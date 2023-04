En mann ligger hardt såret på bakken. Rundt ham, løper demonstranter i panikk i alle retninger.

Idet mannen ruller over på ryggen, holder han fremdeles fast i kameraet sitt med den ene hånden.

Savnet i 16 år

Mannen på bakken var Kenji Nagai (50), en japansk videojournalist. Kameraet hans, som har vært savnet i 16 år, har nå dukket opp igjen.

Han ble skutt og drept da militæret åpnet ild mot demonstranter 27. september 2007, midt i den såkalte safranrevolusjonen. Protestene som ble ledet av buddhistiske munker i flere byer i Myanmar, var mot det militære regimet som hadde regjert i 45 år.

KAMERAET: Søsteraen til Nagai fløy til Bangkok for å motta kameraet til sin bror. Foto: Sakchai Lalit/AP

Familien til japanske Nagai reiste denne uken til Bangkok for å motta det savnede kameraet.

– Jeg tror broren min kastet seg rett inn i safranrevolusjonens uro, overbevist om at han kunne hjelpe Myanmar ved å la verden få vite hva som skjedde, sier søsteren Noriko.

– Jeg ser ikke på ham som en helt, selv om han mistet livet. Jeg foretrekker at folk husker ham som en journalist som var villig til å fortsette å kjempe, fortsetter hun.

Kort tid etter stoppet videoen

Da Nagai reiste til Myanmar på oppdrag for AFP hadde protestene pågått i seks uker.

Protestene hadde eskalert i starten av september 2007.

VILLIG TIL Å KJEMPE: Søsteren foretrekker at folk husker ham som en journalist som var villig til å fortsette å kjempe. Foto: JACK TAYLOR/AFP

Myndighetene slo voldsomt ned på de fredelige demonstrantene. Munkene ble banket opp, skutt og arrestert i gatene.

Den 27. september 2007 samlet en stor folkemengde seg ved Sule Pagod i Yangon sentrum.

Nagai var blant demonstrantene da han holdt opp videokameraet sitt.



DEMONSTRASJONER: Munker marsjerer nedover gaten i Yangon, 23. september 2007. Foto: AFP

Han var kjent innen journalistikken for å bruke mindre kameraer for å filme seg selv, og det han så rundt seg.

I videoen han tok filmet Nagai lastebiler fulle av soldater.

Han snakker til kameraet sitt og sier: «Hæren har nettopp ankommet, og de er tungt bevæpnet. Enda flere mennesker samles foran pagoden.»

Det er det siste han sier. Kort tid etter stopper videoen hans.

Se den hittil ukjente videoen fra opptøyene øverst i saken.

– Kunne ikke se bevegelse

En fotograf fra Reuters fanget Nagais siste øyeblikk.

Tåregass og skudd får demonstranter til å løpe for livet.

– På det tidspunktet så jeg Nagai filme sikkerhetsstyrkene på nært hold. Jeg syntes han var veldig modig. Jeg hørte de første skuddene som ble avfyrt i luften. Så marsjerte soldatene inn i mengden og begynte å slå dem. Mr. Nagai var der. Jeg hørte et skudd og så ham falle ned. Etter det kunne jeg ikke se noen bevegelse, sier Yee.

VIDEOEN: En skjerm viser usett opptak filmet av den japanske journalisten Kenji Nagai, under et arrangement for å returnere videokameraet hans. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA/Reuters

Soldater blir sett bære journalistens kropp bort. Det er ingen tegn til kameraet hans, som han fortsatt holdt da han gikk i bakken.

Da kroppen hans ble returnert til Japan 10 dager senere med noen av eiendelene hans, var ikke kameraet hans der.

Nagais familie og den japanske regjeringen krevde en etterforskning. Den daværende militære regjeringen hevdet at han var blitt drept av en streifkule.

MARSJERER: Munker marsjerer gjennom Yangon sentrum mens tilskuere deltar i en demonstrasjon mot myndighetene i september 2007. Foto: ADREES LATIF/Reuters

Anklaget regjeringen

Søsteren spurte stadig etter kameraet han holdt da han ble drept.

Nyhetsorganisasjonen Democratic Voice of Burma klarte å spore opp kameraet slik at Nagais siste videoverk kunne bevares.

De inviterte Noriko, hans søster, til Bangkok for å se videoen for første gang, og ta med seg brorens kamera hjem.

Opptaket ble vist foran Nagais familie og pressen onsdag på Foreign Correspondents' Club of Thailand i Bangkok.



BANGKOK: Søsteren ser på videoen av sin bror i Bangkok. Foto: JACK TAYLOR/AFP

Shawn Crispin, Sørøst-Asia-representanten for Committee to Protect Journalists, anklaget regjeringen i Japan for å ikke presse hardt nok for å avsløre sannheten om Nagais død.

– Den japanske regjeringen har bidratt til å dekke omstendighetene rundt drapet på Nagai ved å ikke avsløre resultatene av obduksjonen. De har skammelig prioritert å opprettholde gode diplomatiske forbindelser, og sterke bånd med Myanmars generaler fremfor å søke rettferdighet for Nagai, sier Crispin.

VANT PRIS: Reuters vant Pulitzer-prisen for dette bildet som viser situasjonen og kaoset da den japanske fotografen ble drept. Foto: ADREES LATIF/NTB

Håper videoen kan bidra

Safranrevolusjonen varte i mindre enn to måneder, men var betydelig på den tiden. Flere mennesker ble drept i opptøyene.

Da Nagai ble skutt på nært hold av en soldat, ble det uttrykt harme over hele verden.

Søsteren hans, Noriko, sier nå at hun håper videoen hans kan øke bevisstheten om den nåværende volden i Myanmar.