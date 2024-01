– Driver et farlig spill

STILLHET: President Joe Biden under et øyeblikks stillhet for de tre drepte amerikanske soldatene. Foto: Jacquelyn Martin / AP Photo / NTB

Søndag kveld ble tre amerikanske soldater drept og 34 andre skadet i et droneangrep i det nordøstlige Jordan, nær den syriske grensen.

– Mens vi fortsatt samler inn fakta om dette angrepet, vet vi at det ble utført av radikale iranskstøttede militante grupper som opererte i Syria og Irak, sa president Joe Biden i en uttalelse søndag.

Den islamske motstanden i Irak, en gruppe av iranskstøttede væpnede grupper, tok på seg skylden for angrep på tre baser, inkludert et på grensen mellom Jordan og Syria.

DRONEANGREP: Det var ved denne militærbasen, kjent som «Tower 22», at tre amerikanske soldater ble drept. Foto: Planet Labs PBC / Handout via Reuters / NTB

– Kan tvinge USA til å gå radikalt til verks, sier general og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen til TV 2.



Første dødelige angrepet siden oktober

Jordan var raskt ute med å fordømme det de kalte et terrorangrep, og sa samtidig at de samarbeider med USA for å sikre grenseområdet.

Den offisielle talsmannen for regjeringen, Muhannad Mubaidin, sa ifølge det statseide nyhetsbyrået Petra at Jordan vil fortsette å konfrontere trusselen om terrorisme ved den syriske grensen til Jordan, og vil gå hardt til verks mot alle som forsøker å angripe landet.

Dette er de første angrepene mot amerikanske styrker i Midtøsten med dødelig utfall, siden Israels krig mot Gaza startet 7. oktober.

SOLDATER: Amerikanske soldater har i flere tiår hatt stor tilstedeværelse i regionen. Her ved en militærbase i Irak i 2011. Foto: Ali al-Saadi / AFP / NTB

Angrepet kommer midt i økende spenning i regionen, der Israel fortsetter sin krig mot Gaza som svar på terrorangrepet fra Hamas den 7. oktober, som ifølge israelske myndigheter drepte minst 1139 mennesker.

Israels påfølgende angrep på Gaza har drept mer enn 26.400 mennesker, ifølge palestinske helsemyndigheter i den okkuperte enklaven.

De siste ukene har iranskstøttede væpnede grupper trappet opp angrepene på amerikanske militærbaser i Irak og nabolandet Syria som svar på den israelske militærkampanjen på Gazastripen.

– Biden vil vokte seg for ny krig

Iranskstøttede grupper har kalt angrepene gjengjeldelse for USAs støtte til Israels krig i Gaza, og sier deres mål er å drive amerikanske styrker fra regionen.

PROTEST: Jemenitter demonstrerte tidligere i januar mot amerikanske angrep i regionen. Foto: Khaled Abdullah / Reuters / NTB

De siste månedene har USA angrepet mål i Irak, Syria og Jemen for å svare på angrep mot amerikanske styrker i regionen, og for å avskrekke iranskstøttede Houthi-opprørere fra å fortsette å true kommersiell skipsfart i Rødehavet.

General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen tror at USA vil svare på søndagens angrep slik de allerede har operert mot Houthi-militsen.

– De vil bruke fly og missiler og den type våpen for å ramme disse iranskstøttede gruppene, men uten å trekke det så langt at de vil sette inn bakkestyrker, forklarer han til TV 2.

EKSPERT: Sverre Diesen, general og tidligere forsvarssjef, tror USA vil svare med samme mynt som mot Houthi-militsen. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

USA har sammen med Storbritannia utført tre koordinerte angrep mot Jemen, etter at houthiene før jul begynte å angripe sivile handelsskip i Rødehavet.

Men de har foreløpig ikke gått til angrep på bakken, noe som er lite sannsynlig at de vil gjøre også mot de iranskstøttede styrkene, skal man tro Diesen.

– Det vil nok Biden vokte seg vel for, spesielt i et valgår, å gjøre noe som kan fremstilles som om USA da involverer seg i en ny krig i Midtøsten, forklarer han.

Presset mot Biden om å svare på angrepene øker likevel. Samtidig viser det seg at svaret mot Houthi-militsen så langt ikke har ført til færre angrep mot skip i Rødehavet.

ANGRIPER SIVILE SKIP: Lørdag 27. januar angrep houthiene nok et skip i Adenbukta. Her står en britisk oljetanker i flammer. Foto: Den indiske Marine via AP / NTB

At tre amerikanske soldater nå er drept, øker sjansen for at USA vil gå hardere til verks, tror generalen.

– Det er jo representanter i kongressen som allerede har tatt til orde for å trappe opp de amerikanske angrepene. Men interessant nok, de går altså inn for å gå direkte på bakspilleren, altså Iran.

Kan tvinge USA til å gjøre noe radikalt

Iran nekter imidlertid for å ha noe med det dødelige angrepet å gjøre.

– Som vi tydelig har uttalt før, reagerer motstandsgruppene i regionen på krigsforbrytelsene og folkemordet til det barnedrepende sionistregimet, og de tar ikke imot ordre fra den islamske republikken Iran, sier en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, ifølge Al Jazeera.



PROTEST: Iranere holdt flere demonstrasjoner mot både USA og Israel tidligere i januar. Foto: Atta Kenare / AFP / NTB

Videre sier Irans oppdrag til FN i en uttalelse at Iran «ikke hadde noen forbindelse med og hadde ikke noe å gjøre» med angrepet, som de skyldte på «konflikt mellom amerikanske styrker og motstandsgrupper i regionen».

– Disse motstandsgruppene er jo selvfølgelig klientorganisasjoner for Iran, sier imidlertid Diesen.

Han tror samtidig at både USA og Iran enn så lenge ikke er interessert i å eskalere konflikten.

Det er likevel ikke risikofritt for Iran å distansere seg fra angrepene.

– De driver jo da på mange måter et litt farlig spill ved at de bruker disse klientorganisasjonene til å trakassere både Israel, USA, og Vesten på forskjellig måte, understreker han.

STØTTE HOUTHIENE: En gutt holder en plakat som leser «USA er alle terroristers mor», under en demonstrasjon i Jemen like før helgen. Foto: Khaled Abdullah / Reuters / NTB

Motstandsgruppene kan også vike unna iransk kontroll, og risikerer å foreta seg noe som utløser et mer radikalt og drastisk gjensvar, ifølge Diesen.

– Da kan det jo være at de kommer til å uforvarende krysse denne røde linjen som gjør at Biden føler at han har tilstrekkelig politisk støtte på hjemmebane for å gjøre noe mer drastisk, advarer han.

Han tror imidlertid faren for at noe slikt skulle skje er begrenset:

– Med mindre, som sagt, en av disse gruppene skulle gjøre noe som altså er så drastisk eller farlig at det går ut over det Iran, som står bak dem, ønsker og samtidig tvinger USA til å foreta seg noe som da er mer radikalt, avslutter han.