Drittlukt i turistby

DRITTLUKT: Det er ikke bare søppelet som fyller parisernes nesebor for tiden - rottene har ankommet og legger fra seg illeluktende spor. Foto: Thomas Padilla / AP

Kjærlighetens by bugner av søppel. Forelskede turister og innbyggerne i Paris kan måtte belage seg på at stanken vil vare i flere dager.

Minst 7000 tonn søppel - alt fra pizzaesker, råtne bleier, bananskall og gammel mat - ligger spredt langs veiene i Paris.

– Først hadde vi korona, nå pesten. Jeg mister inntekt. Jeg vil bare at dette skal ryddes opp med en gang, sier Caroline Chesnay til avisen The Guardian.

PARIS-SYNDROMET?: Turistene så kanskje for seg noe litt mer romantisk enn dette da de ankom Paris. Foto: Christophe Archambault/ AFP

Hun eier en lokal møbelbutikk i Paris, og merker at søppelet stenger kundene ute.

Torsdag er det meldt opp mot 16 grader og sol i den franske hovedstaden, og varmen gjør neppe stanken deiligere.

Ifølge avisen, kryr det nå av rotter som legger fra seg illeluktende spor mellom søppelsekkene.

Også andre franske byer, som Antibes og Rennes, opplever opphopning av søppel i gatene, men tilfellet i Paris er det mest ekstreme.

Pensjonsraseri

Årsaken til streiken er et lovforslag om å heve den franske pensjonsalderen med to år - fra 62 til 64 år. I tillegg ønsker regjeringen å øke antall yrkesaktive år som kreves for å få utbetalt full pensjon.

Ansatte i avfallsbransjen har frem til nå hatt muligheten til å gå av med pensjon når de fyller 57 år. Nå risikerer de å måtte jobbe frem til de er 59, ifølge fagforeningen CGT.

President Emmanuel Macron sitt forslag har resultert i to måneder med protester og streik på tvers av flere sektorer.

Onsdag forlenget renovasjonsarbeiderne streiken med ytterligere fem dager, og torsdag går derfor streiken inn i sin tiende dag.

Enkelte private aktører er fremdeles i arbeid, men ifølge lokale medier er dette langt i fra nok til å få bukt med søppelet.

Ordfører støtter streiken

I et forsøk på å få bukt med stanken, har innenriksminister Gérald Darmanin forsøkt å få rådhuset i Paris til å tvinge renovasjonsarbeiderne tilbake på jobb.

ENORMT: Det kryr av søppel rundt hvert et gatehjørne i Paris. Foto: Benoit Tessier / Reuters

Ordfører i Paris, Anne Hidalgo, sier derimot at de støtter streiken. Hun opplyser også at de jobber med en nødløsning for å få bukt med søppelet.

Varaordfører Colobe Brossel mener at ethvert krav om å tvinge streikende tilbake på jobb vil være et angrep på retten til å streike.