi trolig ikke første gang 24-åringen drepte.



De mener Kozák allerede fredag forrige uke sto bak drapet på to personer i forstaden Hostouň like utenfor Praha. De to døde skal være en 32 år gammel far, og hans spedbarn på to måneder, skriver tsjekkiske Lidové noviny.

Begge skal ha blitt skutt og drept i skogen, og fremstår ifølge tsjekkisk politi som tilfeldige ofre.

I flere dager finkjemmet politiet skogen for spor etter gjerningspersonen, uten hell.

I SORG: Tsjekkias har erklært lørdag som nasjonal sørgedag etter masseskytingen. Foto: Johannes Morland / TV 2

Likevel skal de ha nærmet seg. Torsdag fikk politiet et tips om at gjerningsmannen skulle slå til, og gikk til aksjon mot en annen bygning rundt 800 meter lenger inn i Gamlebyen, skriver tsjekkiske Extra.

– Alle hatet meg

Drapsmannen studerte polsk historie og europastudier ved kunstfakultetet på Karlsuniversitetet i Praha. I Telegram-kanalen ga han tilsynelatende uttrykk for et utenforskap:

– Alle hatet meg, hater meg nå og vil fortsette å hate meg. Det gir jeg faen i, fordi den følelsen er gjensidig, skrev Kozák.

– Jeg hater verden, og vil etterlate meg så mye smerte som mulig.