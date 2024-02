Drepte mann for å forfalske sin egen død

DØDELIG TRIO: Gene Hanson, John Hawkins og dr. Richard Boggs sørget for mye hodebry for politietterforskerne. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Det er lørdag morgen den 16. april 1988. En pasient har kollapset på legekontoret til dr. Richard Boggs (54) i byen Glendale i den amerikanske delstaten California. Legen varsler nødetatene, og forteller at han forsøker å holde liv i pasienten med hjerte- og lungeredning.



Innen ambulansepersonell er på plass, er mannen på venterommet død.

Når politiet ankommer avhøres dr. Boggs. Legen forklarer at pasienten, Gene Hanson (47), hadde ringt ham midt på natten og lagt igjen en telefonsvarerbeskjed om at han hadde brystsmerter og pustevansker. Dr. Boggs ringte ham opp, og ba ham komme på kontoret klokken seks om morgenen.

Etter å ha utført tester på morgenkvisten, fant ikke dr. Boggs noe galt med Gene. Legen sendte ham hjem med beskjed om å hvile. Like etter hørte han et dunk, og fant pasienten bevisstløs på venteromsgulvet.

DØDE: Politiets bilde av den døde mannen på venteværelse til dr. Richard Boggs. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Mistenkelig

Forklaringen til dr. Boggs får politiet til å reagere. De spør hvorfor han ikke henviste Gene – med såpass alvorlige symptomer – til legevakten, men legen svarer at Gene var en sær person som kun stolte på ham.

Enda mer mistenkelig er at dr. Boggs sier at Gene kollapset litt etter klokken seks på morgenen, men nødsamtalen kom ikke før i sjutiden. Legens svar er at han møtte et opptattsignal i rundt 40 minutter før han omsider kom til en operatør.

MISTENKELIG: Dr. Richard Boggs' beskrivelse av hva som hendte på legekontoret, gjorde at politiet mistenkte at det lå mer bak det mystiske dødsfallet. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

I lommene til den døde mannen, finner de flere identifikasjonskort. Samtlige sier han er Gene Hansen, men ingen av ID-kortene har fotografier. Mannen har også sin egen fødselsattesten i lomma.

Liket sendes til obduksjon. Rettsmedisineren finner ingen tegn på at noe mistenkelig har skjedd, og konkluderer med at dødsårsaken er «naturlige årsaker» som følge av en hjertemuskelbetennelse. Rettsmedisineren presiserer dog i rapporten at dødstidspunktet ikke ser ut til å stemme med dr. Boggs' forklaring.

Sjokkerende tvist

Gene hadde ingen familie – kun en nødkontakt ved navn John Hawkins (26), bosatt i Columbus, Ohio. John og Gene drev en kleskjede sammen, og han bryter sammen i tårer når han hører at forretningspartneren er død. John identifiserer liket, og bestemmer at Gene skal kremeres.

DREV KLESKJEDE SAMMEN: John Hawkins var Gene Hansons forretningspartner og eneste nødkontakt. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Til tross for mistenkelige forklaringer og omstendigheter, må politiet følge den offisielle konklusjonen om at det var en naturlig død, og avslutter dermed etterforskningen.

Men tre måneder senere skjer noe som ryster politiet og vekker etterforskningen til live igjen.

Gene hadde en livsforsikring på én million dollar, og det er forretningspartneren John som er mottaker av pengene. Dette i seg selv er ikke uvanlig, særlig for forretningspartnere.

Sjokket kommer når forsikringsselskapet ber politiet sende et fotografi av Gene, for å bekrefte identiteten. De sender et bilde fra obduksjonen, og mottar en særdeles overraskende respons:

Mannen på fotografiet ligner ikke på bildet forsikringsselskapet har i sine arkiver. Med andre ord, den døde mannen er ikke Gene Hanson.

IKKE DØD ALLIKEVEL: Det var ikke Gene Hanson som døde på venteværelset til dr. Richard Boggs. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Innen dette oppdages, er kroppen for lengst kremert. Men fingeravtrykkene fra obduksjonen er tatt vare på, og disse matcher ikke Genes fingeravtrykk fra da han tok førerkort.

Politiet står nå overfor en rekke spørsmål: Hvem var det som egentlig døde på dr. Boggs’ kontor? Hvorfor sa dr. Boggs at det var Gene? Og hvor er «den ekte» Gene?

Etterforskerne konfronterer dr. Boggs med informasjonen, men legen står fremdeles på sitt. Han hevder hardnakket at mannen som døde på venteværelset var Gene Hanson.

Politiet kan ikke vite om dr. Boggs lyver, eller om den døde mannen hadde stjålet Genes identitet og klart å lure legen.

Politiet ringer John – som også identifiserte den døden mannen som Gene – men han har ikke tid til å prate, og ber dem ringe igjen senere. Deretter hører de ikke fra ham igjen. John forsvinner, rett og slett.

Identifiserer den døde mannen

I september 1988, fire måneder etter dødsfallet, starter politietterforskerne å sjekke savnede personer i tidsperioden den uidentifiserte mannen døde på legekontoret.

I søket finner de Ellis Henry Greene (32). Ellis bodde i området, og forsvant på samme tid. Ellis' tante får se et fotografi fra obduksjonen, og bekrefter at det er ham. Fingeravtrykkene fra liket matcher også Ellis' fingeravtrykk fra da han tjenestegjorde i militæret.

