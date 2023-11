Drepte i vill sjalusi – slik ble hun avslørt

DØMT TIL LIVSTID: Kaitlin Armstrong forlater rettssalen etter å ha blitt dømt til 90 års fengsel i Austin, Tezas. Foto: Mikala Compton / Austin American-Statesman via AP

Det tok juryen knappe fem timer å finne Kaitlin Armstrong skyldig og dømme henne til 90 års fengsel for sjalusidrap på proffsyklist.

Dømt for drap på proffsyklist:

Rettssaken mot Kaitlin Armstrong fra Austin, Texas, endte fredag med en dom på 90 års fengsel, skriver nyhetsbyrået AP.

Det tok juryen to timer å beslutte skyldspørsmålet torsdag, og bare tre timer å bli enige om en fengselsstraff fredag.

Drapet på den fremadstormende syklisten Anna Moriah Wilson (25) i mai 2022 sjokkerte USA. Den unge kvinnen ble funnet skutt to ganger i hodet og én gang gjennom hjertet.

PROFFSYKLIST: I mai 2022 skulle Anna «Mo» Wilson delta i et løp i Austin, Texas. Hun var en av favorittene til å vinne. Men hun rakk aldri deltakelsen. Foto: Mikala Compton / Austin American-Statesman via AP

Det var ingen vitner til drapet, men en rekke indiser gjorde at politiet klarte å bygge en sterk sak mot Armstrong.

Motiv

I timene før hun ble drept hadde Wilson vært sammen med tidligere proffsyklist Colin Strickland. Strickland var kjæresten til Armstrong.

Etter drapet ble Strickland raskt sjekket ut av saken. Mobildata viste at han kjørte Wilson hjem og dro fra stedet med en gang. Senere snakket han i telefonen et annet sted i byen.

Strickland kunne fortelle at han måtte lagre telefonnummeret til Wilson på telefonen sin under et annet navn på grunn av kjærestens sjalusi.

To av Armstrongs nære venner fortalte også at hun hadde sagt til dem at hun ville, eller kunne, drepe Wilson.

SYKKEL: Anna «Mo» Wilsons sykkel ble presentert som bevis under rettssaken. Foto: Mikala Compton / Austin American-Statesman via AP

I tillegg fulgte Armstrong med på Wilson på en treningsapp, og kunne dermed finne ut hvor hun befant seg.

Påtalemyndigheten hevdet at Armstrong skjøt Wilson i rasende sjalusi.

Nøkkelbevis

I tillegg kunne kulene som ble brukt knyttes til et skytevåpen registrert på Armstrong.



Overvåkingsbilder viste at Armstrongs Jeep var i nabolaget til Wilson like før drapet. Telefondata viste også at Armstrong hadde sjekket posisjonen til Wilson på treningsappen samme dag.

Armstrong var en av mange som ble avhørt drapsdagen. Dagen etter solgte hun bilen sin. Hun endret hårfrisyre og hårfarge og stakk av.

NESEOPERASJON: Kaitlin Armstrongs gjemmested ble avslør etter at hun betalte 6000 dollar for en plastisk neseoperasjon i Costa Rica. Foto: Mikala Compton / Austin American-Statesman via AP

Armstrong rømte utenlands ved å bruke søsterens pass.

I 43 dager foregikk det internasjonale søk etter kvinnen. Hun ble til slutt pågrepet på et hostell i Costa Rica etter å ha betalt over 60.000 kroner for en neseoperasjon.

11. oktober i år forsøkte hun å rømme under en medisinsk undersøkelse. Hun er derfor også funnet skyldig i dette rømningsforsøket.

Nekter skyld

Armstrong har hele tiden nektet skyld.

Forsvarerne hennes har hevdet at politiet har hatt tunnelsyn i etterforskningen av saken, og har blant annet trukket i tvil telefondataene som ble brukt for å sjekke Strickland ut av saken.

KLEMMER: Foreldrene og venninnen til drapsofferet klemmer hverandre etter rettssaken er over. Foto: Mikala Compton / Austin American-Statesman via AP

Wilsons familie gråt og klemte hverandre da dommen falt.



– Jeg skulle gjort hva som helst for å ha tatt den kulen for datteren min, sa moren Karen Wilson under rettssaken.

Moren beskrev datteren som en livsglad person med mye energi.

– Fra dagen hun var født hadde hun en kraft i seg. Hun levde hver dag som om det var hennes siste. Hun levde til det fulle og kastet aldri bort noe tid.

– Det var som hun visste at livet hennes ville bli kort, sa moren.