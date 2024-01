Dro i lykkerus på «James Bond»-audition – men det var en felle

Det er lørdag 15. februar 2003. Kristi Johnson (21) er i ekstase over å ha blitt oppsøkt av en filmprodusent på et kjøpesenter som inviterte henne til audition til en ny «James Bond»-film.



Kristi, som året i forveien flyttet fra Michigan til Los Angeles for å forfølge drømmen om å jobbe i filmbransjen, tenker at dette er en kjempemulighet.

Kristi forteller ivrig til romvenninnen at hun skal kjøre til Hollywood Hills for å prøvespille, men først må hun skifte antrekk. Produsenten ba henne nemlig om å stille i sort skjørt, hvit bluse og høye hæler.

Etter garderobeskiftet, setter Kristi seg i bilen og kjører av gårde i totiden på dagen. Hun kommer aldri tilbake igjen.

FILMDRØM: Kristi Johnson flyttet til Los Angeles for å jobbe i filmbransjen, og hun drømte om å være skuespiller foran kamera, og sminkør bak kamera. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Meldt savnet

Etter to dager uten livstegn, blir Kristis mor bekymret og melder datteren savnet.

Politiet tar savnetmeldingen på alvor, og sjekker alt fra flyselskaper til sykehus for å finne Kristi, uten hell.

Etter å ha intervjuet Kristis romvenninne om den angivelige auditionen, kontakter politiet flere film- og produksjonsselskaper for å vite om det faktisk er en ny «James Bond»-film i produksjon, men ingen kan bekrefte dette.

Frykten øker for at Kristi har blitt lurt i en felle.

Politietterforskerne får tilgang på overvåkingskameraene fra kjøpesenteret hvor Kristi møtte produsenten. De finner Kristi på opptakene, men kameraene har ikke klart å fange opp at hun prater med noen.

OVERVÅKINGSKAMERA: Politiet klarte å finne Kristi Johnson på kjøpesenterets kameraer. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Telefonloggen viser at hennes siste anrop var klokken 17.34, 15. februar, i Hollywood Hills-området. Hun hadde ringt en opplysningstjeneste, muligens for å få en veibeskrivelse.

Det har ikke vært noen aktivitet på bankkortene hennes siden 15. februar.

FLYGEBLAD: Politiet distribuerte flygeblader med informasjon om Kristi Johnson, i håp om å få hjelp fra publikum. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Viktig vitne melder seg

Etter en pressekonferanse om forsvinningssaken, mottar politiet et svært viktig tips fra 24 år gamle Susan Murphy.

Susan forteller at hun ble oppsøkt – bare noen dager før Kristi forsvant – av en mann på det samme kjøpesenteret, som ønsket å invitere henne til en «James Bond»-audition. I likhet med Kristi, ble Susan også bedt om å stille i sort skjørt, hvit bluse og høye hæler.

Da Susan møtte opp til avtalt tid og sted – på et gatehjørne i Los Angeles – ble mannen veldig sint fordi hun ikke var iført antrekket han ba henne ha på seg. Mannen skal ha grepet tak i armen hennes mens han kjeftet. På det tidspunktet steg Susans kjæreste ut av bilen for å hjelpe henne. Mannen la da på sprang og forsvant.

Susan og kjæresten husker mannens utseende svært godt, og gir en detaljert beskrivelse til en fantomtegner.

FANTOMTEGNING: Dette er resultatet av Susan Murphys og hennes kjærestes beskrivelse av mannen som hevdet at han var «James Bond»-produsent. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Susan sier at mannen introduserte seg som Victor Thomas, en person politiet ikke finner noe informasjon om.

Finner Kristis bil

Etter at aviser publiserte et bilde av Kristis bil, blir de oppringt av en parkeringsvakt ved et hotell, som forteller at bilen står på parkeringsplassen deres.

Tidlig på morgenen den 16. februar – dagen etter Kristis forsvinning – hadde en mann parkert bilen hennes der. Da mannen fikk beskjed av parkeringsvakten om at han ikke kunne parkere der, kastet han bilnøklene mot parkeringsvakten og sa: «Parker den selv, da», før han forsvant.

Kristis bil undersøkes grundig, men de finner ingen fremmede fingeravtrykk eller andre spor som er verdt å ta med seg videre i etterforskningen.

INGEN SPOR: Kristi Johnsons bil ble nøye undersøkt, men politiet fant ingenting som hjalp dem videre i etterforskningen. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Victor Paleologus

25. februar holder politiet enda en pressekonferanse hvor de viser fantomtegningen og ber om hjelp fra publikum. En kvinne tror hun kjenner igjen mannen, og varsler politiet om Victor Paleologus (40).

Dette skal vise seg å bli et stort gjennombrudd i etterforskningen.

VIKTIG TIPS: En kvinne oppfordret politiet til å finne Victor Paleologus (40), etter å ha kjent ham igjen fra tegningen som ble vist på TV. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Victor har et langt rulleblad. Han startet i ung alder med svindel, og avanserte videre til mer voldelige handlinger. I 1999 ble han dømt til nesten ni års fengsel for svindel, innbrudd og seksuelle overgrep.

Han ble prøveløslatt 26 dager før Kristi forsvant.

Når etterforskerne starter å spore ned Victor, oppdager de at han sitter i arresten, etter å ha forsøkt å stjele en luksusbil i Beverly Hills – to dager etter at Kristi forsvant.

Susan Murphy og hennes kjæreste inviteres ned til politistasjonen for å se om de klarer å identifisere Victor, som står på linje med en rekke andre menn med lignende signalement. Paret klarer, uten å nøle, å peke ut Victor.

I avhør oppfører Victor seg rolig og behersket, og nekter enhver kjennskap til Kristi og forsvinningen.

Kristi blir funnet

Mandag 3. mars blir Kristi funnet død i Hollywood Hills av fire menn på fjelltur.

FUNNET ETTER 18 DAGER: Kristi ble funnet død av fire turgåere i Hollywood Hills. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Hun er pakket inn i en sovepose. Hendene og føttene er bundet med skolisser. Kroppen er full av blåmerker og forsvarssår. Obduksjonen avslører at hun ble kvalt til døde.



Det er dog ikke mulig å finne ut om hun ble seksuelt misbrukt, siden kroppen er i dårlig forfatning etter 18 dager utendørs i fjellandskapet, attpåtil i en periode med mye regnbyger.

Selv om det ikke er noen konkrete beviser, er politiet overbevist om at Victor er gjerningsmannen.

FRAKTET BORT: Kristis kropp måtte heises ut av Hollywood Hills med helikopter. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Nektet prøveløslatelse i 2023

Under rettssaken kjører påtalemyndigheten hardt på Victors kriminelle fortid.

I tillegg har totalt tolv kvinner meldt seg, som alle opplevde – mellom 1989 og 2003 – Victors mørke side. Flere av kvinnene hadde fått høre historien om at han jobbet med en ny «James Bond»-film.

To uker ut i rettssaken, endrer plutselig Victor sin opprinnelige forklaring for å unngå dødsstraff. Han tilstår at han drepte Kristi, og i september 2006 dømmes han til 25 år til livstid i fengsel for overlagt drap.

Victor er i dag 61 år gammel. Sensommeren 2023 fikk han for første gang anledning til å søke om prøveløslatelse, men han benyttet seg ikke av muligheten. Neste sjanse til å søke er i november 2025.

FREMDELES FENGSLET: Victor Paleologus valgte å ikke søke om prøveløslatelse i 2023. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Denne historien er hentet fra true crime-serien «The Real Murders of Los Angeles», som er tilgjengelig på TV 2 Play.