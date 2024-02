Drepte kona: – Gjorde det jeg måtte gjøre

DREPT: Danske Mariann (80) og Ebbe Preisler (81) hadde et langt ekteskap med mye kjærlighet. Foto: Privat via TV 2 Danmark

– Er det i dag du vil dø?

Dette spørsmålet stilte danske Ebbe (81) til kona Mariann (80) i romjulen.

– Ja, skal hun ha svart.



Natt til 27. desember valgte dokumentarskaper Ebbe Preisler å ta livet av sin kone, før han forsøkte å ta sitt eget liv.

På mirakuløst vis overlevde han en metadon-overdose. Mariann døde, og med det endte et 55 år langt liv sammen.

Nå har han fortalt danske TV2 om den skjebnesvangre natten.

Kjempet for aktiv dødshjelp

La oss spole tiden tilbake til september i fjor.

Preisler-ekteparet, som har vært sammen siden 70-tallet, har lenge vært forkjempere for aktiv dødshjelp.

STEM NEI: Sjåfører på New Zealand ble oppfordret til å stemme nei til et lovforslag som gjorde aktiv dødshjelp lovlig. Praksisen ble lovlig i 2021. Foto: Mark Baker / AP Photo / NTB

Det er en omdiskutert praksis som innebærer at man hjelper en pasient med å avslutte livet. Enten ved å injisere medikamenter, eller gi pasienten legemiddelet, slik at de selv kan avslutte livet – såkalt assistert selvmord.

Aktiv dødshjelp er lov i åtte land i hele verden. Danmark er ikke blant disse.

Dermed velger ekteparet i september å skrive en kronikk i avisen Politiken med overskriften: «Min kone og jeg vil gjerne ha noen dødelige piller».

Mariann har vært syk med Parkinsons og demens i 25 år. Også Ebbe er alvorlig syk med prostatakreft og hjerteproblemer. Noen ganger er det bedre å dø enn å leve, mener de.



SYK: Både Mariann og Ebbe slet med sykdom de siste årene. Ebbe tok vare på sin pleietrengende kone til det siste. Foto: Privat via TV2 Danmark

– Min kone og jeg vil gjerne ha noen dødelige piller, slik motstandsfolk hadde under krigen, slik at vi en rolig morgen – med henne i rullestolen og meg i hvilestolen ved siden av – kan ta dem frem, se hverandre kjærlig i øyet og si «Farvel min kjære. Takk for alt. Sov godt», svelge dem med et felles glass vann (vi er krigsbarn og vant til å spare) og lukke øynene mens vi holder hverandre i hendene, skriver de.

Håpet er at danske myndigheter en gang vil lytte til dem, og hjelpe dem med å forlate livet sammen, når de selv måtte ønske det.

Slik går det imidlertid ikke, og Ebbe ser seg nødt til å gjennomføre planen på egen hånd.

– Jeg vil ikke mer. Jeg kan ikke mer



Tidlig i desember i fjor har Ebbe Preisler skaffet en dødelig dose reseptbelagt medisin – både til seg selv og Mariann.

METADON: Ebbe brukte medisinen metadon for å ta livet av konen sin. Den tas ofte i flytende form. Foto: Kevin D. Liles / AP Photo / NTB

Etter å ha lidd av Parkinsons sykdom i mer enn 25 år, har hun blitt bundet til sykesengen og rullestolen på et sykehjem. Hun klarer ikke engang å klø seg selv på nesen.

Et par dager før jul får Mariann besøk av ektemannen sin på sykehuset. For første gang på lenge, gråter hun.

Han lener seg inn mot den hulkende kvinnestemmen som tilhører hans kone.

– Jeg vil ikke mer. Jeg kan ikke mer.

Svakt, men tydelig sier hun ordene, forklarer han til TV2.

LÅ PÅ SYKEHJEM: Mariann Preisler bodde de siste årene av livet sitt på sykehjem. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Ifølge Ebbe Preisler er det nå kona forteller at hun vil dø.

– Det var ingen tvil om at hun sa det hun sa, sier han til den danske kanalen.

– Hun klarte ikke alt, men det var fortsatt kommunikasjon. Jeg tviler ikke et øyeblikk på hva vi sa til hverandre. Det var forståelig og hun mente det hun sa, sier han videre.