IDENTIFISERT TIL SLUTT: Det var 32 år gamle Ellis Henry Greene som ble funnet død på legekontoret til dr. Richard Boggs. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Etterforskerne får høre fra Ellis' venner at dagen før han forsvant, fortalte han ivrig om et tilfeldig møte med to menn som var interesserte i å investere i Ellis' forretningsidé om et bakeri for ostekaker. Ellis dro deretter ut for å møte dem igjen. Dagen etter lå han død på legekontoret, med lommene fulle av Gene Hanson-ID-kort og fødselsattesten.

Privatetterforsker lykkes i å finne svar

Det er ikke bare politiet som gransker saken. Forsikringsselskapet vil nemlig ha pengene tilbake. De leier en privatetterforsker for å finne John, mottakeren av pengene. Johns romkompis, Erik DeSando, har i lang tid nektet å prate med politiet, men privatetterforskeren lykkes med å få ham i tale.

Romkameraten har oppsiktsvekkende mye informasjon om saken. Han sier at John er en svindlertype som elsker lettjente penger. Han vet ikke hvor John befinner seg nå, men han vet at den ekte Gene Hanson fremdeles er i live.

DELTE LEILIGHET: John Hawkins (t.v.) med romkameraten Erik DeSando. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Erik beskriver samtidig en kobling mellom trioen Gene, John og dr. Boggs. Sistnevnte hadde nemlig forelsket seg i John, og ble en del av Gene og Johns plan om å svindle forsikringsselskapet.

Planen deres var at dr. Boggs skulle finne et lik på et privat likhus som hadde fysiske likheter med Gene. Dr. Boggs fant ikke noen som lignet, men så møtte de Ellis Henry Greene på en bar. Han lignet tilstrekkelig, mente de. De sjenket Ellis full, lurte ham med til legekontoret, og drepte ham der.

Arresterer den ekte Gene

Søndag 29. januar 1989, på en flyplass i Texas, vinker tollbetjenter inn en mistenkelig mann som ankommer fra Mexico. Han er iført en lite troverdig tupé, og virker i overkant nervøs. Tollerne tror han smugler illegale rusmidler.

Mannen har ingen ulovlige rusmidler i bagasjen, men de finner 16.000 dollar i kontanter, en bok ved navn «How to Create a New Identity» («Hvordan skape en ny identitet»), og 15-16 ulike ID-kort. Ett av dem er førerkortet til Ellis Henry Greene, mannen som døde på legekontoret.

Det viser seg at den engstelige mannen med dårlig tupé, er den ekte Gene Hanson. Han hadde gjemt seg i Mexico, men måtte på snartur til USA for å hente mer penger. Gene arresteres der og da.

FANT BEVIS: Gene Hanson var i besittelse av Ellis Henry Greenes førerkort. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Dømmer legen til livstid

Når politiet får mulighet til å undersøke telefonloggene til Gene, John og dr. Boggs, ser de at trioen hadde mye kontakt med hverandre. Politiet kan omsider bevise at de tre kjente hverandre og hadde jevnlig kontakt.

Det gjør at dr. Boggs også arresteres.

Legen stilles for retten i mai 1990. Påtalemyndigheten beskriver i rettssalen hvordan Gene og dr. Boggs skjenket Ellis på en bar, og lurte ham med til legekontoret hvor de tok livet av ham.

Men selve dødsårsaken er et lite mysterium. Rettsmedisineren sier i rettssalen at det er mulig at Ellis ble kvalt med en pute, som førte til at en betennelse i hjertemuskelen «aktiverte seg» og drepte ham.

Når rettssaken nærmer seg slutten, endrer plutselig dr. Boggs sin opprinnelige forklaring. Nå sier han at John og Gene tvang ham til å delta i svindelen som endte i drap, og fremstiller seg selv som et offer.

Juryen tror ikke på ham, og legen dømmes for blant annet drap for økonomisk vinning, sammensvergelse, og forsikringssvindel. Han får livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.

Oprah Winfrey-hjelp

Dr. Boggs er nå dømt og fengslet, og Gene venter på sin rettssak. Men det er én person som fremdeles er på rømmen: John.

I juli 1991 har talkshowdronningen Oprah Winfrey et show om USAs mest ettersøkte forbrytere, hvor blant andre John omtales. En kvinne i Nederland ser sendingen, og kjenner igjen bildet av ham. Det er hennes nye kjæreste. Hun ringer politiet og forteller at John har utgitt seg for å være en forretningsmann fra Canada, og at han nå befinner seg på en båt med kurs mot den italienske øya Sardinia.

I august 1991 arresteres John på Sardinia. Mens han er fengslet og venter på utlevering til USA, forsøker han å rømme, men flukten avbrytes når fengselsvakter avfyrer varselskudd.

Våren 1995 stilles Gene og John for retten i USA. Gene dømmes til livstid uten mulighet til prøveløslatelse. John, som var i Ohio da drapet fant sted, dømmes for drapssammensvergelse og får 25 år til livstid i fengsel.

John Hawkins på vei til den italienske øya Sardinia, sommeren 1991. Foto: «The Real Murders of Los Angeles» / TV 2 Play

Dr. Richard Boggs og Gene Hanson døde i fengsel i henholdsvis 2003 og 2016. John Hawkins ble løslatt i 2012.

