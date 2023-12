Drapssiktede Ebbe (81) varetektsfengsles i 11 dager

DREPT: Danske Marianne (80) og Ebbe Preisler (81) hadde et langt ekteskap med mye kjærlighet. Nå er ektemannen siktet for drap. Foto: Privat via TV 2 Danmark

Lørdag fikk danske Ebbe Preisler anledning til å forklare seg i retten.

81 år gamle Preisler, som er siktet for drapet på sin kone, ble fremstilt i et fengslingsmøte lørdag formiddag i Dommervagten i Københavns tingrett.

Mens Preisler og andre vitner ga sine forklaringer, gikk retten for lukkede dører.

Etter at drapssiktelsen mot ham ble lest opp, erklærte han seg ikke skyldig.

Dersom han blir dømt er strafferammen 12 års fengsel, med en minstetid på 5 år.

Nå ber aktor om at Preisler varetektsfengsles fram til 10. januar.

Ville dø sammen

Saken har siden den ble kjent denne uken, sjokkert og fascinert danskene.

Ebbe Preisler (81) valgte andre juledag å ta livet av både seg selv og sin kone Marianne (80) med åtte doser metadon. Han overlevde mot alle odds, mens konen døde.

METADON: Dette medikamentet gis vanligvis i væskeform, og brukes ofte som abstinenlindring for rusavhengige, og som smertelindring. Foto: Kevin D. Liles / AP Photo

Ekteparet Preisler, som var sammen i 50 år, har lenge vært åpne om at de ønsket hjelp til å dø sammen. Marianne hadde den siste tiden blitt stadig sykere, etter å ha levd lenge med parkinsons og demens.

I september skrev de sammen en kronikk i avisen Politiken. Der beskrev de hvordan det var å leve med så alvorlig sykdom, og at det i visse tilfeller kan være bedre å få dø.

«Min kone og jeg vil gjerne ha et par dødelige piller, slik at vi en dag kan ta dem fram. Se hverandre kjærlig i øynene og si: Farvel min elskede. Takk for alt».

VILLE DØ SAMMEN: Både Marianne og Ebbe slet med sykdom de siste årene. Ebbe tok var på sin pleietrengende kone til det siste. Foto: Privat via TV 2 Danmark

Kronikken ble publisert som et forsvar for aktiv dødshjelp.

I et avskjedsbrev som Ebbe sendte like etter han tok livet av Marianne, står det at de hadde tenkt å vente med å dø til over nyttår, men andre juledag hadde det vært så fint lys på rommet til Marianne, at Ebbe tenkte at dette var det rette øyeblikket.



Men etter lørdagens rettsmøte mener aktor at ingenting tyder på at Marianne hadde et konkret ønske om å dø eller bli drept, og ba derfor om at Ebbe ble varetektsfengslet i fire uker.

Dommeren gav imidlertid kjennelse om varetektsfengsling frem til 10. januar, ifølge TV 2 Danmark.

– Det er på det rene at tiltalte hadde til hensikt å drepe Marianne Preisler, og at det er velbegrunnede mistanker og særlig sterke mistanker om drap.

Nye opplysninger har kommet frem i form av gjenavhør av Preislers barn, sier hun.

I et rettsnotat kommer det også frem aktor mener Marianne ikke var i «tilregnelig tilstand, fordi hun var rammet av demens og hallusinasjoner».

Fant dagbok

I retten lørdag ble det lagt frem nye beviser i saken. Deriblant en dagbok som tilhører Ebbe Preisler.

Den går fra 14. desember til 26. desember og har tittelen «Dagbok fra det som kan bli den siste måneden i våre liv».

«Nå har jeg pillene, og det gir en nesten magisk lindring. Endelig får jeg bestemme selv», skrev Ebbe Preisler i dagboken.

«Kan jeg? Tør jeg? Hvis ja, når?»

Også avskjedsbrevet ble lest opp på nytt. Det ble sendt i form av en epost til 51 mottakere 27. desember klokken 02.49.

NYE BEVISER: Det ble lagt frem nye beviser i retten lørdag, deriblant en dagbok. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix via AFP

– I kveld og i natt har jeg tatt livet av Marianne og meg selv med åtte biter metadon, hvis det virker, står det i eposten.

– De siste dagene har Marianne grått og grått. Selv jeg, som står henne så nær, har spurt om hun vil dø, står det.

«Her var svaret ja», står det.

Han takker også familie og venner i eposten, og ber dem sørge over tapet.

– Gråt i en time og sett på musikken. Godt nytt år.

Dommeren lukker dørene

Omtrent en halvtime etter at fengslingsmøtet startet, begjærte aktor at rettsmøtet skulle lukke dørene.

Det vil si at både presse, venner, og familie måtte forlate rettssalen.

– Det kan komme frem detaljer i forklaringen som andre som skal vitne i saken ikke skal ha anledning til å sette seg inn i, sier dommeren.

I RETTEN: Drapssiktede Ebbe Preisler møter i retten lørdag. Foto: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix via AFP

Forsvareren og pressen protesterte mot at døren lukkes. Han forklarte at familien har et sterkt ønske om at dørene skal stå åpne, og at Preisler selv gjerne vil at saken blir diskutert offentlig.



– Ebbe Preislers egen forklaring har stor betydning for ham selv og budskapet han ønsker å bringe videre, sier forsvarer Knud Meden.

Retten ble imidlertid lukket da Preisler og andre vitner ga sine forklaringer.

Preislers barn har likevel vært klar på at alle sider av saken bør dekkes offentlig.

BARNA ER ÅPEN: Louise Preisler leser kronikken hennes foreldre skrev i september. Foto: TV 2 Danmark

– Jeg vet at det er drap. Men det er ikke sånn jeg ser det. Jeg ser det som en kjærlighetserklæring. Det er derfor det er viktig at det kommer fram at det er derfor han gjorde det, sier Louise, parets datter.



Både Louise og broren har insistert på åpen rett, og at mediene omtaler foreldrene med fullt navn og bilde.

– Det han utsettes for er straff nok

To venner av ekteparet Preisler møtte ved tingretten i København for å vise sin solidaritet med paret, skriver danske TV 2.

Vennene Marianne Harboe og Hans Dahl synes det er synd for Ebbe Preisler at han ikke lyktes i å ta sitt eget liv, mens kona Marianne Preisler er død.

– De hadde avtalt å forlate livet sammen, så han hadde håpet at han også hadde dødd samtidig, forklarer Dahl til den danske kanalen.

Begge vennene håper at siktelsen mot Ebbe Preisler blir mildere enn den er nå og at han slipper straff.

– Selvfølgelig er han skyldig. Det vil han innrømme. Men han ville slippe helt. Det han blir utsatt for er straff nok, sier Harboe.