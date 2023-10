Drapsmannen postet video på offerets egen Facebook

Mor Bayder er fremdeles i sjokk når hun snakker med israelske Channel13.

Etter beste evne forteller hun om den verste dagen i sitt liv, lørdag.

– I likhet med resten av landet, våknet vi opp til lyden av sirener. Vi løp selvsagt til bomberommet, og på vei ned dit ringte jeg bestemor.

TUSENVIS AV RAKETTER: Hamas avfyrte flere tusen raketter fra Gaza mot Israel lørdag 7. oktober. Foto: Fatima Shbair / AP

Bestemoren ville vite det samme som henne.

– Hun spurte om det samme som meg: om jeg var trygg. Så la vi på, og jeg løp ned i bomberommet med resten av familien.

I bomberommet hadde ikke Mor Bayder telefondekning. Først da ulingen fra sirenene hadde gitt seg, og hun sammen med familien våget seg ut, kom nyheten.

– Min tante ringte, og sa. Nei, hun skrek: Åpne Facebook! Åpne Facebook!

Drept i eget hjem

– Min mor klarte ikke å åpne appen på telefonen, hele kroppen hennes ristet så mye.

– Men jeg klarte det. Jeg åpnet fra min telefon og så skrekken, tilføyer Mor Bayder og bryter ut i gråt.

Gjennom hikstene klarer hun likevel å fortelle.

– Min bestemor lå på gulvet, drept i sitt eget hjem. Gulvet var dekket av hennes blod.

HELE LIVET: Mor Bayder beskriver bestemoren som hele hennes liv, og sier hun aldri vil komme over tapet. Foto: Privat

Bayder rister på hodet. Hun forstår ikke hvordan noen kan utvise en slik bestialitet.

– Terroristen hadde tatt bestemors private telefon og filmet, og så lagt det ut på hennes Facebook. Slik fant vi det ut. Jeg blir aldri kvitt det synet.

– Det er nesten ingen igjen

Til Channel13 beskriver Mor Bayder hvordan hun og familien reagerte.

– Hele familien skrek høylytt. Så mange tanker gikk gjennom hodene våre om hva bestemor må ha gått gjennom.

Fra kibbutzen Nir Oz, knappe to mil unna grensen til Gaza, har det kommet flere grufulle beretninger.

Til TV 2 har Esther Yahalomy fortalt hvordan hun håper på livstegn fra sønnen Ohad (49) og barnebarnet Ethan (12), som ble tatt fra sitt hjem da Hamas angrep lørdag.

SAVNET: Esther Yahalomy håper på livstegn fra sønnen og barnebarnet. Foto: Aage Aune / TV 2

Mor Bayder påpeker at det er mange pårørende til beboere i Nir Oz, som nå lider slik hun og familien hennes gjør.

– Byen gikk gjennom et helvete. Det er nesten ingen igjen der. Alle ble kidnappet, drept eller tatt som gisler.

– Strategi for å spre frykt

Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, er dessverre ikke overrasket av tilfellet med Mor Bayders bestemor.

– Dette er terrorens natur. Dreping og promotering av sivile er et forferdelig eksempel på en strategi for å spre frykt, sier Røseth.

Røseth viser til hvordan russiske soldater har filmet og publisert henrettelser av ukrainske gisler, noe også terrororganisasjonen IS ble beryktet for å gjøre.

– Slike terrorhandlinger er dessverre ikke noe nytt, men sosiale medier har gjort at terroren blir mer synlig for allmennheten.

STRATEGI: Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, mener Hamas strategisk går inn for å spre frykt. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Målet er ifølge Røseth å vise brutalitet og påvirke motstanderen, men det kan fort slå tilbake på en selv.

– Hamas visste godt at deres omfattende og brutale angrep mot Israel og sivile ville føre til sterke motreaksjoner fra Israel. Det kan gjøre at Hamas mister støtte, sier Røseth og viser til Israels gjentatte motangrep samt totalblokaden av Gaza.

– Men vedvarende massive israelske motreaksjoner kan også føre til økt støtte for Hamas blant palestinerne, konstaterer Røseth.

BARN: Redd Barna har påpekt hvordan barn rammes hardt av israelske motangrep. 43 prosent av Gazas to millioner mennesker er under 15 år. Foto: Ohad Zwigenberg / TV 2

– Man trenger ikke se alt for å forstå alt

Videoen av Mor Bayders døde bestemor er langt fra den eneste videoen som kan gi sterke reaksjoner.

På sosiale medier verserer nå flere uverifiserte videoer som viser hvordan Hamas tok gisler fra gater, hjem og en musikkfestival. Flere er verifisert av New York Times.

I frykt for at Hamas skal gjøre virkelighet av truslene om å henrette gisler og publisere videoer av det, har israelske myndigheter oppfordret foreldre om å moderere eller frata barn sosiale medier.

– Et godt råd også til norske foreldre, mener krisepsykolog Atle Dyregrov som tidligere har advart om hvordan krigsbilder kan gi betydelige negative konsekvenser for psyken.

GISSELTAKING: Rundt 150 personer skal være tatt til fange og ført til Gaza, ifølge israelske myndigheter. Foto: Skjermdump overvåkningsvideo

Dyregrov ber foreldre om å være oppmerksomme på hva barn blir eksponert for, samt snakke åpent og ærlig med barna for å betrygge dem.

– Barn har ikke samme erfaring, eller forståelse for distanse, og kan tro at det de ser av bombing og drap også kan skje dem her i Norge, minner Dyregrov om.

Men også voksne bør skjerme seg, mener krisepsykologen.

– Man trenger ikke å se alt, for å forstå alt. For at vi skal kunne bevare empatien overfor andre, for at vi ikke skal bli helt numne for andres lidelse og utvikle krigstretthet, må vi voksne også redusere mengden av brutale inntrykk vi eksponeres for.

– En forbrytelse mot menneskeheten

– Hvordan kan slike videoer skapes og publiseres i utgangspunktet?

– Hvordan slik ondskap er mulig, er vanskelig å forstå. Men den demuhaniseringen av fienden, hvor både Israel og Hamas omtaler hverandre som skadedyr eller mindre enn menneskelige, er farlig. Samme er følelsen begge har av at den andre part truer ens eksistens.

KRISEPSYKOLOG: I over fire tiår har krisepsykolog Atle Dyregrov arbeidet tett på krig og traumatiske hendelser. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Atle Dyregrov understreker at han som psykolog er upartisk. Han viser dog til at forholdene mennesker i Gaza lever under, på ingen måte legger til rette for fred.

Som krisepsykolog har bergenseren vært med å grunnlegge stiftelsen Barn og krig (The Children and War Foundation), og har blant annet jobbet i Gaza.

Mer enn noen gang tidligere, frykter han konsekvensene krigen har for barna.

– Gaza er intet sted å vokse opp som barn, og enda mindre nå. Det å ta bort fremtidstroen til barn, burde være definert som en forbrytelse mot menneskeheten.