Drapsmistenkt nordmann bodde hos den døde kvinnen

Lørdag klokken 17 fant en polsk mann sin datter liggende død da han dro på besøk til henne i en leilighet i Oświęcim, 50 kilometer vest for Kraków.

Barnebarnet var ikke å se.

Mannen kontaktet polsk politi, som sendte ut en internasjonal etterlysning etter barnets far, en norsk mann i 20-årene. Det ble også sendt ut et såkalt AMBER-varsel til alle innbyggere i Polen.

AMBER-VARSEL: Polsk politi sendte ut etterlysning av barnet via SMS til alle innbyggerne i landet. Foto: TVN News & Services Agency

Pågrepet i København

Nordmannen ble pågrepet i København klokken 22.37 lørdag kveld, etter at han ble stanset i en bil sammen med barnet. Han skal da ha vært på vei til Sverige.

Søndag ble han varetektsfengslet i tre døgn, ifølge Ekstrabladet.

– Dette er et sjokk. Vi håper det er en misforståelse, sier en i familien til mannen til TV 2.

– Ingen av oss har sett dette komme, legger familiemedlemmet til.

Ifølge polske medier kom nordmannen til Oświęcim i oktober. Etter det TV 2 får opplyst, bodde han hos kvinnen og deres felles barn mens han var på besøk i Polen.

Alle tre var på lekeplassen sammen og sendte bilder hjem til Norge.

Torsdag var nordmannen på shopping sammen med barnet.

To dager senere var den 26 år gamle kvinnen død. En blodig kniv ble funnet ved siden av liket.

– Hun var ressurssterk som mamma. Dette er en enorm tragedie. Stakkars barn, sier en nabo.

Han hørte ingenting fra kvinnens leilighet lørdag.

Ivaretas av sosialtjenesten

– Jeg kan bekrefte at en kvinne ble funnet drept lørdag. Aktor, som fører tilsyn i saken, har beordret at liket skal sikres for obduksjon, sier Sebastian Glen, talsperson for polsk politi til TV 2.

BEGJÆRES UTLEVERT: Polsk politi ber Danmark om å utlevere nordmannen til Polen. Foto: TVN News & Services Agency

AMBER-varslingen ble brukt for femte gang i polsk historie. Den innebærer at alle innbyggerne i landet får tilsendt en SMS om at et barn er savnet, sammen med et bilde og informasjon om hvor de kan henvende seg med tips.

Glen bekrefter overfor TV 2 at nordmannen også er mistenkt for kidnapping av barnet.

Hjemme i Norge mottok nordmannens familie plutselig meldinger fra ukjente folk i Polen, som de skjønte lite av.

Klokken 23.11 lørdag kveld tvitret polsk politi at nordmannen var pågrepet og at barnet er i god behold. Sosialtjenesten i Danmark tar nå vare på barnet, mens faren sitter fengslet.

Ettersom dansk politi ikke har mottatt en arrestordre fra Polen, ga ikke retten medhold i at han holdes i varetekt i mer enn 72 timer.

Begjæres utlevert til Polen

Utenriksdepartementet (UD) i Norge er kjent med saken gjennom media.

– Ambassaden i København er i kontakt med dansk politi for å få bekreftet informasjonen, sier pressevakt Mathias Rongved til TV 2 søndag.

UD sier på generelt grunnlag at norske borgere som fengsles i andre nordiske land får oppnevnt forsvarer via lokale myndigheter og at de også får opplyst at de har rett til å kontakte sitt lands ambassade dersom de ønsker det.

– Norske borgere som blir arrestert i utlandet kan anmode om konsulær bistand fra utenrikstjenesten, sier Rongved.

Sebastian Glen hos polsk politi sier til TV 2 at Polen begjærer mannen utlevert til dem. Han forteller at barnet har polsk statsborgerskap og at polsk politi vil at barnet skal leveres til morfaren.