Drastiske tiltak for å bøtelegge hundeeiere

MENNESKETS BESTE VENN: Men ikke alle er like glade for det hundeeiere gjør med avføringen til sine firbeinte. Foto: Aage Aune / TV 2

Er du blant dem som slenger fra deg avfallsposen med hundebæsj i naturen? Da bør du være glad for at du ikke bor i Italia.

De fleste hundeeiere har nok på et tidspunkt unnlatt å ta med seg avfallsposen etter at den firbeinte har gjort sitt fornødne.

Det fører ofte til frustrasjon hos andre mennesker.

Etter at nok innbyggere klaget på nettopp dette i den italienske provinsen Alto Adige, bestemte myndighetene seg for å ta affære.

DNA-kartlegging av hunder

I byen Bolzano har drøssevis av personer klaget på at blant annet avføring fra diverse dyr ligger strødd i bybildet og naturen.

STRØDD LANGS VEIEN: Også her i Norge er hundeavføring på avveie et problem. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Vi mottar noen hundre klager i året fra innbyggere om feil forvaltning av offentlig land. Mer enn halvparten av klagene gjelder hunder, sier veterinæravdelingsdirektør Paolo Zamboto til Reuters.



Men ifølge veterinæren har man bare hatt mulighet til å gjøre noe med rundt fire av klagene, fordi det er så ressurskrevende å ta «gjerningspersonene».

– De må gå dit klager har beskrevet at avføringen er, ligger, og sette opp en slags stakeout, forklarer han.



Nå kan det imidlertid bli mye vanskeligere for slepphendte hundeeiere å slippe unna konsekvensene.

DNA-TEST: Hunder i den italienske byen må DNA-kartlegges. Her får en hund i USA en vattpinne i munnen av samme grunn. Foto: Elise Amendola / AP Photo

Provinsen Alto Adige tyr nemlig til omfattende DNA-testing for å finne hunder hvis eiere ikke rydder opp etter at deres pelskledde venner har gjort fra seg.



Siden januar i 2022 har alle hundeeiere fått streng beskjed om å sende inn hundene sine for å ta en DNA-prøve, som for øvrig koster 65 euro. På den måten kan man ta en test av avføring som ligger i naturen, og sammenligne med prøvene de har i databasen.

Må betale opptil 12.000 kroner i bot

Bolzano-tjenestemenn har imidlertid halen mellom beina, da bare en liten brøkdel av de 45.000 hundene i området – omtrent 5000, bare 11 prosent – har sendt inn hundene sine så langt, ifølge den italienske avisen Il Giornale.

Fristen for å ta DNA-prøve gikk ut den 31. desember 2023.

DEN SKAL I SØPLA: Her gjør en kvinne i Oslo det italienerne nå blir bøtelagt for å ikke gjøre. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Flere har nå bedt om en lengre tidsfrist for å DNA-kartlegge hundene sine, og de som allerede plukker opp etter hunden sin føler seg nå urettferdig behandlet for å måtte betale nærmere 700 kroner for en test.

Men lokale myndigheter har satt potene ned for utvidelse av fristen. Fra denne uken av vil altså dem som ikke rydder opp etter hundene sine, eller som ikke har sendt hunden til DNA-kartlegging, få en saftig bot.

Bøtene, som er unntatt for turister og andre som ikke bor i provinsen, strekker seg fra omtrent 3000 kroner til 12.000 kroner.



Men ikke alle har troen på at den nye DNA-kartleggingen vil fungere slik som planlagt.

– Det er lettere sagt enn gjort, og vil kun føre til flere kostnader for kommunen og politiet, sier en lokal politiker til den italienske avisen.

Les mer og se video: Et leilighetskompleks i USA innførte samme praksis i 2014.