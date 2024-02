Drepte naboens katt – dømt for nytt drap

DØMT: Scarlet Blake ble dømt for drapet på Jorge Martin Carreno. Foto: Thames Valley Police

En kvinne i England er dømt for å ha drept en mann. Fire måneder tidligere drepte hun naboens katt.

Den engelske kvinnen Scarlet Blake (26) er dømt på livstid etter å ha drept Jorge Martin Carreno (30).



Det skriver The Guardian.

Blake skal ha sett seg ut Carreno som en del av en seksuell fantasi, skriver avisen. Carreno var på vei hjem etter en kveld ute på byen i Oxford, tilbake i juli 2021, da han møtte på Blake.

Hun skal ha ført ham til en avsidesliggende elvebank før hun slo ham i hodet, kvelte ham og dyttet han ut i elven.

Påtalemyndigheten mener at drapet var seksuelt motivert og at Blake oppnådde seksuell nytelse av å drepe.

– Jeg er sikker på at du hadde glede av å drepe Jorge som du hadde av å drepe katten, sa høyesterettsdommer Mr Justice Chamberlain.

Drepte naboens katt

Fire måneder før drapet på Carreno, drepte nemlig Blake en katt. Ifølge The Guardian lokket hun naboens katt inn til seg med mat. Så satte hun opp et kamera og filmet at hun drepte katten.

Da katten var død, la hun den oppi en blender.

– En dag vil jeg vite hvordan det er å gjøre dette mot et menneske, skal hun sa sagt.

Blake kom ut til foreldrene sine som transkvinne da hun var 12 år. I retten fortalte hun at det skapte en stor «emosjonell rift» mellom henne og foreldrene.

Blake hevdet også at hun har en «fragmentert» personlighet som blant annet innebar at hun var en katt.

FILMET: Blake livestreamet at hun drepte naboens katt. Foto: Thames Valley Police

Retten mener Blake er besatt av vold og død, og at det ikke finnes bevis for at hun lider av en personlighetsforstyrrelse.

– Alt dette var en del av et forseggjort forsøk på å rasjonalisere det du hadde gjort og flytte ansvaret til andre. Det er ingen bevis for at du lider av noen psykisk lidelse, sa høyesterettsdommeren.

Livstid

Blake selv erkjente drapet på katten, men sa hun ikke visste hvordan Carreno døde. Overvåkingsbilder viser Blake som går rundt ute med en ansiktsmaske på seg og en sekk på ryggen.

Ifølge hennes forklaring møtte hun Carreno da hun selv var ute på en tur, og hun har også forklart at han fremdeles var i live da hun dro.



Blake ble mandag dømt til livstid for drapet på Carreno. Hun kan tidligst slippe ut etter 24 år.

Hun ble samtidig dømt til seks måneders fengsel for å ha drept og skadet katten.