Nå har han bestemt seg. Sammen skal de ta en dødelig overdose, mens de holder hverandre i hendene, og sier «sov godt».

Noen dager senere er han igjen på vei til sykehjemmet. Med medisinen godt plantet i jakkelommen, er han fremme på rommet hennes i 22-tiden.

«Jeg vil ikke bli gjenopplivet»

Mens Mariann sov denne kvelden, valgte Ebbe å løse opp pillene i en kopp med vann, før han injiserte innholdet i henne gjennom en sonde.

– Jeg kysset henne lett på pannen, for jeg ville ikke vekke henne. Og så dro jeg hjem, sier han.

DATTER: Louise Preisler leser kronikken hennes foreldre skrev i september. Foto: TV2 Danmark

Han hadde kommet frem til en nøye planlagt gjennomføring, og tenkte kun praktisk den kvelden, hevder han.

– Jeg var sikker på at det var det rette å gjøre. Og jeg var den eneste som klarte det, forklarer han til den danske kanalen.

Da han kom tilbake til parets tidligere felles hjem, tømte han søppelet i huset, og passet på at det ikke var noen matvarer som gikk ut på dato og råtnet i kjøleskapet.

Videre måtte han informere alle som var glad i dem, om at livene deres skulle ta slutt.

Klokken 03.00 om morgenen sendte han 51 eposter til vennekretsen. Han trodde det var det perfekte tidspunktet fordi de sov og ville våkne til meldingen i innboksen deres neste morgen.

Det han ikke visste var at datteren Louise var ute med noen venner i den danske hovedstaden, og leste eposten nesten umiddelbart.

– Selvfølgelig slo det luften ut av henne. Foreldrene hennes skulle dø, det var et kjempesjokk, sier Ebbe.



Omtrent samtidig som Louise løp mot sykehjemmet, tok faren sin egen dødelige dose med metadon, og la seg ned i sengen med en håndskrevet lapp som sa at han ikke ville bli gjenopplivet.

Datteren fikk sagt farvel til Mariann, før hun på ny spurtet mot farens bolig.

Hun fant ham snorkende i sengen, før ambulansepersonell stormet inn i huset, etter å ha blitt varslet av sykehjemmet.

Til tross for den håndskrevne lappen med ønsket om å ikke bli gjenopplivet, fikk Ebbe Preisler motgift, og ble sendt til sykehuset.

Klarer ikke å beskrive det som drap

«Han åpner øynene».

Dagen etter at kona døde, ble han vekket av en lystig sykepleier på sykehuset.

Han følte imidlertid ingen glede over å være i live.

– Det var jo ikke dette som skulle skje, forklarer han.



Han følte likevel på litt glede, da en sykepleier senere på dagen kunne fortelle at hans kone var død.

– Da tenkte jeg at det viktigste hadde lyktes. Da måtte jeg bare slå meg til ro med det andre.

Etter å ha vært innlagt på sykehuset, ble han varetektsfengslet og siktet for drap.

– Jeg får ikke engang ordet drap ut av munnen. Det er helt fremmed og slett ikke det jeg føler jeg har gjort. Jeg bare gjorde det jeg måtte gjøre, mener han.

Han forklarer til den danske kanalen at han «rett og slett tok livet av en som trengte det».



I RETTEN: Preisler ble varetektsfengslet etter drapet, men slapp ut. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau via AFP / NTB

Preisler har blitt stilt for retten to ganger, men ble løslatt fra varetektsfengslingen og fikk delta i sin kones begravelse.

Han forteller at han fortsatt ikke har noe ønske om å leve, og at han derfor ikke angrer på forsøket på å ta sitt eget liv.

– Men er det eneste livet verdt å leve et lykkelig liv? spør journalisten i TV2 Danmark.

– Nei, ikke etter min mening. Og jeg føler også at jeg har fått et ansvar for å fortsette å spre det budskapet, avslutter han.

Nå gjenstår det for Preisler å kunne bevise for en dommer at konen hans faktisk ønsket å dø den dagen, før han eventuelt kan domfelles.

Så langt har de ikke funnet beviser som skulle tilsi det motsatte.