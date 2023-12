Drapssiktede Ebbe (81) møter i retten: – Håper han slipper straff

DREPT: Danske Mariann (80) og Ebbe Preisler (81) hadde et langt ekteskap med mye kjærlighet. Nå er ektemannen siktet for drap. Foto: Privat via TV 2 Danmark

Lørdag får danske Ebbe Preisler anledning til å forklare seg i retten.

81 år gamle Preisler, som er siktet for drapet på sin kone, blir fremstilt i et fengslingsmøte lørdag formiddag i Dommervagten i Københavns tingrett.

Det skrev påtalemyndigheten ved Københavns Politi på det sosiale mediet X lørdag morgen.

Møtet startet rundt klokken 14. Etter at siktelsen mot ham ble lest opp, nekter han straffskyld.

Dersom han blir dømt er strafferammen 12 års fengsel, med en minstetid på 5 år.

Saken oppdateres!

Dommeren lukker dørene

Omtrent en halvtime etter at fengslingsmøtet startet, begjærte aktor at rettsmøtet skulle lukke dørene.

Det vil si at både presse, venner, og familie må forlate rettssalen.

Etter et kvarter med diskusjon, fastslo dommeren at retten skulle gå for lukkede dører.

– Det kan komme frem detaljer i forklaringen som andre som skal vitne i saken ikke skal ha anledning til å sette seg inn i, sier dommeren.

I RETTEN: Drapssiktede Ebbe Preisler møter i retten lørdag. Foto: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix via AFP

Dokumentasjonen fra aktor vil imidlertid bli presentert foran åpne dører.

Forsvareren protesterte mot at døren lukkes. Han forklarer at familien har et sterkt ønske om at dørene skal stå åpne, og at Preisler selv gjerne vil at saken blir diskutert offentlig.

– Ebbe Preislers egen forklaring har stor betydning for ham selv og budskapet han ønsker å bringe videre, sier forsvarer Knud Meden.

Pressen slutter ifølge danske medier seg til forsvarerens protest mot dørstenging.

De legger til grunn at det har vært åpne dører ved første fengslingsmøte onsdag, og at siktedes barn har uttalt seg offentlig allerede.

BARNA ER ÅPEN: Louise Preisler leser kronikken hennes foreldre skrev i september. Foto: TV 2 Danmark

– Jeg vet at det er drap. Men det er ikke sånn jeg ser det. Jeg ser det som en kjærlighetserklæring. Det er derfor det er viktig at det kommer fram at det er derfor han gjorde det, sier Louise, parets datter.



Både Louise og broren har insistert på åpen rett, og at mediene omtaler foreldrene med fullt navn og bilde.



– Det han utsettes for er straff nok

To venner av ekteparet Preisler har møtt ved tingretten i København for å vise sin solidaritet med paret, skriver danske TV 2.

Vennene Marianne Harboe og Hans Dahl synes det er synd for Ebbe Preisler at han ikke lyktes i å ta sitt eget liv, mens kona Mariann Preisler er død.

– De hadde avtalt å forlate livet sammen, så han hadde håpet at han også hadde dødd samtidig, forklarer Dahl til den danske kanalen.

Begge vennene håper at siktelsen mot Ebbe Preisler blir mildere enn den er nå og at han slipper straff.

– Selvfølgelig er han skyldig. Det vil han innrømme. Men han ville slippe helt. Det han blir utsatt for er straff nok, sier Harboe.

Ikke «barmhjertighetsdrap»

Onsdag ble han, etter et fengslingsmøte der han ikke kunne delta, varetektsfengslet i 26 dager for drapet på kona, og ble formelt drapssiktet.

Ebbe Preislers kone, Mariann Preisler, var dement og bodde på et sykehjem på Frederiksberg.



Ekteparet Preisler sto i september begge oppført som forfatterne av en kronikk publisert i Politiken, der de skrev at de ønsket hjelp til å dø sammen.

VILLE DØ SAMMEN: Både Mariann og Ebbe slet med sykdom de siste årene. Ebbe tok var på sin pleietrengende kone til det siste. Foto: Privat via TV 2 Danmark

Natt til 27. desember døde Mariann, etter å ha fått en stor dose metadon.

Ifølge politiets siktelse drepte Ebbe Preisler sin kone, og forsøkte deretter å begå selvmord.

Under onsdagens rettsmøte slo dommeren fast at det var tilstrekkelig grunnlag for å varetektsfengsle den 81 år gamle mannen siktet for drap.

Han ble ikke fengslet for brudd på straffelovens paragraf 239, som omhandler såkalte «barmhjertighetsdrap».

Dette er fordi dommeren mente at det på det tidspunktet ikke var noe som tydet på at Mariann Preisler hadde gitt samtykke eller hadde vært i en tilstand der hun kunne gi det.